Nace el Festival Jazz Global Concerts, una nueva propuesta de Fabrica La Isleta que se celebrará desde el 2 al 30 de agosto, con un total de siete grandes conciertos. Cada miércoles de agosto a las 21.00 horas, más los lunes días 7 y 14, que se suman a la propuesta, artistas internacionales, y también canarios, como Gerry López, saxofonista mexicano destacado en Europa, Mar Vilaseca en la sobresaliente voz desde New York o el pianista Luis Sánchez, talento de Fabrica la Isleta con su trío americano, tomarán el escenario. Igualmente, asistiremos a la presentación de «Báez-García-Meneses, la banda del Recital» así como a la de algunos artistas noveles de indudable ingenio que abrirán el Festival. Las entradas ya están disponibles en venta anticipada en la web de Fábrica por un importe de ocho euros ascendiendo a doce si se adquiere en puerta antes de cada concierto.

La apertura del I Festival Jazz Global Concerts, este miércoles día 2 de agosto, correrá a cargo de Calima Sextet. Una banda de nueva creación que desprende frescura, alegría, musicalidad y gran calidad integrada por David Antúnez, batería; Adrián Vega, bajo eléctrico; Gabriel Calderín, guitarra eléctrica; Alessio Lubrano, trompeta; Miguel Brito, saxofón, y Joel Reyes, percusión. Marca de Calima Sextet es su estilo Jazz-Rock con un amplio abanico en un repertorio que además de composiciones propias, acoge legendarios temas que van desde Herbie Hancock a Roy Hargrove o Cory Wong.

El lunes día 7, será el turno de «Alizulh», proyecto de investigación sonora en el que los artistas Héctor Matacherry & Svesda exploran sonoridades de la electrónica y la electro-acústica. Un repertorio de composiciones propias que incorporan elementos orgánicos, sonidos cotidianos del día a día y de los elementos más cercanos, y que ya viene cosechando éxitos en presentaciones de festivales como Lava Circular (El Hierro) o Fanfalate, y en diversas salas de Gran Canaria y de Tenerife. Actualmente, Matacherry & Svesda, con el apoyo del sello Lambada Records, trabajan en el lanzamiento del primer álbum de este «Alizulh», vocablo con el que los fenicios bautizaron a las Islas Canarias a su llegada y que significa «Alegría».

La misma semana, el miércoles día 9, desde Nueva York llega a Fábrica La Isleta Marhands (Mar Vilaseca) con «Remember Me», el nuevo trabajo de la artista que presentará en concierto acompañada al piano por Jaume Vilaseca. Se trata de un conjunto de composiciones originales que Mar ha escrito durante sus primeros años en Nueva York. Envuelta en una fusión entre los estilos del pop, el folk, e incluso el jazz, los temas hablan de su experiencia personal al comenzar una nueva vida y las emociones que la envuelven.

La juventud de esta artista, nacida en Barcelona en 1.998, no debe llevarnos a confusiones; hablamos de una cantante y multi-instrumentista que además de graduada en el máster de Intérprete de Jazz Voz en la prestigiosa escuela Juilliard de Nueva York, -considerada la mejor del mundo, sólo admite a un alumno por instrumento cada año-, es graduada de la ESMUC en la especialidad de Interpretación Canto Jazz además de titulada en Grado Profesional de Piano Clásico en el Conservatorio del Liceo y en Instituto Oriol Martorel. Además, cuenta con una destacada trayectoria como cantante que le ha llevado a pisar prestigiosos escenarios alrededor del mundo tales como, entre otros, Inwood Jazz Festival (Nueva York, EE.UU); Nits de Jazz de Castell-Platja d’Aro (Girona); Birdland Jazz Club (Nueva York, EE.UU); Festival de Jazz de Barcelona; The Waterfront Café (Chicago, EE.UU); Auditorio Universidad de Los Andes y Casa de la Música (Colombia); Guangzhou Jazz Festival y East Shore Jazz Café (China); Instituto Cervantes de Nueva York (EE.UU); Casa da Musica de Oporto, Hard Club (Portugal). Igualmente, además de su experiencia con Big Bands, coros, eventos y grabaciones, también ha dado conciertos como pianista como el celebrado en el Auditorio del Instituto Oriol Martorell (Barcelona, España).

En la siguiente semana, el lunes día 14, Gerry López Quintet en concierto. Este saxofonista y compositor mexicano está considerado como uno de los jóvenes músicos más importantes de su generación [Jordi Batalle, Radio France Internationale]. Graduado en el Conservatorio de París en 2012, continúa sus estudios en Suiza en la Universidad de Artes de Berna (HKB); ha ganado cuatro concursos internacionales incluyendo el Primer Premio en el Concurso Nacional de Saxofón de México en 2009, Primer Premio en el Concurso Panamericano de Saxofón de Jazz en 2011, Gran Premio en el Concurso Nacional de Jazz de Francia en 2012 y Primer Premio en el Saint-Germain -concurso des-Prés en París en 2015. Igualmente, se ha presentado como acompañante de varios sobresalientes artistas como Wynton Masalis & Jazz and Lincoln Center, Alvin Queen, Chico Freeman, Brian Lynch, Eddie Palmieri, Arturo Sandoval, Paquito d’Rivera, Benny Golson, David Berger, Antonio Sanchez, etcétera.

Como portavoz de la cultura mexicana en Suiza, ha tenido la oportunidad de representar a su país en diversos festivales de Europa y del mundo: Montreux Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, La Défense Jazz Festival en Francia, Jazz Festival en Saint -Germain-des-Près en Paris, Roccella Jazz Festival en Italia, Panama Jazz Festival, Festival Jazz à l’Ouest en Rennes... Cuenta, además, con varios conciertos como parte de intercambios culturales en países como Rusia, España, Croacia, Bélgica, Alemania, Holanda, Marruecos, Venezuela, Colombia, Perú, Costa Rico, Guatemala y Estados Unidos.

En su último trabajo discográfico «No Way Back», grabado en Cuba (2023) y para el que involucró a grandes estrellas del mundo del Jazz Latino - Horacio «El negro» Hernández, Alain Pérez, Carlos Miyares, Yuya Rodríguez, Rafael Paseiro y El Wiwi -, Gerry López vuelve a sus raíces y al origen de la música de su país, a la de sus ritmos auténticos como el bolero, cha cha cha, sones y son jarocho. Un álbum único en su carrera que le lleva desde los sonidos más puros del jazz hasta sus raíces más profundas, los ritmos auténticos de México, Cuba y América Latina.

El miércoles día 16, Bending Line Trío, dinámico grupo de jazz fundado por Luis Sánchez Guerra, Tuomas J. Räsänen y Kai Gibson mientras estudiaban en Berklee College of Music, (Boston, EE. UU), y que les llevó a actuar durante tres años en diversos escenarios de de Boston, (EE.UU), además de alimentarse de la vibrante escena musical tanto dentro como fuera de Berklee lanzando algunos sencillos bajo los nombres del pianista Luis Sánchez y Kai Gibson «Somewhere in Between», «Shortcut», «Bright Blue» y el EP llamado «Sunday, December 2nd». Ahora, tras una prolongada pausa debida a la pandemia en la que cada uno de sus integrantes se ha consolidado como artista independiente, vuelven a unirse presentando un repertorio rico en composiciones originales, frescas, innovadoras y nutridas de la profunda tradición de música improvisada que hace vibrar a estos músicos.

En lo que a sus trayectorias se refiere, Luis Sanchez Guerra, compositor/pianista de Las Palmas de Gran Canaria. Ha participado en proyectos como Sonah Jobarteh String Ensemble, Trinidad Jiménez Cuartet, Yul Ballesteros Quintet, Jose Angel Vera Quintet, Takeo Takahashi Septet y Kai Gibson trio, entre otros, así como en bandas de jazz ocasionales tanto en Boston (EE.UU) como en las Islas Canarias y varios conciertos a «piano solo» en ambas regiones. También ha participado en agrupaciones como el «Ensemble Diario Sonoro» liderado por el bajista y compositor Nelson Saavedra, donde Luis actuó como pianista, compositor y director. Kai Gibson, bajista de Lawrenceville, (Nueva Jersey, EE.UU). Se graduó de Berklee College of Music en 2021 y toca jazz, rock, blues, bluegrass, gypsy-jazz en el area de Nueva Jersey, Filadelfia y Nueva York (EE.UU). Tuomas J.Räsänen: Baterista, educador y productor musical. Se graduó en Berklee College of Music, donde perfeccionó sus habilidades bajo la mentoría de Ralph Peterson, Neal Smith y Francisco Mela entre otros, y desarrolló una base sólida en jazz y otros géneros musicales. Además de su trabajo con Bending Line Trio, Tuomas ha participado activamente en otras bandas musicales y proyectos como el quinteto Mindaugas Stumbras, el trío Beyond Borders, Angelou, Aistè, godo yorke, Cinamono, Illume, JUZT y Avis Rara.

Ya en la siguiente semana, miércoles día 23, el Festival recibirá a Báez-García-Meneses, la banda del Recital. Una banda que recibe su nombre de la unión de estos músicos en septiembre de 2022, después de haber colaborado entre ellos en diferentes proyectos (Germán López o Augusto Báez Trío). Gracias a la versatilidad del baterista Akior García, la genialidad y maestría del pianista Augusto Báez, y el original toque al contrabajo de Carlos Meneses, el trío ofrecerá un repertorio diverso, a medio camino entre el jazz moderno (Duke Jordan, Miles Davis, John Coltrane, McCoy Tyner, Freddie Hubbard, Bill Evans, Scott LaFaro, Brad Mehldau) y los arreglos de obras de jazz tradicionales, pasando por la música moderna con tintes contemporáneos que pertenecen al repertorio personal de Augusto Báez y Carlos Meneses. Entre algunos de estos temas se encuentran “There is no greater love”, “I didn´t know what time it was”, “Jordu”, “Dear John”, “Hope”, “I love every single thing of you” y “I´ve heard enough”.

Finalizando el I Festival Jazz Global Concerts de Fábrica La Isleta, el miércoles día 30, Héctor Matacherry bajo su nuevo apodo «Anhelo» ofrecerá sus composiciones más recientes en las que una mezcla de cuerdas, piano, sintetizadores y sonidos de ambiente, creando una atmósfera muy personal, invita al oyente a desarrollar una escucha profunda.

Además de este nuevo Festival, la programación diaria de Fábrica La Isleta está ampliamente informada en su web y redes sociales, y todos los eventos se celebran en su nueva sede ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con fácil aparcamiento. Un centro de aproximadamente 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, alberga 6 aulas de estudio, otra sala dedicada a la Fundación José Víctor González que José Alberto Medina proyectó en memoria de su querido amigo músico, y otra aula, de considerables dimensiones, que alberga el nuevo escenario. Asimismo, la nueva sede cuenta con cafetería además de una amplia terraza en la que disfrutar de sus promociones especiales todos los días de la semana, de 18.00 a 20.00 horas. Instalaciones de lujo para disfrutar de los descritos y mucho más.