´Es muy inusual, soy el único loco que hace esto´, ha asegurado el director de cine Paco Arango. Y quizás, ese sea el ingrediente de la vida, porque si hay algo que mueve el mundo, son las locuras y acciones intangibles que hacemos por los otros. Ese es el fin de ´Mi otro Jon´ y su director, ambos tocan a la puerta de los cines no solo para contar una historia, sino para hacer reír, llorar y llevar a cabo dos labores muy importantes y únicas: poner a La Palma en el punto de mira y ayudar a niños con cáncer desde la fundación Aladina.

A las 19.00 horas el film vivirá su preestreno en el Cine Yelmo Premiun Alisios, pero no será hasta el próximo 20 de octubre cuando el público pueda conocer la historia de Carmen, una mujer enferma que quiere ver el mar por última vez. La cuarta película de Paco Arango es una divertida comedia que, como todos sus trabajos cinematográficos, será totalmente benéfica. Toda su taquilla estará destinada a ayudar a niños enfermos de cáncer.

´Es una gran comedia, pero te sorprendería la cantidad de gente que acaba llorando porque te emociona´ Paco Arango - Director de cine

Interpretada por la actriz Olivia Molina, Carmen Maura se meterá en el cuerpo de Jon (Fernando Albizu) para poder llevar a cabo su misión de disfrutar de la vista del mar por última vez. Su estado de salud se tambalea y una científica (Aitana Sánchez Gijón) le ofrece la oportunidad de ocupar el cuerpo de Jon durante tres días para poder viajar a La Palma. ´Es una gran comedia, pero te sorprendería la cantidad de gente que acaba llorando porque te emociona´, ha expresado el director de la película. Los espectadores también disfrutarán de un amplio elenco formado por actores como Ana Obregón, Macarena Gómez, María José Afonso, Marisol Ayuso y María Luisa Enerlo. El propio director de la película y el ex presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, cuentan con un cameo en el film. El slogan de la película es ´cómete la vida con patatas´ y, precisamente, ese es su foco: un grito a la vida.

´Somos de los mayores adversarios que tiene el cáncer infantil. Nos tiene mucho miedo y mucho respeto´ Paco Arango - Director de cine

´Mis películas son todas benéficas, el dinero siempre está destinado a ayudar a niños con cáncer´ ha compartido Paco Arango. Tras veintidós años de ayuda en hospitales, el director de cine creó en 2006 la fundación Aladina, la cual cumplirá 18 años este octubre. La organización trabaja en veinte hospitales públicos realizando mejoras como la que se hará en el materno de Las Palmas de Gran Canaria. La primera donacion de la película irá destinada al que es el único hospital de niños con cáncer en toda Canarias y, por ello, ´vamos a hacer toda la fachada de un muro que se está derrumbando, vamos a arreglar un jardín y probablemente los aires acondicionados...´, ha asegurado Arango. La fundación Aladina se encarga de labores como la mejora de hospitales, la atención a niños que se encuentran en ellos, ofrecer personal médico, ofrecer la oportunidad a los niños de poder disfrutar de campamentos y cuidar de las familias de los niños que fallecen. ´Somos de los mayores adversarios que tiene el cáncer infantil. Nos tiene mucho miedo y mucho respeto´, ha explicado con orgullo Arango.

El film regalará al público diversas imágenes de La Palma, donde transcurrirá la historia de ´Mi otro Jon´. Santa Cruz de La Palma o Tazacorte son algunos de los municipios que homenajearán a esta isla. En honor a las víctimas de la erupción del volcán Tajogaite en 2021, la película sorprenderá también con ´Vamos a La Palma´, canción principal del film cantada por el propio Arango; y un videoclip que, como su título dice, invitan a visitar La Palma, fomentar el turismo y ayudar a que la isla renazca entre cenizas como el Ave Fénix. Su director, implicado activamente en el proceso de recuperación, ha compartido que ´me he reunido mucho con los palmeros, tengo un documental acerca de las víctimas que sacaré pronto´. Arango mostrará la realidad de su habitantes pues ´no son perjudicados, son víctimas. Muchos no han recibido lo que tienen que recibir y, aquellos que sí, lamentablemente no es suficiente para renovar sus vida´. La lucha continúa y, por ello, Arango asegura que el propósito de la canción es una invitación a tender la mano y a decir : ´vamos a La Palma que tenemos que ayudar´.