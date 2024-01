Para nada me lo esperaba porque era consciente de que se trataba de una apuesta arriesgada. Pero creo que nos ha salido bien.

Efectivamente es arriesgado porque propone un tema tan personal y pausado para representar a España en un festival como Eurovisión.

Yo no le tengo miedo a nada, aunque hicimos este tema con cero pretensiones porque tan solo queríamos lanzar algo para comprobar si a la gente le gustaba. Compusimos este tema y pensamos ‘¿por qué no presentarlo?’. La respuesta de la gente está siendo muy positiva y estoy recibiendo un montón de cariño del público. Jamás en mi carrera me había pasado algo así, recibir tanto cariño tan de repente y de una forma tan efusiva, así que está siendo una experiencia muy bonita.

En toda esta aventura, las redes sociales están siendo muy importantes y le sirve también a usted para descubrir de verdad lo que la gente opina de su tema y de usted.

Sí, es el vehículo de conexión más rápido que tenemos para estar en contacto con toda esa gente que nos sigue. Tengo el teléfono que me explota durante todo el día porque estoy recibiendo un montón de amor. Mis redes sociales las llevo yo, aunque a veces me ayuda un poco algún colega, pero me gusta saber qué opina la gente de mí.

Precisamente su equipo será indispensable para el trabajo que se les viene por delante.

Sí, ellos son más responsables de todo esto que yo. Mi equipo es el que ha dado forma a toda la puesta en escena que se podrá ver la próxima semana y ha elaborado todo lo que hay alrededor de la canción. Yo solo tengo que salir al escenario y hacer lo que ellos me dicen que haga, literalmente. Es un trabajo en equipo y cada uno sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer para ser una pieza más y que el engranaje funcione bien.

A falta de pocos días para que arranque el Benidorm Fest, ¿nos puede adelantar algo sobre su propuesta?

No [risas], no se puede, que nos echan y nos quedamos sin Dos extraños.

Precisamente ha lanzado esta misma semana el videoclip de esta canción. ¿Estaba planeado de esta manera?

Lo empezamos a planear todo al mismo tiempo porque lo habíamos proyectado como una puesta en escena global pero hemos tenido que retrasar un poco el lanzamiento del videoclip por algunos detalles técnicos. Por eso lo hemos sacado ahora, para también recibir el apoyo del público. Puede parecer que hemos sacado el vídeo un poco tarde pero yo creo que todo pasa por algo y creo que este ha sido el momento justo porque la gente lo está recibiendo súper bien.

Su participación en Benidorm Fest la está compaginando con los últimos detalles antes del lanzamiento de su primer álbum Esta vida que elegí, que verá la luz el próximo 16 de febrero.

Sí, tengo demasiadas ganas de publicarlo ya. Falta nada para que la gente pueda escucharlo y se aprenda las canciones y pueda cantarlas en mis conciertos para que de verdad pueda ver la luz el trabajo que mis colegas y yo estuvimos haciendo durante un año. Estuvimos trece horas al día todos los días, menos los fines de semana, porque también hay que dejar respirar al equipo. Yo hubiera trabajado todos los días sin descanso pero la gente tiene vida. Mi vida sin embargo es la música, así que lo hubiera hecho sin descanso y con mucho gusto.

¿Qué nos puede adelantar de ese álbum?

El disco es el subconsciente musical canario, literalmente, porque queríamos hacer la música que escuchaban nuestros padres cuando se ponían a limpiar la casa los domingos, lo que se escuchaba en los coches, en las verbenas cuando éramos pequeños. Esas fueron nuestras referencias y por eso hemos hecho boleros, bachatas, tangos, salsas, merengues... El disco es muy variado desde el punto de vista musical y no hay dos estilos iguales.

Entonces va a ser un disco perfecto para bailar durante el Carnaval.

Exacto, nos vemos en Santa Cruz de Tenerife el 11 de febrero.

¿Tiene ganas de presentar este nuevo trabajo en directo?

Sí, aunque todo dependerá del resultado del Benidorm Fest y de si voy a Eurovisión, pero la verdad que tengo muchas ganas de dar conciertos. He hecho algunas colaboraciones con las K-Narias y tengo algunos otros proyectos en ciernes pero de lo que verdad tengo ganas de hacer es directos porque hace tiempo que no los hago y necesito esa rutina de ver a mi público a diario.

Ya en Canarias tiene algunas fechas como la primera edición del Tenerife Music Festival, donde compartirá cartel con Marc Anthony el próximo mes de junio.

Sí, ya tenemos algunas cosas cerradas pero antes de todo eso tengo una actuación el 10 de febrero en La Palma y un día más tarde en Tenerife.

Se ha formado en Miami, en Estados Unidos, pero luego no solo decidió regresar a su país sino que ha decidido hacer música desde su Canarias natal. ¿Ya no hay fronteras para hacer música desde cualquier rincón del mundo?

Ese es el discurso más importante para mí. En Canarias hay que dejar de tener miedo a volar y debemos dejar de sentirnos acomplejados porque hoy en día no importa desde dónde se haga la música, siempre que lo que se haga sea honesto y salga de uno mismo. No existen barreras. Y somos muchos los que trabajan como lo hago yo, para que en Canarias exista una industria de verdad y se pueda ayudar a esos talentos que están en ciernes. Así que hay que animar los jóvenes, a que se formen en el sector y empiecen a trabajar en las empresas de este ámbito. Si eres camarero puedes ganar 50 euros por un día de trabajo, pero si eres técnico de sonido puedes ganar hasta 150 euros al día. Hay dinero ahí y no estamos centrándonos en ese tema todo lo que deberíamos.

Imagino que el equipo con el que trabaja para el Benidorm Fest será, por tanto, canario.

Efectivamente. De hecho uno de mis grandes logros es que mi manager haya mirado hacia España y hacia Canarias y poco a poco voy poniendo mi granito de arena para que mi entorno también coma de este proyecto.

¿Es usted eurofan?

Eurofan sí, pero no euroexperto. Lo que sí que me he hecho es fan de los eurofans porque me encanta el cariño que me dan y me parto la caja con los comentarios de la gente.

¿Conoce algunas de las otras propuestas de los países participantes en Eurovisión?

Qué va, yo soy como un caballo de carrera, solo miro para adelante y para lo mío.

Dellacruz es el otro tinerfeño que participa en el Benidorm Fest. ¿Han hecho equipo canario?

Aquí cada uno va bastante a lo suyo y, de hecho, nos hemos conocido cuando hemos llegado los dos aquí porque no habíamos coincidido antes, pero es muy buen pibe. Cada uno va a lo suyo pero sabemos que si necesitamos algo del otro, ahí vamos a estar.

Las propuestas de Dellaccruz y suya son muy diferentes así que han ido al Benidorm Fest para mostrar la variedad musical con la que cuenta Canarias.

Efectivamente, ya es hora de quitarnos los complejos porque somos lo mejor.