«Soy el cambio; Suárez y sus lacayos son la prehistoria»

Tercer intento por el sillón de la Interinsular.¿Por qué ganará?

Las cascada de dimisiones que sufrió Antonio Suárez genera un clima de vigilancias mutuas con la tercera candidatura, la de Juanjo Arencibia. No es preciso controlar el voto por correo; llegan los comicios más limpios. Por fin. Los señores que han dimitido, liderados por Juanjo, estaban en la gestión de Suárez. Van más de 30 años en la poltrona. Todos están manchados por la sospecha. La situación del fútbol base es caótica. Yo soy el cambio. El resto, forma parte de la prehistoria. El cambio y la transparencia o la misma mediocridad.

Los salientes son muy críticos con Suárez. Demandan su cambio. ¿No le convencen?

Son guiñoles del antiguo régimen. Títeres de Suárez. Más de lo mismo. Juanjo fue vicepresidente segundo de Asuntos Económicos y en su carta de dimisión denuncia irregularidades que él mimo aprobó. ¿Por qué no fue a la Fiscalía? Todo es un postureo. Reinaldo Montesdeoca también ‘dormía’ bajo el manto de Antonio, tenían pleno conocimiento de cada factura. No me vengan con disculpas. Pero hay más, Ramón Medina, que lleva 30 años con Suárez, demuestra que es mala persona. Ahora está con Juanjo. Si te vas, te vas. No desafías a tu eterno compañero de viaje desde otra candidatura. Son adictos al poder.

¿Suárez fue apuñalado?

Sí, le apuñalaron.Su círculo más próximo le ha dejado solo. La formación de los entrenadores es un desastre. Hay un déficit terrible de coherencia. El culpable es Ramón Medina. Solo piensan en recaudar y no buscan calidad en la formación. El 35% de los niños son obesos y el 70% de los jóvenes que llegan a Secundaria dejan el deporte. La competencia de las ‘pantallitas’ y los móviles resulta aterradora. El niño se aburre, deja el fútbol y luego están las humillantes goleadas. No hay formadores. En Noruega no se compite hasta los once años. Los clubes renuncian y arrojan la toalla. No pueden asumir esta marco económico del abuso con las tasas arbitrales, mutuas y pago de licencias. Ahí tiene los casos del Arinaga y Tasarte. El Comité de Entrenadores exige un cambio drástico. Ramón Medina es el gran culpable de esta época decadente y sin valores. Una ruina social.

Usted se declara el único candidato limpio en los comicios.

Estaré ocho años [dos mandatos], no me amarro a la poltrona. Llevaré a la práctica lo que hice en el Huracán y trabajar con alevines e infantiles. Con mi método, salieron Jesé o David González.

«La creación de una Fundación evitaría aplastar a los clubes con las cuotas arbitrales y fichas»

¿Le consta alguna irregularidad de Suárez en el cargo?

No tengo pruebas, solo controlo las cuentas. Y dicen mucho.

¿Por qué cuestiona su gestión económica?

Hay una desviación de 90.000 euros en personal. Lo deben explicar, primero el ‘vice’ [Arencibia]. Deben aclararlo ante los clubes.

¿Le parece abusivo los beneficios de las cuotas arbitrales?

Sí, ese dinero debe volver a los clubes. Revertirlo en formación. Son 200.000 euros. La Federación no puede ser un ente recaudatorio. Dicen que tiene 3,7 millones de presupuesto y un remanente de 500.000. ¿De qué vale si no formas bien? La clave es sacar formadores, no entrenadores. Tendería puentes con la Universidad de Las Palmas y llevar a los alumnos de último año a hacer prácticas a los campos. No hay que regalar el título de entrenador o ponerle un precio, hay que generar personas con valores. Nuestros niños están en sus manos.

¿Cambiaría el sistema electoral? ¿Qué método propone?

La tentación es enorme. No es transparente ni democrático. Mi bagaje son quince años en el Huracán y dos de consejero de la UD Las Palmas, así como dos en el Comité de Competición. Suárez es el dueño del cortijo y los dimitidos, los herederos. Propongo un método sencillo: que voten todos.Y con urnas, con luz y taquígrafos. Nada de voto por correo, no es fiable.

Si Suárez es nefasto y un dictador, ¿por qué sigue ganando?

Domina las estructuras, junto a los dimitidos. No es democrático. Insisto, en la Asamblea deben estar todos y con voto presencial.

¿Cómo piensa sufragar los gastos de la Interinsular si baja las tasas arbitrales, la mutua y el coste de las licencias?

Con la creación de una Fundación,integrada por hombres y mujeres de fútbol, así como por empresarios que no dependan de la Interinsular. Debemos presentar iniciativas al gobierno local, convencer al sector privado y generar conciencia social. Con la iniciativa, costearemos el fútbol base y los clubes respirarán. La Interinsular y sus lacayos venden guarismos recaudatorios como si el ente fuese una multinacional del disparate. El jugador de barrio se muere. Está en peligro de extinción. Y no le importa a nadie. ¿De qué te vale llevar al niño a un colegio con mesas de mármol y cuadros de Picasso si los profesores carecen de nivel? Demando formadores, no entrenadores. Y prometo transparencia, no me esconderé en el búnker de Ángel Guimerá [dirección de la sede]. Si se gastan 900.000 en subvenciones a los clubes: quiero saber el destino real. El deporte no es un gasto, es una inversión. Si hacen deporte, te ahorras un pastizal en sanidad. Educar desde la Federación.

¿Qué le diría a Suárez?

Que se reúna de gestores no de recaudadores. No puedes tener presidentes de clubes en la junta.

¿Es ético que Suárez se presente bajo su condición de procesado por el ‘caso Soule’?

Hasta que no esté condenado, es presunto. A su edad, debe irse o delegar. Los herederos del cortijo son otra copia barata del horror.