Marc Anthony abrirá en Gran Canaria su gira europea "Historia Tour 2024"

Las entradas para la primera de esas citas, el 6 de junio en el Anexo del Estadio de Las Palmas de Gran Canaria, saldrán a la venta desde este martes 20 de febrero a las 12 horas (hora canaria) a través de enterticket.com

Marc Anthony regresará tres años después a Las Palmas de Gran Canaria como parte de su gira 'Historia Tour 2024' para ofrecer un concierto el próximo 6 de junio en el Anexo del Estadio, donde se espera un lleno absoluto con fans incondicionales que disfrutarán del imponente e histórico repertorio musical del 'Rey de la Salsa'.

El cantautor y actor puertorriqueño, que arrancó su gira por Estados Unidos, ha confirmado un total de 7 ciudades españolas, 2 de ellas en Canarias, donde cuenta con un número de seguidores considerable que han respondido a sus conciertos de forma masiva.

Las Palmas de Gran Canaria será, precisamente, la ciudad encargada de inaugurar la gira en España el 6 de junio para rememorar su última actuación en las Islas y dar lo mejor de esa capacidad artística que lo ha convertido en la estrella latina más relevante de las últimas décadas.

¿Cuándo y dónde comprar las entradas para el concierto de Marc Anthony?

Como autor de éxitos de la música latina como 'Vivir mi vida', 'Flor pálida' , 'Tu amor me hace bien' , 'No me Ames' o 'Parecen Viernes'… y siendo uno de los artistas de salsa más vendidos de la historia, Anthony vuelve a la palestra tras un 2023 en el que se mantuvo muy en silencio. El anuncio de su vuelta a los escenarios españoles llegó días después del sorpresivo lanzamiento de su nuevo single 'Punta Cana', una bailable bachata que deleitado a sus seguidores en todo el Mundo.

Ritmo caribeño para su regreso discográfico y también al de las actuaciones en directo que, durante los meses de febrero y marzo, le están haciendo recorrer una docena de ciudades estadounidenses de Washington D.C. a California. Eso antes de viajar en junio a España, donde pasará por Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Pamplona, Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid y Marbella.

