La Solheim, como la Llama

La Copa Solheim como la Llama olímpica: de mano en mano hasta el inicio de la competición deportiva, sólo que en vez de cuatro años, el trayecto del trofeo más prestigioso del golf femenino mundial dura la mitad. Y ayer llegó a Gran Canaria, en concreto, al Real Club de Golf de Las Palmas, en Bandama (Santa Brígida), donde estará hasta el sábado. Es el primer destino de un periplo que terminará con la disputa del torneo entre el 18 y el 24 de septiembre de 2023 en el campo de Finca Cortesín, en Málaga.

Se enfrentarán, como cada año impar, Europa contra Estados Unidos, lo que en el golf masculino se llama Ryder Cup. La Solheim, cuyo nombre rinde tributo a Karl Solheim, empresario y diseñador de palos de golf que impulsó la creación de la copa en 1990 –se disputó en Florida–, tiene como embajadora en Gran Canaria a la grancanaria María Castillo, «orgullosa» de haber sido designada como tal después de una larga trayectoria llena de éxitos a nivel nacional e internacional.

«Cuando supe que venía, ya me impresionó», comenta emocionada poco después del acto institucional en el que estuvieron representantes políticos, empresariales y deportivos. Antes, en la entrada al recinto, había pronunciado una palabra con la que explicó su sensación a la hora de tocar el trofeo, de cristal grueso –en la imagen de la derecha, lo besa– por primera vez: «Sorprendente».

«Cuando lo coges dices: ‘Mi madre, ¡qué responsabilidad! Y piensas: ¿y si se me cae?», bromea. Había llegado a las instalaciones del Real Club de Golf de Las Palmas, que el año pasado cumplió su 130 aniversario, esa misma mañana procedente de Madrid, de manos de un grupo de jugadores de la selección española sénior, cuya capitana es Rocío Ruiz.

Temió lo peor. «Yo soy un poco despistada. Si en un momento dado se me pierde, se rompe o algo...», pensó en el momento en que supo que debía transportar la copa hasta Gran Canaria tras su paso por la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y la sede de la Real Federación Española de Golf.

Pero la caja que contenía el prestigioso galardón llegó sin problemas al primero de los más de 100 campos de toda España por los que pasará. Para María Castillo, la recepción del trofeo le provocó una «sensación embargante». «Es el peso del deporte. Significa mucho para el golf femenino y general. Es una copa que han jugado y juegan representantes de toda Europa y de Estados Unidos y las mejores han pasado por ahí», resume.

Pese a su larga trayectoria, la jugadora nunca tuvo la oportunidad de participar en una Solheim Cup, hecho que no le supone tener una espina clavada, porque entiende que su papel en el mundo del golf fue otro. «Yo he hecho mi parte. Cada uno construye una parte del castillo y a mí me tocaron los cimientos», reivindica con orgullo.

Para Castillo «es un movimiento muy importante no del golf femenino, sino del golf, tan fuerte y tan bueno como el masculino». «Esta es una copa femenina, nada más», deja claro.

Con la misma convicción también se refiere a la salud del golf en Gran Canaria. «Tener a Rafael Cabrera Bello... ¿qué puedes pedir? Repetir a un Rafael Cabrera es difícil, tanto como repetir un Jon Rahm o un Severiano Ballesteros. Los niños mejoran. Creo que va a empezar una buena época. El golf, y el deporte en general, va por rachas. Aquí hay unos niños muy buenos, hay buena cantera. Saldrán hacia adelante», asegura.

La golfista explica que primero están los clubes, luego la Federación Canaria coge a los mejores y los mezcla con los de las otras islas, y finalmente algunos van a los campos de trabajo de la Federación Española. «Hay cuatro o cinco de Canarias, y ahora hay una niña de aquí que va por primera vez: Keira González», a la que describe como «potente y talentosa».

Ella y otros son el futuro; María Castillo, el pasado y el presente. Tan presente que en septiembre del año pasado se proclamó campeona de Europa sénior con España. Es su mejor momento en el golf: «Ganar por equipos es lo mejor, ganar individual no sirve». Palabra de embajadora.