El Festival Internacional de Danza Contemporánea Masdanza mostrará la danza contemporánea taiwanesa a través de cinco montajes que se representará el próximo día 28 de octubre, a partir de las 19.30 horas, en el Cuyás.

Liderada por el director artístico de la compañía Hung Dance, Lai Hung-chung, la plataforma Stray Birds, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipei en España, colabora con esta edición del Festival como co-organizadora de Masdanza Taiwán 2023. Un programa que, no solo brindará al público del Teatro Cuyás las más innovadoras propuestas artísticas de la isla asiática en el Cuyás, sino que ofrecerá además un taller dirigido a bailarines principiantes y avanzados el próximo 25 de octubre, en la Escuela de Danza Natalia Medina.

Taiwán, a través de su pasado, su presente, su futuro, sus dioses, fantasmas y rituales, sus montañas, las artes marciales, su historia y la ópera, será el dibujo que tracen en movimientos la decena de bailarines que pasarán por el escenario del Teatro Cuyás en Masdanza Taiwán. Somewhere Over The Rainbow, de los coreógrafos Chen Ting-yu y Chiu Po-sheng; The Body That Does Not Exist, bajo la batuta de Lin Ting-syu; Flow, del artista Kuo Chueh-kay, y las obras Birdy y Formless Erosion dirigidas por el propio Lai Hung-chung, serán los trabajos escénicos que el público del Teatro Cuyás podrá disfrutar el 28 de octubre y cuyas entradas se encuentran ya a la venta a través de masdanza.com.

Masdanza Taiwán cerrará así la edición 2023 del Festival que arrancó el pasado 29 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, bajo la dirección de la coreógrafa y bailarina Natalia Medina, y que a lo largo de sus múltiples ediciones ha logrado posicionarse en todo el mundo como un referente de la creación y difusión de la danza contemporánea en la escena internacional.