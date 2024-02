Clara-mente, sí es como suena: ¿Shakira, próxima artista del GranCa Live Fest 2024?

Los fans del GranCa Live Fest, uno de los festivales de música con mayor proyección de Canarias en los últimos años, no paran de hacer cábalas: la organización desveló esta semana dos pistas sobre su cabeza de cartel para 2024 y todo apunta a Shakira, la cantante más universal de Barranquilla.

Shakira en su sesión con Bizarrap. / LP

La productora del GranCa Life Fest, la empresa canaria New Event, anunció el grueso de su line-up para este verano, que celebra su tercera edición, y que conforma una alineación que combina los nombres más emergentes del panorama nacional e internacional en habla hispana, como Cruz Cafuné, Mora o Jhayco, junto con formaciones consolidadas como Maná, Melendi o Estopa.

Sin embargo, después del hito de traer a Rosalía para coronar su segunda edición el pasado 2023, donde la motomami compartió escenario con artistas como Maluma y Sebastián Yatra, así como una primera edición en 2022 que también puso el listón alto con René (Residente) o C. Tangana, los fans convenían en que faltaba una gran cabeza de cartel para este 2024.

Y las de la intuición tienen el presentimiento de que Shakira encaja a la perfección como protagonista del GranCa Live Fest 2024, tanto por la coherencia con el conjunto del cartel como por las pistas que ha desvelado la productora y la hoja de ruta de la cantante para este año, que repasamos a continuación:

Pistas

Este viernes 1 de marzo, la organización resolverá la incógnita en una rueda de prensa en la sede del Cabildo de Gran Canaria. Pero hasta ahora, esto es lo que se sabe:

La primera pista que desvela el GranCa Live Fest es que su próxima confirmación es un artista con Record Guiness. Lo cierto es que Shakira rompió 14 récords mundiales con la bailadísima Music Sessions Vol. 53 producida por el argentino Bizarrap, el gran éxito del último año, trufada de dardos contra su expareja Gerard Piqué.

Captura del GranCa Live Fest. / LP

Por otra parte, la organización ha anunciado que su próxima confirmación ha participado en uno de los espectáculos de medio tiempo de la Superbowl en este siglo: "De la Superbowl 20(?)(?) al GranCa 2024", anuncia su perfil de Instagram. A pocos escapa que Shakira coprotagonizó uno de los halftime shows más legendarios de la historia Superbowl junto a Jennifer López en el Hard Rock Stadium de Miami en el año 2020, con una reivindicación de la identidad y la música latina que hizo vibrar al público durante poco más de 14 minutos.

Otra captura del GranCa Live Fest. / LP

Rumbores sobre La Bichota

Sin embargo, al leer el hashtag #segundaconfirmación en la cuenta del GranCa, se abre una segunda incógnita: ¿será Shakira el único plato fuerte por anunciar de esta tercera edición? Y en caso de que hubiera una segunda gran estrella por confirmar, ¿de quién se trata? Los rumores señalan nombres de estrellas como Karol G, dado que "la Bichota" visitará Europa para dar múltiples conciertos este 2024 al abrigo de su gira Mañana será bonito tour 2024, que incluye paradas en Suiza, Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Bélgica, Portugal y España.

Además, ambas artistas siguen triunfando con su éxito conjunto TQG [Te Quedé Grande], ¿y quién se resiste a soñar con un directo de Shakira y Karol G juntas al ritmo de su célebre Bebé, qué fue?

La organización del GranCa Live Fest permanece en absoluto silencio al respecto y emplazan al público a esperar al anuncio oficial este viernes 1 de marzo.

Con todo, Shakira sí ha confirmado que este 2024 acometerá la mayor gira de toda su carrera, que recorrerá distintas ciudades y países de todo el mundo, con varias paradas en las que recalará por primera vez, y que además llegará con un nuevo disco bajo el brazo. En una entrevista con Billboard, Shakira anunció emocionada: "Creo que esta será la gira de mi vida". "Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera", confesó la artista.

Una captura de Shakira en su sesión con Bizarrap. / LP

Fechas

La tercera edición del GranCa Live Fest tendrá lugar el fin de semana del 5 y 6 de julio de 2024 en el Estadio de Gran Canaria. En ambos días, los conciertos comienzan a partir de las 15.00 horas, pero aún quedan por anunciar los horarios por jornadas.

Los artistas confirmados hasta la fecha son Maná, Christian Nodal, Mora, Kany García, Juanes, Jhayco, Álvaro de Luna, Estopa, Melendi, Cruz Cafuné, Nia Correia y Pedro Pastor.

Los abonos para asistir los dos días del festival y las entradas para un sólo día ya se pueden adquirir a través de la página web entradas.com o desde la propia web del GranCa Live Fest (gclivefest.es).