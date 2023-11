El aroma del nuevo y moderno Brasil, eso es Bala Desejo, la banda estrella de la tercera jornada del Womad que actuó este sábado en el parque de la Música. El grupo brasileño presentó su debut Sim Sim Sim, que ha sido considerado como la quintaesencia de «un Brasil diferente» que no tiene ningún problema en mirar atrás para darle un toque juvenil a los aromas más añejos. El grupo formado por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes y Zé Ibarra, interpreta las canciones de una obra que mantiene un sutil equilibrio entre tradición y modernidad debido a que es el resultado de la experiencia previa de todos sus componentes. Dora formó parte del grupo vocal Zanzibar, Julia compuso canciones para su trabajo en solitario, mientras que Zé y Lucas estaban inmersos en la producción del segundo disco de la banda Dônica, de la cual forman parte junto con Tom Veloso, André Almeida y Rodrigo Parcías. Lucas también participó en el producción del disco Meu Coco, de Caetano Veloso, editado en finales de 2021.

El álbum debut ganó el Latin Grammy 2022, en la categoría Mejor Álbum Pop en portugués. El surgimiento del proyecto no quedó ahí: Passarinha, una de las canciones, actualmente forma parte de la banda sonora de la telenovela Travessia, escrita por Glória Perez . El cuarteto, que mezcla una serie de referencias de estilos que van del mpb al reggae, pasando por chula, salsa, rock y frevo, detaca por sus letras llenas de vivacidad.

Otro artista no menos importante, Mulatu Astatke, que actuó horas antes, y otra de las actuaciones más destacadas, es testigo de una rica carrera que lo ha aclamado como el padre del ethio-jazz. De sus estudios en el Trinity College London y Berklee College of Music, a través de grabaciones innovadoras del legendario sello Amha en la época dorada de Addis Abeba, hasta su contribución a una película reciente de Jarmusch, su adopción por parte de la juventud musical de Europa y Estados Unidos y su muestreo por hip hop, convierten a Astatke en una historia musical única. Su último álbum, Sketches of Etiopía, recuerda los grandes arreglos de Gil Evans y poemas sinfónicos tardíos de Ellington y es un homenaje a ritmos y danzas de la tierra natal de Mulatu que aún sirven de motor a su música.

También tiene especial repercusión el sonido cálido y envolvente de los neoyorquinos Sammy Rae & Friends, un conjunto formado por virtuosos músicos, cuyo sonido se basa en los saxofones, teclados y percusión, y que realiza una fusión entre rock clásico, folk y funk salpicado de soul y jazz. La banda presentaba su último disco Chapter one con títulos irresistibles como Take it up, Good life o Whatever we feel. Otro participante destacado es el dúo británico O. La percusionista Tash Keary y el saxofonista barítono Joseph Henwood acudieron a una presentación en la que aseguraron que se estrenarán en la experiencia Womad en la capital grancanaria con un concierto donde proponen una mezcla de «rock, jazz, metal y dance music» para cerrar la madrugada de ayer.

Compartieron escenario en esta cita con el grupo Mamáfrica Band, que traen África a Las Palmas de Gran Canaria como avanzó Naby Zana, que definió su propuesta como música «para pasarlo bien», con «mucha percusión, movimiento y baile». Otro integrante de la formación, Pedro González, señaló que su propuesta «tiene muchos matices, porque cada uno es de un lugar diferente» siguiendo «una base de ritmos africana pero que tiene muchas influencias diferentes» para «darlo todo».

La representación canaria la puso Hirahi Afonso, que como explicó, participará de «una noche que va a ser especial». Se declaró agradecido de formar parte de un festival que «ha marcado una cultura y una manera de vivir la música» y donde presentará temas de su segundo trabajo discográfico, una propuesta de «música propia y cargada de energía». Su directo se basó en el timple canario como instrumento principal para «aportar una visión nueva de música electrónica y orgánica», porque «se suele pensar siempre que la música tradicional y folclórica está arraigada a un sitio, cuando el Womad y su música del mundo nos enseña que la mezcla de músicas es inevitable», como reivindicó. Finalmente, la última jornada de este domingo incluye la presencia de Germán López (16.30) que amplía los géneros del timple en su álbum Alma, y Rocío Márquez y Bronquio (18.00) donde la considerada como una de las parejas artísticas del momento ofrecerá los temas de su proyecto experimental Tercer cielo.