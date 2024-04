La obra de Lorca resuena a través de la voz de Lolita Flores en el Teatro Cuyás

A Lolita Flores se le metió el teatro en los huesos hace 18 años y ahí se le quedó. Tras décadas dedicándose a la música -disciplina que ahora ha dejado más apartada- subirse a escenarios como el del Teatro Cuyás, donde estará mañana y el sábado para interpretar Poncia, es donde la hija de La Faraona pone ahora la mayor parte de su dedicación y energía. Da igual el teatro, da igual el lugar.

«Cuando yo salgo a un teatro, lo veo antes. Pero una vez que se levanta el telón y sales a hacer tu papel, yo no sé dónde estoy, para mí todos los teatros son importantes, porque todo el mundo que va ha pagado una entrada por verte y se merecen el mismo respeto. Hay que dar el callo y respetar ese público. Ahí no piensas en que teatro estás». Con esta filosofía, la cantante y actriz aterrizó ayer por la noche en Gran Canaria, dispuesta a dar lo mejor de sí interpretando a Poncia, una de las criadas de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

Con texto y dirección de Luis Luque -director adjunto artístico del Teatro Español de Madrid y las Naves del Español en Matadero entre 2019 y 2023-, este monólogo teatral que dura aproximadamente una hora y diez minutos, pone a Lolita Flores en el escenario con una escenografía minimalista -«unas cortinas blancas de gasa», en palabras de la actriz- para hacer «una reivindicación de la libertad de las mujeres, de los hombres, de amar dónde quieras, a quién quieras y cómo quieras», puntualiza.

Con respecto al texto, Flores destaca la fusión que hace Luque de sus palabras con las del poeta granadino: «Se ha mimetizado tanto que hay frases, con una poesía y una lírica, que cuando las estoy leyendo no sé si son de Federico o de Luis».

Lorca en la mesilla de noche

Lorca ha estado presente en la vida de Lolita Flores desde que tiene uso de razón. Su madre, Lola Flores, tenía sus libros encima de la mesita de noche. Libros que le leía cuando era una niña y que luego ella leyó también. En especial una edición del año 1960 en la que hay recopilados dibujos, poemas y canciones del poeta y que Flores conserva como una reliquia.

«A mí en el colegio no me enseñaban a Federico. Lo aprendí gracias a lo que mi madre me leía. Mucha gente que va al teatro y que no conoce la obra de Lorca, después de la obra busca las frases que yo digo en sus libros, para ver de qué obras son... Descubrí a ese Federico que la gente no conoce y que deberían conocer. Es un autor español del que todo el mundo debería tener noción», reivindica la actriz y cantante.

Porque en Poncia no solo está presente La casa de Bernarda Alba, sino fragmentos de otros poemas y obras de Lorca que hacen que el autor esté presente de forma constante en la voz de Lolita Flores y gracias al texto de Luis Luque, que propone una nueva mirada al texto lorquiano a través de un personaje que ha sido maltratado y silenciado durante décadas.

Poncia es una criada que, en palabras de Luque, «ajusta cuentas con los habitantes que sobreviven dentro de la casa» y que dan juego a una reflexión en voz alta, a «diálogos con fantasmas y sombras» que permiten transitar e «iluminar los rincones oscuros de la obra de Lorca». En Poncia se traslada al patio de butacas un relato que habla del suicidio, la libertad, la culpa, la clase, el sexo y la educación.

Con esta interpretación, Lolita Flores retoma la propuesta que le hicieron a su madre en 1984 de interpretar a este mismo personaje pero dentro de la propia obra de La casa de Bernarda Alba. «En aquella época ella tenía otros compromisos y entonces en el teatro se pagaba peor que ahora. A ella no le cuadraba, ni le cuadraban las fechas, porque le hubiera encantado hacer un papel dramático. Luis me propuso hacer una Poncia sola, un spin-off. Y yo le dije: 'P'alante, vamos a tirarnos a la piscina», relata la actriz.

Además de con Flores y con Luque, esta producción de Teatro Español y Pentación Espectáculos que se representa mañana y el sábado en el Teatro Cuyás a las 19.30 horas, cuenta con Jesús Cimarro como productor, con un diseño del espacio escénico de Mónica Boromello, la iluminación de Paco Ariza, el vestuario de Almudena Rodríguez Huertas y música original de Luis Miguel Cobo.