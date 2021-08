El torneo de tenis femenino W60 Conde Jackson Maspalomas llega a su momento culminante. La número 1 junior del mundo, Victoria Jiménez, ha derrotado a la cabeza de serie 2, Aleksandra Krunic en una victoria que significa mucho para la tenista en lo personal y su carrera profesional. La victoria frente a la serbia Krunic no solo ha sido uno de los mejores partidos de la jornada (6-4/1-6/6-1) sino que le ha dado a la jugadora de Andorra su pase a semifinales, la primera que jugará en un W60.000 $. El W60 Conde Jackson Maspalomas podría ser decisivo para la tenista, ya que hasta ahora tiene su mejor posición en un torneo internacional y está decidida a llegar aún más lejos.

No será fácil para la joven de 16 años, que se verá las caras en la ronda de semifinales con la antecesora en su posición, la francesa Diane Parry, que ahora tiene 18 años pero que en 2020 se colocó como la número 1 junior del mundo, como es ahora Jiménez. Diane Parry no tuvo problemas en la jornada de hoy, en la que superó con una victoria firme a la italiana Martina Di Giuseppe, que no tuvo opción en un 6-2/6-3 que la garantizó en semifinales.

La principal amenaza para ambas es la número 80 del mundo, la neerlandesa Arantxa Rus, que lleva dos semanas en la isla y aún no ha perdido un partido. La ganadora del W60 Disa Gran Canaria también estará en semifinales tras superar en su partido de hoy a la jugadora rumana Ilona Ghioroaie en un cómodo 6-1/6-3.

No falló en su juego la austriaca Julia Grabher, que tuvo que apelar a la constancia para poder sobreponerse a su rival, la francesa Carole Monnet, una digna contrincante para un gran partido. A tres sets, la austriaca se vio perdiendo en un primer momento hasta el tie break contra la tenista gala, que supo aprovechar su hueco para dejar atrás en el marcador a la cabeza de serie 3. Más sólida con el avance del partido, Grabher finalmente se llevó el juega a su lado con un 7-6/6-3/6-2.

En juego el título de dobles

El W60 Conde Jackson Maspalomas ya puede ponerle nombre y cara a su podio de dobles, que jugará mañana su gran final entre las parejas Carle-Estable y Hartono-Tjandramulia. A partir de las 14 horas, el club en San Bartolomé de Tirajana será el epicentro del mejor tenis femenino con el partido decisivo de dobles parejas, que decidirá a sus campeonas de esta edición.

La primera de las parejas deportivas en dar el salto a la gran final ha sido la argentina, formada por María Lourdes Carle y Julieta Estable, quienes mostraron una compenetración y un nivel de juego digno de podio. Las latinoamericanas superaron al tándem que componen la británica Freya Christie y la japonesa Yuriko Miyazaki, que a pesar de ser superiores en puntos no pudieron con la garra de las de Sudamérica. Carle y Estable sacaron su mejor tenis, su más sólido juego, sus bolas sin fallos y aprovecharon cada resquicio que dejaron la pareja británico-nipona para afianzar una victoria que se les mostró sorprendentemente sencilla. Con un primer set a 6-3, Carle-Estable se pusieron en cabeza, afianzando el salto hacia el título del W60 Conde Jackson Maspalomas con un 6-4.

Más disputado fue el enfrentamiento que dio el paso a la gran final a la pareja de la neerlandesa Arianne Hartono y la australiana Olivia Tjandramulia, que logró derrotar a las rumanas Karola Bejenaru y Ilona Ghioroaie. El partido, en el que la pareja ya finalista empezó contundente, se les tornó más complejo al cabo de unos juegos, en los que la pareja de Rumanía pudo robar un 4-6 en primer set. Aún en cabeza, la pareja de Hartono-Tjandramulia tuvo que sacar su mejor tenis para superar este penúltimo encuentro, con un 5-7 en el segundo set que, aunque las hizo sudar, les dio la mejor de las victorias, una que ya huele a trofeo.

El Conde Jackson Maspalomas celebrará mañana una de las mejores jornadas de tenis femenino que se recuerdan, con semifinales entre rivales potentes y jóvenes promesas. Con dos semifinales del máximo nivel y altura WTA, los dobles serán los protagonistas, con una gran final programada a partir de las 14 horas en el club de San Bartolomé de Tirajana. El ascenso hasta el podio ha sido seguido desde las gradas con un gran ambiente, congregado para ver brillar a las mejores.