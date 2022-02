Los Chicago Sky hacían público ayer a través de sus redes sociales la intención de Astou Ndour, en sus propias palabras, de no participar en la próxima temporada de la WNBA –la competición de mujeres de la NBA– ya que quiere darse «un descanso después de estar doce meses jugando sin parar durante la última década» .

De esta forma, la jugadora formada en las filas del CB Islas Canarias bajo la tutela de Domingo Díaz y Begoña Santana, hace un punto y aparte en su periplo en la mejor liga del mundo y con las Sky, franquicia con la que conquistó el anillo de campeones durante la anterior campaña.

Ndour expresó en el comunicado que: «A veces tienes que saber cuando parar para ganar fuerzas. Después de una década jugando doce meses sin parar, he decidido que mi cuerpo y mi mente necesitan descansar el resto del verano para ganar toda la fuerza necesaria. Chicago es mi hogar y siempre lo será. ¡El amor que siento por la franquicia queda demostrado en el hecho de que nunca he dejado de dar todo hasta que conseguimos el anillo! Mi cuerpo y mi mente necesitan tomarse un descanso para no tener problemas en el futuro. ¡Nos vemos pronto!, sentenció la pívot internacional.