El Teatro Cuyás inaugura el segundo tramo de la temporada 2023 – 2024 en clave de comedia, el viernes, sábado 10 y domingo 11 de febrero, con el estreno en la capital grancanaria de Burundanga. Un montaje que lleva la firma del dramaturgo, guionista y traductor barcelonés Jordi Galcerán, que desde su estreno ha batido records de representaciones y espectadores como el fenómeno y éxito teatral de la última década en el circuito nacional.

Con más de un millón de espectadores desde su estreno en junio de 2011 en el Teatro Maravillas, y más de 3.500 funciones con 14 temporadas consecutivas en los teatros de Madrid, el Teatro Cuyás ha programado tres funciones de esta loca comedia, que a partir de un lio amoroso y con una trama de intriga y humor se adentra de una manera original y absurda en el relato del final de la banda terrorista ETA.

"Burundanga es una joya, una comedia muy bien hecha, divertida y para todos los públicos, pero hay que echar la vista atrás y darse cuenta de que se estrenó en 2011 cuando ETA seguía en activo, y es algo muy valiente y arriesgado", apunta Gonzalo Ubani, director artístico del Teatro Cuyás. La obra se estrenó en junio de 2011 y en octubre de ese mismo año la banda terrorista anunciaba mediante un comunicado el cese definitivo de la actividad armada. La disolución de ETA como organización llegaba años después, en mayo de 2018.

Con texto de Jordi Galcerán, Burundanga abre las puertas del Teatro Cuyás a la comedia durante tres días, en el arranque de la segunda parte de la temporada 2023-2024, en una versión y dirección de Gabriel Olivares, y un reparto que tiene de protagonistas a Àngel Fígols, Paula Garcia Sabio, Diego Braguinsky, Jorge Vidal y Paula Braguinsky.

"Creo que no ha habido un solo teatro privado de Madrid en el que no haya estado. Ha ido saltando de temporada, unas 14, con cambios constantes de reparto porque no puedes hacer 14 años seguidos haciendo Burundanga con el mismo quinteto protagonista. Lo importante es la obra y hay defenderla bien", señala Gonzalo Ubani. En su opinión, "es una obra muy bien escrita, simple, aparentemente simple, y es que los grandes guiones y las grandes ideas pues luego se desarrollan para el espectador de una manera fácil, pero no tiene nada de eso".

Una comedia protagonizada por personajes con los que cualquiera se puede sentir fácilmente identificado, y que plantea un dilema que todos en algún momento hemos podido vivir. De repente se transforma en una loca comedia, que no para de sorprender y contagia de su locura al público. En una hora y cuarenta minutos se pasa de las dudas de una relación de pareja y el compromiso con los hijos que están por venir, al fin de la acción terrorista de ETA.

Toda la verdad

En Burundanga, Berta, que está embarazada de Manel, no sabe si él la quiere lo suficiente como para seguir con el embarazo. Silvia, su compañera de piso, es una farmacéutica que acaba de empezar su carrera, y le propone salir de dudas y que le administre a su novio una dosis de escopolamina (Burundanga), droga que lo dejará a merced de las preguntas de ella y sin voluntad para mentir. Berta lo hace y descubre no solo lo que pretendía saber sino también otra verdad inesperada que hará explotar por los aires un lio de consecuencias imprevisibles: Manel es miembro de la banda terrorista ETA. Gorka, compañero de comando de Manel aparece en escena y la situación empieza a enredarse cada vez más. Cuando todo parece que no puede ir a peor, entra en escena Carlos, empresario y tío de Silvia, y la situación gira en un secuestro digno de los hermanos Marx, y una sucesión de situaciones que llevarán la trama de sorpresa en sorpresa, de risa en risa, a un final inesperado.

"Jordi Galcerán es el rey Midas del teatro en España, porque casi todo lo que toca, sea propio o no, lo convierte en oro", subraya Gonzalo Ubani. En este sentido, el director del Teatro Cuyás apunta que "no olvidemos que desde Palabras encadenadas (1995), su segunda obra de teatro, ya entró como un tiro en el mundo del teatro en España, y se hizo también película de esta obra; y luego ha ido con adaptaciones, entre otras El rey león para España. En lo que respecta al Teatro Cuyás, Galcerán -junto a Jaime Buixó- fue el adaptador del montaje Los asquerosos, basado en la novela homónima de Santiago Lorenzo, con dirección de David Serrano que tuvo aquí su estreno nacional en noviembre de 2020 con Secun de la Rosa y Miguel Rellán.

Burundanga es el "segundo bombazo teatral" de Jordi Galcerán, aunque en su trayectoria está la mencionada Palabras encadenadas, "que no fue poco", según Gonzalo Ubani, y El método Grönholm (2003), que se hizo en varias producciones por la geografía nacional. "Me consta que llegó a haber una versión en español, otra en catalán y otra en euskera a la vez", detalla el director del Teatro Cuyás.

Las entradas para Burundanga están a la venta en la web del teatro https://teatrocuyas.com/, y en taquilla, donde se pueden conseguir con descuento, en horario de lunes a viernes, de 17.00 a 20.30 horas, y el sábado, dos horas antes del comienzo de la función.