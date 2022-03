El Tenerife B no aprovechó el pinchazo de Las Palmas C ante el Unión Sur Yaiza para ponerse líder. El filial tinerfeño no pudo pasar del empate ante el Gran Tarajal en su feudo de la Ciudad Deportiva Tenerife Javier Pérez (0-0). Los blanquiazules se mostraron muy imprecisos de cara a la puerta rival ante un conjunto majorero bien plantado en defensa y que tuvo también sus ocasiones.

Ficha técnica: Tenerife B 0 Gran Tarajal 0 Tenerife B: Medina; Edu, Martínez, Thierno (Marcos, 81’), Fuentes (Lie, 56’), Antón, Aba, Teto, Aythami, Pablo (Raúl, 81’) y Dylan (Matías, 73’). Gran Tarajal: Lucas; Marco, Iván Sánchez, Maxin, Héctor, Facu, Jordan (Pato, 46’), Antonio, Aitor, Iván Conceiçao y Celes (Isma Fagir, 73’). Árbitro: Nauzet Jesús Rizo Negrín. Amonestó a Raúl, Jordan, Celes, Iván Conceiçao y Héctor. Incidencias: Ciudad Deportiva Tenerife Javier Pérez. Unos 120 espectadores en las gradas.