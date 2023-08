No es un secreto que los espacios alternativos lo tienen complicado para salir adelante en la capital grancanaria. Ya sea en lo que respecta al cine, la música, el arte o el teatro, la oferta menos mainstream lucha por hacerse paso entre azoteas, naves, sótanos y salas con pequeñas programaciones que, a través del boca a boca y las redes sociales, cuentan con un público reducido pero fiel que las mantiene a flote. En esta línea, Las Palmas de Gran Canaria suma un espacio más a su cartografía contracultural: la Sala Bruta, un coworking de las artes escénicas en la calle Ángel Guimerá, 85, que abre por primera vez sus puertas al público este mes de agosto con Esto no para y Los fantasmas de Shakespeare.

«Es el espacio ideal que siempre hemos querido y no teníamos, un lugar en el que poder ensayar, reunirte, trabajar y, sobre todo, un lugar alternativo en el que actuar. En la isla vecina, en Tenerife, hay bastante oferta y aquí siempre nos hemos quedado con las ganas de que haya algo más», explica Isaac Dos Santos, integrante de la compañía de teatro Anartistas de la que también forman parte Rayco Marrero y Jacobo Santiago. «Hay muchos teatros en la capital pero el acceso no siempre es sencillo. Una sala alternativa me parece muy necesaria. Cada vez van saliendo más, como Fábrica la Isleta, con quiénes te puedes acercar a hablar y a presentarles un proyecto», añade el artista.

La compañía a la que pertenece Dos Santos va a ser la encargada de inaugurar el espacio. En primer lugar, con el show en forma de ruleta rusa Esto no para, un espectáculo cómico-musical con cuatro de las obras de Anartistas: Cabaret Varieté, El Rey Leoncio, Greace y La otra Gala. «Será la mano inocente del público la que gire la ruleta que decidirá el destino de qué obra se representará esa noche», indica el actor sobre esta representación que tendrá lugar los días 5, 12, 19 y 26 de agosto. Por otro lado, el 20 de este mismo mes, está programada la obra de teatro Los fantasmas de Shakespeare, uno de los éxitos de la compañía teatral.

Nacimiento

La iniciativa de abrir este espacio surge de la mano del director aruquense Manu Medina, un hombre de teatro que lleva trabajando en esta disciplina más de la mitad de su vida, centrado en el Teatro Brut (de ahí el nombre de la sala), el que él mismo define como «el teatro de la esencia, un teatro que va al fondo mismo de la creación, a lo más esencial, a lo que no tiene límite».

Sala Bruta «no es un espacio alternativo al uso», tal y como explica Dos Santos. «Es un sitio donde mostrar piezas, donde se pueda trabajar, tanto los que estamos dentro como los que vienen de fuera. La idea es hacer todo lo posible como centro de reunión para las artes escénicas», indica el integrante de Anartistas.

La existencia de este lugar es también una especie de homenaje a lo que en su momento fue El Bambalinón, un café teatro de la capital que tuvo que cerrar sus puertas. Desde Sala Bruta y desde Anartistas, buscan recuperar su espíritu. Por ello, están organizando para octubre un concurso de microteatro, como el que se hacía en su momento en el local de la calle Secretario Artiles.

«El microteatro es al final una excusa sencilla, porque son 10 o 15 minutos de espectáculo, para desarrollar una idea, para darte proyección y también para coger práctica», explica Dos Santos a la vez que hace referencia a que esta fue la disciplina a través de la que nació Anartistas. «En esa época, sobre 2016, hicimos una primera pieza, Los fantasmas de Shakespeare y así surgió la primera obra de la compañía, de un concurso de microteatro. Queríamos devolver ese favor que en su momento nos hicieron a nosotros dándonos ese espacio».

Por otro lado, a partir de este concurso también buscan cumplir con otro de los objetivos de la sala: consolidar su programación. «No hay una programación en las Islas, no existe el hacer temporada de una obra de teatro, hay muy pocas obras que estén varios meses en cartel. Nos apetecía tener un lugar en el que poder hacer eso. Nuestra intención es hacer temporada con obras de teatro que estén fijas aquí», indica Dos Santos.

Además de para ensayar, leer guiones, interpretar obras y trabajar, las paredes de Sala Bruta también están siendo testigo de la grabación del podcast Entre Bambabirras, una charla informal entre amigos en el escenario a la que ya se han sumado nombres como Toti Medina o Álvaro Expósito y que se puede ver en YouTube.

Con todas estas iniciativas, Sala Bruta se configura como una oportunidad para perpetuar el que también es el objetivo principal de la compañía Anartistas: acercar el teatro al público en una sociedad en la que a la gente le cuesta aproximarse a esta disciplina.