La divulgadora cultural Mónica Blanco estrena podcast sobre literatura canaria

Del 68,3% de la población española mayor de 14 años que lee libros, un 64,1% lee por ocio, según datos de 2023 de la Federación de Gremios de Editores de España. Este porcentaje baja en Canarias, que es la segunda comunidad autónoma de España que menos lee, después de Extremadura, con un 58,3% de lectores y lectoras que deciden perderse en las páginas de un libro en su tiempo libre.

Hoy es el Día del Libro y las librerías de la capital grancanaria lo hacen notar rebajando en un 10% el precio de sus productos. Digan lo que digan las cifras, las ganas de zambullirse en las historias de otros perviven; la lectura no pasa de moda. De hecho, va más allá: se adapta a los nuevos formatos -libro electrónico, audiolibros- y crece entre el público más joven (de entre 14 y 24 años) en todo el país (un 3,8% desde 2012 hasta 2023).

Es hacia este público donde mira el nuevo podcast -otro formato de éxito creciente- de la divulgadora científica y cultural Mónica Blanco (creadora del proyecto Guanchipedia) titulado Canarias, una hora más para leer, que se estrena el próximo viernes 26 de abril con el objetivo de difundir la literatura y la historia del Archipiélago.

Esta iniciativa, que surge tras una propuesta del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), comienza con una primera temporada que tendrá un total de ocho episodios. El primero de ellos, el que da el pistoletazo de salida esta semana, girará en torno a la figura de la escritora tinerfeña Cecilia Domínguez Luis, galardonada con el Premio Canarias de Literatura 2015 por su extensa trayectoria en la que ha publicado numerosos poemarios, cuentos y novelas y protagonista del Día de las Escritoras en 2023.

Mezclar historia y literatura

Desde el nacimiento de la Guanchipedia -que a día de hoy cuenta con su propio podcast de divulgación de la Historia y la Cultura de Canarias- en 2017, Mónica Blanco se ha dedicado a dar a conocer palabras, tradiciones e historias de las Islas tanto a la gente de fuera como a los propios canarios. Su formato sencillo, atractivo y directo fue el que atrajo al ICDC bajo la pregunta de si se podría aplicar también al mundo literario.

Así se empezó a dibujar Canarias, una hora más para leer. La dinámica del podcast consiste en «elegir obras y autores y entrelazarlas con historias de Canarias para hacerla más atractiva», es decir, conectar sucesos del pasado del Archipiélago con obras concretas de autores y autoras canarios. En el caso de Domínguez Luis, una de las obras elegidas ha sido Mientras maduran las naranjas, que al ubicarse en el contexto de la Guerra Civil, permite a Blanco contar cómo se vivió el conflicto en el Archipiélago.

«Es un podcast dirigido a un público juvenil, para que se sientan atraídos por los libros a través de un formato que ahora está muy de moda y que se puede consumir desde el móvil de forma muy cómoda», explica la divulgadora. «En este primer episodio no he creado personajes, pero en los que vienen se van a crear personajes ficticios que van a narrar partes de las obras, dependiendo de los autores que elijamos en cada episodio. Se van a contar acontecimientos de la historia de Canarias, a través de historias que estarán narradas por mí, de textos que he creado y que beben de los libros que, a su vez, se basan en historias del pasado de Canarias. Eso es lo que es atractivo del formato: se narran hechos históricos y se dice en qué libros están presentes esos hechos», añade.

Canarias, una hora más para leer se estrena el próximo viernes 26 en distintos soportes como el canal de Youtube de la Unidad del Libro y Fomento de la Lectura o plataformas de audio como Spotify y Podimo.

Actividades paralelas

Como cada año en esta fecha señalada, hoy ha tenido lugar la lectura continuada de El Quijote en la Biblioteca Insular de la capital de la mano de la consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, a la que le ha seguido la directora de la mencionada biblioteca, Nieves Pérez, además del alumnado del Aula Enclave del IES Francisco Hernández Monzón y los estudiantes del IES Alonso Quesada. Más de un centenar de escolares han leído en voz alta algún fragmento de esta obra universal en la que ha sido la séptima edición de esta iniciativa.

La Biblioteca Insular de Gran Canaria lleva desde el año 2015 realizando esta lectura continuada con motivo del aniversario de la muerte de Cervantes, tradición que solo fue interrumpida durante la pandemia de coronavirus, que obligó a suspenderla durante dos años.

Por otro lado, desde la Unidad del Libro y Fomento de la Lectura del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) se han desarrollado otras actividades paralelas como un bookcrossing (dejar libros en lugares públicos para que lo recojan los lectores) en el mural de Lía Ateca de la playa de Las Canteras por parte del Centro de Arte de La Regenta o un encuentro intergeneracional de escritores en la Biblioteca Pública del Estado en el que han participado cuatro escritores consolidados (Emilio González Deniz, Pepi Farray, Francisco J. Quevedo García y Carmen Nieto) y cuatro jóvenes talentos literarios (Andrea Mendoza Cruz, Victoria Ramírez Romero, Ana Laura Borges Casas y Joel González Rodríguez) premiados con el Benito Pérez Galdós de Narrativa Joven.

También tendrá lugar el próximo lunes 29 de abril, de 16.00 a 18.00 horas, un taller infantil en la Biblioteca Pública del Estado en el que el objetivo es crear un libro de artista y fomentar el hábito lector desde los primeros años de vida.