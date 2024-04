The Next Movement, banda de música: «El mayor reto que tenemos como banda es equilibrar nuestra energía»

La banda va a estar en La Palma el 19 de abril y en Las Palmas de Gran Canaria el 20 de abril. ¿Es la primera vez que The Next Movement (TNM) viene a las Islas?

Sí, es la primera vez que tocamos en las Islas Canarias. También tenemos un tercer show en Lanzarote el 21 de abril, que está ya agotado. Estamos muy emocionados y felices de llevar nuestra música a las Islas por primera vez.

¿Qué reacciones esperan del público canario en estos dos conciertos?

Creemos que el ambiente general y el estado de ánimo es cálido y positivo en los canarios y que nuestra música con su buen groove encaja perfectamente en el lugar. Además de nuestras habilidades musicales, también cuidamos que el ambiente sea positivo e inspirador en nuestros shows, una atmósfera que normalmente atrapa al público. Celebramos la alegría, el amor y la pasión. ¡Creemos que va a ser una experiencia memorable para todos!

Never Coming Down es su cuarto álbum. ¿Cómo dirían que ha evolucionado su música a lo largo de los años?

Nos sentimos muy orgullosos y contentos con nuestro nuevo álbum porque hemos podido condensar e intensificar nuestra visión musical. Cada canción tiene un propósito concreto para nosotros y el álbum describe muy bien lo que es The Next Movement. Con la evolución que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, hemos encontrado nuestra identidad musical y hemos seguido creciendo como trío tocando nuestra propia música.

¿Y qué hay de ustedes, los tres miembros de la banda? ¿Tienen los mismos sentimientos que tenían al principio cuando están juntos tocando en el escenario?

Hemos sido hermanos musicales durante dos décadas, antes de The Next Movement. Hemos tocado juntos en más de 1.500 conciertos, así que compartimos un vínculo bastante único y especial. Nos conocemos muy bien y nos comunicamos instintivamente en la música después de tanto tiempo, conocemos las fortalezas y debilidades de los otros. Ahora, en 2024, como TNM, estamos llegando a un punto en el que podemos disfrutar mucho en el escenario, sintiéndonos cómodos en nuestros roles de líderes y de intérpretes que se exponen, que era algo que teníamos que trabajar al venir de ser músicos acompañantes.

¿Cuál piensan que es el principal reto de tener una banda?

Hay muchos, sobre todo en los tiempos que corren. Mantener a todo el equipo motivado y entusiasmado durante un largo periodo de tiempo es clave para seguir adelante y seguir escribiendo nueva música a la vez que lanzar nuevos directos. El mayor reto es equilibrar nuestra energía. La presión de las giras, los lanzamientos, las redes sociales y los medios de comunicación social , los retos de organización o las finanzas pueden ser algo pesado y pueden distorsionar la belleza del arte, pero el arte y el negocio tienen que ir de la mano.

Han publicado cuatro proyectos en tres años. ¿Cómo lo hacen para ser tan creativos y productivos al mismo tiempo?

Creo que se han acumulado mucha música e ideas a lo largo de todos estos años. Sólo había que canalizarlas y ordenarlas para que salieran. Llevamos tanto tiempo metidos de lleno en la música que tenemos muchos cajones de los que sacar cosas. Solo necesitamos darle forma para que funcione para nosotros como trío. Entonces suele saltar la chispa y despegar. Hay tantas cosas y elementos musicales que nos encantan, que el reto es introducirlos todos en nuestras canciones. También nos ayuda tener nuestro propio estudio, donde grabamos y producimos todos nuestros álbumes.

¿Cómo es su proceso creativo a la hora de componer una canción? ¿Dónde encuentran la inspiración? Imagino que es un proceso diferente para cada uno de ustedes.

Todos tenemos muchos puntos en común, mucha música y artistas que nos inspiran. A menudo, P. [Kaeser] o yo (J.J. [Flueck]) llegamos con una idea que nos llama la atención. Si es realmente buena, la llevamos a la banda y dejamos que evolucione con más detalle. Especialmente para este último álbum tuvimos muchas sesiones de trío en el en el estudio en las que dejamos que todo fluyera. Cuando una progresión de acordes o un groove realmente nos atrapa, empiezo a escribirle letra y todos intentamos darle a la canción la mejor versión posible y la que mejor nos parezca a todos.

También quería preguntarles por el nombre de la banda... ¿Por qué The Next Movement? ¿Fue difícil elegir un nombre?

Siempre es difícil elegir un nombre de banda con tantos factores que entran en juego en la en la decisión. Este nombre nos cuadra y encaja porque para nosotros este era el siguiente paso, el siguiente movimiento en el camino, dejar de tocar para otros artistas y hacer lo nuestro. También hay una canción llamada The next movement de The Roots que nos inspiró.

¿Cuál creen que es el rasgo más distintivo de sus conciertos en relación con otras bandas de funk/soul?

Creemos que hay varias cosas. La primera es que siempre intentamos poner tanto las habilidades musicales como el entretenimiento y el espectáculo a un alto nivel, también la energía. La otra es que creamos un sonido de trío muy poco habitual: incorporamos loops, samples o sonidos y también partes de sintetizador y coros haciendo múltiples trabajos en el escenario. Todo sin dejar de ser un trío compacto y ágil, pero que ocasionalmente puede sonar como un sexteto si nos queremos diferenciar, en lo que al sonido respecta, de todos los demás tríos que conocemos.

Hablando del género, ¿dónde creen que se encuentra en la escena musical en relación con otros géneros? ¿Creéis que está bastante valorado?

Bueno, los géneros van y vienen o, más bien, tienen sus subidas y sus bajadas, pero a nosotros no nos importa tanto. Creemos que lo más importante es hacer y presentar música genuina, auténtica, real, desde el corazón y el alma, que se sienta bien y honesta, en lugar de adaptarse a cualquier tendencia. En realidad, ni siquiera necesitamos una descripción del género que hacemos. Simplemente hacemos buena música, en nuestra humilde opinión.

Para terminar y como curiosidad, ¿tienen algún ritual que hagan antes de subir al escenario?

Oh sí, ¡por supuesto que lo tenemos! Hay algunos individuales, como calentamientos o pequeñas meditaciones, pero siempre nos unimos como trío para meternos en la zona mentalmente y para dar las gracias por las oportunidades, las amistades y las bendiciones que tenemos.