Dominic Miller: «Paco de Lucía es el mejor guitarrista, tanto que me humilla tocar en España»

¿Cómo definiría su último trabajo, Vagabond?

Estas melodías fueron escritas durante la pandemia, por lo que espero que el público me pueda perdonar si aprecian cierta sensación de introspectividad. Pero fue así porque, además de estar con mi familia, viví también muchos momentos de soledad. En cualquier caso, todo eso me inspiró. Y los perros también estuvieron muy presentes. Pero al final creo que todo ello es una continuación de lo mismo. Todo es armonía, melodía y ritmo.

Al parecer la grabación fue muy especial ya que la realizaron en el estudio La Buissonne. ¿Qué recuerda de aquellos días?

Recuerdo la alegría que fue para mí poderme reunir finalmente con mi banda que está formada, además, por algunos de mis mejores amigos. La Buissonne es un gran estudio que existe cerca de donde vivo, en el sur de Francia, y también recuerdo que tuvimos que utilizar mascarillas, algo que era bastante extraño cuando intentaba comunicarme con los demás. El álbum completo se grabó en dos días, algo que es habitual cuando se trabaja con el sello ECM. Todo eso hizo que la experiencia fuera bastante intensa, especialmente después de seis meses de preparación en mi casa.

¿Le cansa que siempre le llamen el guitarrista de Sting?

Antes solía molestarme un poco, pero ahora lo veo diferente y estoy realmente orgulloso de ello. Después de todo, he dedicado 34 años de mi vida a trabajar con él y casi todo lo que hago musicalmente está inspirado en esa experiencia que aún hoy continúa muy viva en mi recuerdo.

¿Qué le ha ofrecido el jazz como género musical como para ahora haber centrado en él su carrera en solitario?

Cuando era niño quería ser guitarrista como lo eran Baden Powell y Ralph Towner. Pero luego me desvié hacia el mundo del pop y el rock, y todas esas vivencias me han dado la oportunidad, 30 años después, de cumplir el sueño que tenía cuando era un niño. Pero para lograrlo, para llegar hasta el lugar en el que estoy ahora, tuve que trabajar duro. He tenido que trabajar mucho hasta poder hacer una gira con mis amigos tocando música instrumental en una guitarra acústica.

¿Qué le ofrece el jazz que no le dan otros estilos musicales como el pop o el rock?

El jazz me ofrece la capacidad de conversar sobre el escenario gracias a un lenguaje de armonía, también conocido como improvisación. Se trata de un lenguaje mucho más amplio que el del pop y el rock, que se basa principalmente en el rhythm & blues o la escala pentatónica.

¿Ya está pensando en su próximo álbum?

Como siempre, siempre estoy pensando en el próximo álbum que voy a lanzar, pero no tanto en términos musicales ahora mismo. Primero me gusta imaginar un concepto o un sonido y ya luego vendrá la música.

¿Sigue componiendo mientras ofrece conciertos?

En realidad, no. A veces lo hago, pero no siento que obtenga los mejores resultados escribiendo mientras estoy de gira porque lo considero más un momento para la interpretación que para la composición. Las mejores condiciones para escribir creo que se dan cuando estoy con mi familia, con mis amigos y mis perros, porque ellos me dan la inspiración. Por su parte, hacer conciertos me inspira como guitarrista.

Cuando era niño y podía aprender a tocar cualquier instrumento, ¿por qué eligió la guitarra?

Crecí en Argentina, donde había una guitarra en cada casa, por lo que era natural aprender a tocarla. Mi hermana me enseñó a tocar acordes básicos y comencé tocando samba argentina. También me gustaba la música brasileña, la bossa nova, además de The Beatles y Rolling Stones, así que la guitarra fue la elección natural.

¿Cómo es recibida su propuesta musical en España? Y en Canarias, ¿había actuado antes?

Me encanta tocar en España porque hay una fuerte tradición y conexión con la guitarra. Sigo considerando a Paco de Lucía el mejor guitarrista de todos los tiempos, tanto que siento que es una experiencia humillante tocar la guitarra en España. Actué una vez en Gran Canaria justo después de la pandemia, en 2021. Fue una experiencia fantástica y, naturalmente, estoy emocionado por poder volver.

