Sara Sálamo estalla contra un agresor sexual reincidente: "¿Por qué sigue libre?"

Sara Sálamo, conocida por su franqueza y compromiso social, ha vuelto a manifestarse en redes sociales, esta vez para condenar la puesta en libertad de un agresor sexual en Ribarroja de Turia, Valencia. "¿¿¿Por qué sigue libre??? De verdad, no se entiende nada", expresó la actriz en su cuenta de X (Twitter) después de conocer los detalles del caso publicados por el diario Levante-EMV. El agresor, un hombre de 34 años con un historial de delitos sexuales y múltiples detenciones, sigue en las calles, lo que ha causado gran consternación tanto en Sara como en sus seguidores.

Además de su activismo contra las injusticias judiciales, Sara Sálamo también utiliza su influencia en plataformas como Instagram para abordar temas como la conciliación laboral. Recientemente compartió reflexiones sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral al ser madres. "Creo que el sistema y la sociedad aún no están preparados para que las mujeres tengamos hijos sin que haya consecuencias en nuestra carrera profesional o en nuestra crianza", comentó, citando el prólogo que escribió para un libro de Alba Padró Arocas.

"Ser de izquierdas no contradice el tener recursos"

La decisión de Sara Sálamo de hablar abiertamente sobre temas controvertidos a menudo le acarrea críticas, algunas de las cuales han llegado a ser amenazantes hacia ella y su familia. "Hay etapas en las que en absoluto me afecta, hay otras en las que muchísimo, sobre todo cuando se dirigen amenazas a mis hijos", reveló en una reciente entrevista para La Vanguardia. Además, reiteró su orientación política, señalando que ser de izquierdas no contradice el hecho de tener recursos: "Que yo tenga algo bueno no significa que no me preocupe por que los demás no lo tengan", afirmó la actriz, defendiendo su coherencia y compromiso social.