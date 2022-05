¿Cómo valora la firma de la concesión de este complejo para el ente federativo que dirige?

Es un logro para ambas partes, tanto para la federación como para el ayuntamiento. Me explico, desde 2013, desde que se firmó el primer contrato, se iba renovando mensualmente, y eso para nosotros no nos daba una seguridad a la hora de crear un plan de inversiones. Al Ayuntamiento le hemos demostrado que la gestión de este ente ha sido más que óptima. Cuando la Federación se hizo cargo de Las Palmeras, el consistorio tenía que pagar más o menos unos 40.000 euros mensuales. Ya prácticamente no tiene que pagar nada. Hemos crecido mucho en los últimos nueve años.

Este es un lugar especial para ustedes…

Las Palmeras Golf es un enclave envidiable. No hay ningún campo a nivel nacional que reúna estas condiciones: situado en mitad de la ciudad, con unas vistas idílicas y convertido en toda la envidia del sector a nivel nacional. De hecho, ya hay otras ciudades que han tomado la referencia para copiar la fórmula porque son pocas las que pueden contar con un campo dentro de su ciudad.

"La concesión de las Palmeras Golf es un logro y un bálsamo para ambas partes"

¿Cuáles son los objetivos que se plantean tras esta operación?

Tenemos muchos planes. Este complejo es una fuente inagotable de oportunidades y posibilidades. Nuestro principal objetivo es promocionar el deporte del golf, no solo a nivel federado sino también amateur, con nuevas actividades y opciones. Nos hemos dado cuenta que los campos públicos son fundamentales para eso.

Con esa concepción pública del golf, ¿se ha conseguido romper un poco más ese cliché elitista con el que siempre se ha etiquetado a este deporte?

El golf era elitista en España hasta que llegó Severiano Ballesteros. El rompió muchas barreras. Se han ido quemando etapas y ahora lo puede practicar cualquiera. Este campo de Las Palmeras Golf ha ayudado a romper otras más. El que llega aquí se da cuenta inmediatamente desde la entrada las facilidades que ofrece a los usuarios. Tiene un ‘tie’ de práctica, con una casa club abierta y accesible, así como diferentes actividades e incluso clases de iniciación y una tienda con material especializado. En definitiva, múltiples servicios para que su práctica sea ‘pan comido’.

"El apoyo del Instituto Municipal de Deportes ha sido como agua de mayo para la federación"

El Instituto Municipal de Deportes se trasladó recientemente a estas instalaciones. ¿Cuán importante ha sido la relación entre la Federación de Golf y el citado organismo municipal en estos últimos años?

Para nosotros ha sido como agua de mayo. Desde que el IMD llegó aquí llenó un importante hueco, no solo físicamente sino también a nivel anímico. Y ha sido en clave positiva. Es una relación más directa, con una comunicación cada más fluida tanto con el concejal Aridany Romero, como con su gerente, Leticia López Estrada. Sin duda, han mostrado su predisposición y a nosotros no nos cabía otra opción que responder con el mejor espíritu de colaboración posible.

"Más de un millar de personas usan las instalaciones de este recinto a diario"

¿Y cómo se plantea el futuro del golf en las Islas tras la pandemia?

Muy halagüeño y prometedor. Con motivo de la actual evolución de la pandemia, todos los deportes al aire libre han tenido un auge considerable tras estos dos últimos años. De hecho, con el Hospital Negrín tenemos un convenio de colaboración en el que facilitamos el acceso a aquellas personas con dolencias cardiacas. En la actualidad, usan estas instalaciones una media de 1030 jugadores diarios, tanto para personas ‘seniors’ como jóvenes. Estamos en el tercer campo de Canarias en un cuanto al número de federados. Y a nivel nacional, siempre me insisten en que es un logro contar con un campo así en la ciudad. La mayoría ya se plantea esa opción de intentar contar con un campo municipal de similares características. Ahora parece que Guadalajara, Navarra y Zaragoza ya están trabajando por crear el suyo. Es fundamental trasmitir esa cercanía y esa accesibilidad a toda la ciudadanía.