«No caímos, ningún club ha desaparecido en la pandemia»

¿Cómo se siente con este inicio de la competición en Gran Canaria tras 20 meses de parón por culpa de la pandemia?

Emocionado y nervioso. De todo un poco. La emoción por volver al terrero, por ver a la afición, la lucha y los luchadores en la arena te da eso; los nervios por saber qué pasará con este virus, casi rezando para que no nos de otro golpe a nuestro deporte. Espero que el público se comporte, que presenten su pasaporte covid, usen las mascarillas y entiendan la situación que vivimos. Pero por encima de todo estamos muy ilusionados por volver.

¿Qué ha sido lo más difícil de manejar desde la Federación en este tiempo?

El equipo que tenemos, el apoyo del Cabildo y los patrocinadores, nos ha puesto las cosas más fáciles. Mantuvimos la llama de la base, con las fichas que enseñaban a los niños nuestro deporte, con las actividades que fuimos coordinando con los clubes. Nuestra mayor preocupación en la pandemia era que no desaparecieran clubes y, de hecho, tenemos uno más con la irrupción del Castillo después de 17 años sin salir a competir. Es ilusionante esa fuerza. Desde la Federación hemos intentado darle todo el apoyo a los clubes, implicar a las empresas privadas y mover a las administraciones públicas para que les acompañaran. Y no nos podemos quejar. Gracias al apoyo del Cabildo y del Instituto Insular de Deportes hemos conseguido 50 equipajes para los clubes, videomarcadores, agua... No ha desaparecido ningún club y siguen con ganas. La lucha canaria no cayó. Espero que tengamos un inicio fuerte.

¿El gran miedo que tenía era volver y encontrarse un solar?

Lo pensé, claro. Por eso este trabajo de 20 meses para que ningún club se quedara atrás. Además potenciamos el Proyecto Escuela junto el Cabildo de Gran Canaria. El gran éxito también está en la participación femenina: hemos pasado de tener cuatro equipos a conseguir nueve féminas. Ahora la clave es que esos niños que salgan de los colegios lleguen a los clubes. Calculamos que hemos perdido un 25% de niños, pero espero que poco a poco, cuando vean que estamos agarrando, cogiendo pantalón, vuelvan. Hemos visto que en otras islas hay clubes que ya no están.

¿Entendió que la lucha estuviera tan ‘castigado’ en comparación con otras modalidades de contacto?

Era por el contacto fijo, tan prolongado todas las semanas y todos los días en los entrenamientos. Otros podían formar burbujas, tienen competiciones cada mes. Esa fue la explicación. Intentamos que el Gobierno de Canarias nos diera antes el paso. Ahora tenemos el permiso otorgado por la Dirección General de Deportes y no lo han quitado. Desde que tuvimos ese documento los clubes empezaron a agarrar. De momento, podemos luchar y celebrar las competiciones.

¿Cuál es el protocolo que manejan en la lucha canaria en caso de que aparezca algún brote en un club?

Como en cualquier deporte federado. No queremos poner en riesgo a nadie. Si se encuentra un positivo, se aísla y el resto puede luchar. Se puede salir hasta con nueve. Será un año de prueba, atípico y no seremos estrictos con los clubes para ciertas cuestiones, pero con el covid tendremos que manejarlo según la situación en cada momento. Daremos facilidades para que los equipos caminen. Para las dos primeras jornadas se practicarán test de antígenos para todos los luchadores. También apelamos a los cuidados de cada luchador. Todos los luchadores deben tener el certificado covid o bien presentar un test 48 horas antes de cada luchada.

«Tendremos dos categorías muy competitivas y un salto sin precedentes en la lucha femenina»

Usted accedió a la presidencia en plena pandemia, en noviembre de 2020. ¿Qué ha podido hacer?

Bregar contra el covid. Es lo único que hemos hecho [se ríe]. No ha desaparecido ningún club y eso es todo un éxito que muestra el sacrificio de los clubes. Y potenciar el Proyecto Escuela, que nos ha abierto muchas puertas para el futuro. Pensamos que íbamos a perder el 80 o 90 por ciento de la base y se ha quedado en el 25%. También movernos para no perder y buscar nuevos patrocinadores, que le hacen falta a los clubes. No hemos parado.

Nueve equipos saldrán a competir en la Liga Femenina. ¿Cómo valora esta explosión?

Es la primera vez que se ve en un isla algo así. Será un año atípico porque habrá cadetes y juveniles y en algunos casos sénior cuando el otro equipo lo tenga. Todo para promocionar a las niñas, que no se aburran. El paso de las mujeres en la lucha es importantísimo.

Se ha perdido la Primera Categoría en Gran Canaria. Habrá competición en Segunda y Tercera. ¿Teme que la gente no se enganche a estas divisiones después de saborear la Primera antes de la pandemia?

Vamos a tener unas categorías muy competitivas que no van a envidiar en nada a la Primera que están por ahí. El Unión Agüimes ha hecho el esfuerzo de sacar equipo en Primera y veremos a los equipos majoreros por aquí y, si la Canaria saca su competición, a los de La Palma y Tenerife. Este año es atípico, repito. Vamos a preparar las bases para que en 2022-2023 podamos tener más equipos de Primera en Gran Canaria. Esa es mi ilusión y la línea de trabajo, que en su momento, cuando arranque esto sin pandemia el próximo curso, haya seis o cinco equipos de Primera.

Un proyecto ambicioso a corto plazo, parece.

En eso hay que trabajar. El Cabildo le ha dado 12.500 euros a cada Segunda y 33.000 al equipo de Primera. Una subvención desde Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. El consejero de Deportes, como está previsto, tiene guardada participaciones de 25.000 euros para los equipos que saldrán en Primera. Creo que tenemos las bases puestas, pero vamos a ver cómo quedan los puntales. Igual alguno se queda en el camino después de este arranque. Ese campeonato será muy ilusionante, pero repito: habrá una buena Segunda y una Tercera que también será interesante. Habrá buenas luchas.