Leo Mansito: "Ha sido difícil, pero el Granca Live Fest contará con un artista top mundial como Robbie Williams"

"Ha sido difícil, pero el Granca Live Fest contará con un artista top mundial como Robbie Williams". De esta manera, el director de la productora New Event, Leo Mansito -productora del festival- confirmó durante la mañana de este viernes la presencia de una del cantante británico en la isla el próximo 4 de julio (fecha que se ha añadido a la programación del 5 y el 6 de julio) en el Estadio de Gran Canaria.

El anuncio, que se llevó a cabo en una rueda ofrecida en el Cabildo grancanario, contó con la presencia del presidente, Antonio Morales, así como del viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la concejala de Carnaval del consistorio capitalino, Inmaculada Medina.

Mansito también hizo alusión a las especulaciones en cuanto a los artistas que completarían el cartel del festival que han surgido durante la última semana a través de diferentes plataformas indicando que "las redes sociales muchas veces distraen un poco". "Los datos reales son las ventas. Hasta ahora teníamos más de 40 Premios Grammy en ese cartel… Igual hemos puesto el listón muy alto y ahora lo ponemos más alto todavía", apuntó.

Un artista de referencia internacional

El multipremiado cantante británico, Robbie Williams, con más de 85 millones de discos vendidos a nivel mundial se incorpora al cartel de la tercera edición del Granca Live Fest, organizado por la productora newEvent, que se celebrará el 4, 5 y 6 de julio en el Estadio de Gran Canaria.

Robbie Williams es uno de los artistas musicales más condecorados del mundo con seis álbumes entre los TOP 100 más vendidos en la historia en Reino Unido. Ha logrado vender más de 85 millones de álbumes en todo el mundo, 14 de sus sencillos han sido número 1 y ha logrado tres Récord Guinness y 18 premios BRIT (el único artista con esta cifra de premios BRIT).

Consiguió en 2022 con su álbum ‘XXV’ ser número 1 en el Reino Unido, convirtiéndose en el único artista solista con más discos número 1 en el país anglosajón.

En noviembre de 2023 la plataforma Netflix lanzó un documental sobre su vida y su carrera titulado ‘Robbie Williams’, dirigido por Joe Pearlman. La serie muestra una retrospectiva de Williams desde sus orígenes con Take That hasta el día de hoy. Este documental ha tenido gran repercusión y acogida por el público, que con 5,5 millones de espectadores el primer mes ha llegado a ser número 1 en 22 países diferentes, y se ha situado en el Top 10 en 48 naciones.

En su actuación en el Granca Live Fest no faltarán temas míticos como Angels, Feel, Rock DJ, Something´stupid, Supreme, She´s the one, Patience o Love My Life.

Ese mismo día también actuará como artista invitado Pedro Capó.

Black Eyed Peas

Granca Live Fest también ha presentado a la banda estadounidense Black Eyed Peas para el día 5 de julio. La banda, que comenzó su andadura musical en 1985 y tiene seis premios Grammy, llega a Gran Canaria con un espectáculo lleno de fuerza, potencia y mucha música, en el que no faltarán temas de su último trabajo ‘The E.N.D. Somusic’ y grandes éxitos como I Gotta Feeling, Where is the love?, The Time, Shut Up, Meet me halfway o Pump It.

Black Eyed Peas se ha convertido gracias a su super éxito ‘I Gotta Feeling’ en el grupo más bailado del mundo y en el mejor grupo internacional.

Las entradas para disfrutar del Granca Live Fest se pueden adquirir a través de la página web entradas.com o desde la propia web del GranCa Live Fest (gclivefest.es). Desde el día 7 de marzo a las 10.00 horas se podrán adquirir upgrades para aquellas personas que ya tienen su abono de dos días y desean asistir también el jueves día 4 de julio. A partir del día 8 de marzo a las 10.00 horas se podrán conseguir las entradas individuales para el jueves día 4 y la opción de adquirir el abono para los tres días (4, 5 y 6 de julio).

Recientemente galardonado como el Mejor Festival de Canarias en los premios Clickers de Los 40 en Canarias y nominado a los premios Iberian Music Awards, el GranCa Live Fest apuesta en esta edición por seguir convirtiéndose en un reclamo mundial y en un referente musical para los amantes de la música y para los mejores artistas nacionales e internacionales.

El Granca Live Fest es posible gracias a la colaboración del Gobierno de España a través del Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de Canarias, Unión Europea (NextGenerationEU), el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Cabildo de Gran Canaria, La Isla de Mi Vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias Latitud de Vida, Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). Patrocina Mahou y Binter, colaboran Fred Olsen Express, Archipiélago Renting, Unión Deportiva Las Palmas, y I Love The World.