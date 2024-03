«El año que viene saldremos directamente con tres días de Granca Live Fest»

Leo Mansito es el director de New Event, la productora detrás del Granca Live Fest, encuentro musical que este año celebra una nueva edición en el Estadio de Gran Canaria a lo largo de los días 4, 5 y 6 de julio. Entre los artistas confirmados se encuentran nombres como Robbie Williams, Black Eyed Peas, Estopa, Juanes, Mora, Cruz Cafuné, Kany García, NIA o Maná.

Después del éxito de la edición del año pasado, ¿qué balance hace de la música en directo en el Archipiélago y de las demandas del público?

Nosotros estamos muy contentos con el resultado del año pasado, tanto del Granca Live Fest como del resto de conciertos que hicimos. Tuvimos la suerte de poder hacer varios conciertos con Leiva, con Sting, con Joaquín Sabina, Aitana, Manuel Carrasco o Raphael. Y el Granca fue un éxito rotundo con Rosalía, Sebastián Yatra, Maluma, Morat, Lola Índigo, etcétera. Estoy muy contento con la evolución del festival y expectante y con muchos nervios de ver cómo sale todo este año. Pinta muy bien con el tremendo cartelón que hemos conseguido.

Días después de que se diera la noticia, ¿cómo nota que se han recibido las últimas confirmaciones de Robbie Williams y Black Eyed Peas?

Muy bien. Sí es cierto que al principio hubo algo de desconcierto de la gente. Nosotros mismos no pensábamos en ningún momento que el festival fuera de tres días. Lo previsto era hacer uno de dos. Pero por el camino nos salió la oportunidad de Robbie Williams el jueves, porque el sábado él tiene concierto en Londres. Es totalmente inviable otro día y por eso se ha hecho así. Al principio la gente no entendía lo de los tres días, pero nosotros lo hemos explicado muy bien. A los dos días que ya teníamos se ha incorporado Black Eyed Peas, un grupo internacional de sobra conocido que es un bombazo total. Y luego la posibilidad de tener como actuación única en España -y solo una de las dos que va a hacer en 2024 en el mundo-, al gran Robbie Williams. Creo que es para estar de enhorabuena en Canarias por tener esta oportunidad. Hemos conseguido hitos así también con Ed Sheeran. Yo creo que es para estar de enhorabuena para el que le guste la música en directo en Canarias, el no tener que coger un avión siempre para ver a artistas de nivel mundial.

Ha habido algunas quejas en redes sociales de las personas que ya habían comprado el abono de los dos días y que ahora tienen que pagar otro día más para poder ver a Robbie. ¿Cómo lo han gestionado?

El festival iba a ser de dos días, el tercero no estaba previsto. Entiendo todo y las redes lo soportan todos. La mejor encuesta es la que tenemos nosotros de las ventas, donde está siendo histórico, ya superando las 50.000. No es una cosa premeditada. Surgió así. Y no vamos a dejar de hacer Robbie Williams porque a alguien le pueda molestar que no esté gratis también uno de esos días. El que compró el abono de dos días lo hizo con el cartel que ya había, que es impresionante también, con Maná, Juanes, Melendi, Mora, Cruz Cafuné... Había un cartel ya brutal. Y la gente que había comprado ese abono de dos días es porque obviamente le gustaba ese cartel. A eso, además, le incorporamos a Black Eyed Peas, que es un grupo histórico. Luego, algunas personas se quejan por publicidad engañosa. Obviamente, eso no es así. Tú te compras un abono de dos días porque te gusta el cartel. Además, se incorporan artistas. Es cierto que se cambió por un tema logístico a Pedro Pastor, que va a actuar el jueves. Pero se incorpora el viernes al cartel Black Eyed Peas. No tiene mucha lógica que te hayas comprado una cosa porque te gustaba un cartel y, además, se incorpore un grupo del caché de Black Eyed Peas y que luego quieras la devolución de la entrada porque ha surgido el tema del jueves. Día al que puedes ir o no, pero no tiene nada que ver con el abono de los dos días donde ya hay más de 20 horas de música en directo, de más de 45 premios Grammy Latinos, más de 6 Grammys... Estamos hablando de que ya hay un cartelón brutal, más allá de que se añada otro día u otro artista.

En la rueda de prensa en la que se anunciaron las últimas dos confirmaciones del festival, se dijo que con estos artistas se busca atraer a un público más anglosajón. Con la venta que llevan hasta ahora de entradas, ¿crees que van por ese camino?

Lo que queríamos era abrir las fronteras del Granca. Estamos hablando de un festival que se está consolidando a nivel mundial. Lo que queríamos es no solo estar encasillados en un estilo musical. Obviamente, la predominante será la música latina, porque es lo que más gusta aquí. Pero también queremos poder atraer a otro tipo de público y compaginar los dos estilos. Si todo sale bien, el año que viene saldríamos directamente con tres días de festival. No que salga por sorpresa, como este año. Para nosotros ha sido una sorpresa inmensa y no podíamos dejar escapar la posibilidad de tener a un artista como Robbie Williams. Estamos hablando de uno de los artistas más importantes de la historia del pop británico y creo que es para estar de enhorabuena. Tenemos la suerte de que solo va a hacer un concierto en España y es aquí en Canarias. Siempre hay gente que se queja, pero ahí no puedo hacer nada porque las redes lo soportan todo. Pero bueno, creo que es para estar de enhorabuena, y así nos lo hacen llegar la inmensa mayoría de personas, no solo por las redes, sino por las compras diarias. Ahora mismo, sin contar el día de Robbie, ya están muy por encima de las ventas que llevábamos en casi junio del año pasado. Ahora metiendo un día más y a estos tres artistas, todo parece indicar que va a ser un exitazo.

Se ha dicho que se esperaban artistas más latinos, más acordes a la tendencia que iba llevando el cartel con otras confirmaciones. ¿Le da miedo que se pierda un poco la identidad del festival en este sentido?

La verdad es que no. Ningún miedo, porque estamos hablando de un cartel donde hay 40 premios Grammy Latinos, con lo cual, la identidad está muy marcada. Estamos hablando de que en el mismo cartel tenemos a Juanes, a Melendi, a Estopa, a Álvaro de Luna, a Maná, a Cruz Cafuné... La identidad está muy clara y muy marcada. Otra cosa es que puntualmente haya también artistas internacionales o anglosajones que además suman y la pregunta es por qué no pueden ser compatibles con el resto. Nosotros hacemos el 29 de junio en Tenerife a Ed Sheeran, que vendió las entradas en 15 minutos y gran parte del público es nacional. Viene mucha gente de fuera, pero también hay mucha gente de aquí de Canarias que va a verlo. No tienes que ser inglés para escuchar música inglesa.

Con respecto a la presencia de mujeres en el cartel, este año entre todos los artistas masculinos, solo hay tres mujeres. ¿Han recibido algún tipo de crítica en este sentido? ¿Planteáis gestionarlo de otro modo en futuras ediciones?

Nosotros lo que intentamos es siempre compaginar la demanda con la oferta que hay. El año pasado nos cuadró la cabeza de cartel como Rosalía y Lali, Tini o Lola Índigo estaban en el cartel. Y encantadísimos. Este año hemos hecho unas cuantas intentonas que no han sido posible de artistas femeninas. Y va a haber artistas invitadas también, entre grupo y grupo. Es verdad que, por lo que sea, cuadran las cosas así. Obviamente nunca es buscado, lo que pretendemos es todo lo contrario. De hecho, se da una circunstancia y es el que 70% del público que compra la entrada del Granca es femenino. No es una cosa hecha aposta. A veces es más complicado y por desgracia no existe esa gran igualdad en cuanto al número de grupos y artistas masculinos y femeninos que estén en el top. Hay veces que tratas por todos los medios de traer a artistas que no están de gira. Todo el mundo pensaba que iba a venir Shakira, pero Shakira no está de gira. Se dijo que iba a venir Karol G, pero ella no actúa en festivales, sino solo en sus propios conciertos. A veces no es lo que uno quiere, sino lo que se puede. Los artistas al final son los dueños de su carrera y son los que deciden. Estos dos ejemplos son muy claros. Cuando se hicieron las quinielas, sobre todo nos hablaban de estas dos artistas. Que es imposible que estuvieran, más allá de la oferta económica que hiciéramos, porque no podían estar. Si no estás de gira, no puedes actuar y si tu concierto no es para festivales, tampoco puede estar. Estos dos casos son un ejemplo. El año que viene seguramente habrá más mujeres en el cartel. También depende de lo que se puede conseguir. A nosotros, en este caso, lo que nos gusta son artistas que sean relevantes, capaces de vender entradas y que sean interesantes para el público. Hemos tanteado a un montón de artistas femeninas que no han sido posible en muchos casos y tenemos cosas miradas para el año que viene, que esperemos que salgan.

¿Cuál diría que es el mayor desafío de ser el director de una productora al nivel de New Event?

Yo estoy muy contento. Vamos creciendo como empresa, vamos cumpliendo sueños. El concierto de Sting, el concierto de Ed Sheeran y Robbie Williams una semana después... Estamos cumpliendo un sueño, estamos encantados, nos dedicamos a esto desde hace muchos años. Siempre con máxima responsabilidad, porque estamos hablando de una profesión que requiere de mucho respeto, montamos al aire libre estructuras muy impresionantes en muchos casos, que tienen su peligro, y bueno, en eso estamos trabajando. Siempre trabajar en algo que te gusta es fantástico y es un sueño que nosotros vivimos.