Pimienta y una salvación en diferido en el Pizjuán con tropiezo del Cádiz: "Si la UD Las Palmas logra la permanencia es por méritos propios"

Una Isla con la bufanda del Sevilla. Salvarse como sea, por lo civil o lo criminal, para huir del modo pánico. Xavi García Pimienta, en su comparecencia de cara al pulso de mañana ante el Real Betis de Willian José, Ayoze e Isco (18.30 horas, DAZN), recuerda que siguen estando en una posición de privilegio. "Dependemos de nosotros mismos".

Con ocho puntos de renta sobre el Cádiz CF, que hoy visita el Pizjuán (18.30 horas), aclara que sellar la permanencia por un desliz gaditano no conforma una deshonra. "Lo lograríamos por méritos propios". Aplaza la revelación de su decisión sobre la renovación a conquistar el objetivo de forma matemática -faltan dos puntos de los nueve en litigio- y aclara que Kirian Rodríguez no está cansado. "A Kirian no lo noto cansado. En esta dinámica negativa parece que todo el mundo no da lo que tiene. El jugador ha dado un nivel tan alto durante la temporada, que ahora parece hay cansancio. Además, Kirian juega los 90 minutos porque yo considero que está preparado para ello". Vaticina el adiós de la gran depresión: "Estamos cerca de conseguir algo.

Pimienta, en imagen de archivo. / QUIQUE CURBELO

Superar al Real Betis exige volver a la edad de oro. La mejor versión. Competir al 100 %. "Si miras los jugadores que tiene el Betis nos percatamos de que es un equipazo. Tiene futbolistas incluso para la selección, con un talento innato en la parte de arriba; con muchísimo nivel. Me quedo con el partido que hicimos allí aunque perdimos 1-0. Ellos anotaron, pero tienen mucho talento y capacidad asociativa (...) Quieren meterse en Europa. Es su objetivo y, por ello, será un rival peligroso. Nosotros, lo de siempre, apelar a nuestra identidad. Ser valientes, competitivos con el balón y debemos intentar generar más ocasiones y aprovechar las que tengamos", determina ante la falta alarmante de gol. La UD lleva un tanto en las últimas ocho jornadas.

Recuperar la versión apoteósica

¿Está la UD por encima de sus posibilidades? ¿Es un milagro o un ejercicio de irresponsabilidad? Pimienta advierte que solo pueden optar al triunfo si están al 100 %. La versión apoteósica que domó al Atlético en el Gran Canaria en noviembre es la única que puede abrir la puerta de la salvación. En esta secuencia de once jornadas sin ganar, el técnico considera que solo estuvieron lejos del objetivo en el Metropolitano.

Pimienta, en el Estadio Olímpico de Montjuïc. / EFE

"Salvo el día del Atlético donde no hubo color, el resto de partidos sí que fueron competidos. Nos enfrentamos a rivales que tienen más experiencia que nosotros, más presupuesto y más todo. Y cuando estamos al 100% y los rivales también, entonces estamos en el límite. Y nos cuesta muchísimo. Es muy difícil mantener ese nivel. Los 35 minutos primeros ante el Celta fueron muy buenos y, tras analizarlos, mucho más. Tuvimos posibilidades reales de anotar el 0-2 y el partido habría cambiado".

Insiste que "somos los que somos" y que solo pueden optar al triunfo al máximo. Hace autocrítica en el reparto de minutos. "Quizás ha sido culpa mía (...) Sigo creyendo que jugando de esta manera, con mucha más concentración y exigencia especialmente en duelos individuales, estaremos cerca de ganar". Busca lo mejor en plena transición al infierno. "Es cierto que tenemos 26 jugadores en la plantilla. No hemos tenido muchas lesiones, es cierto también. En todos los conjuntos hay un once tipo, además de seis, siete u ocho jugadores que entran. Todas las alineaciones las he hecho convencido de que eran las mejores para el equipo. Por desgracia hay jugadores que no han tenido oportunidades o minutos, pero siempre he pensado en los ideales para ese partido. Quizá es culpa mía el no confiar en otros (...) pero tomo decisiones".

El partido del pueblo

Un UD-Betis para curar las penas. "Un partido por nosotros, por la afición y por todo el mundo para demostrar que esta mala de ocho partidos perdiendo son cosas que pueden suceder. Y si fuimos capaces de conseguir 37 puntos, también somos capaces de romper la racha. Nos exigimos hacer un partido completo ante un rival que se está jugando algo por arriba". El titular es contundente: "Si no estamos al 100 % no le ganamos a nadie". Admite su cuota de responsabilidad ante la falta de gol. "Nos cuesta generar más...será mi responsabilidad". Jamás pensó, ni en el peor de sus sueños, padecer esta agonía. "Pero hemos de ser realistas, mirar quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí". Recuerda que con 37 "a lo mejor no da".

Aplaude la fe ciega de la afición. "Siempre están con nosotros. Siempre hay camisetas amarillas fuera de casa, lo vimos en Palma".