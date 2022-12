Llega el gran día de la carrera más bestial de Gran Canaria, en la que 1.700 corredores de 25 nacionalidades están esperando con ansias para poder participar en la IX edición de la Bestial Race de Gran Canaria. Una prueba, última de la Bestial Race Series 2022, que está cargada de novedades y en la que los deportistas tendrán que superar los 50 obstáculos del recorrido durante la mañana de este sábado 10 de diciembre.

La prueba, que tendrá lugar entre las 8:30 y 14:00 horas, comenzará con la salida de los atletas de la categoría Élite en el estadio de fútbol Elías Riskallal y, posteriormente, irán saliendo las demás las modalidades en su tanda designada. Y, a partir de la 19:00 horas, tendrá lugar la gala de entrega de premios en el Teatro Chico de Arucas.

Por otro lado, los corredores que no hayan recogido su dorsal, podrán hacerlo en la mañana de este sábado de 7:00 a 8:00 horas, en el Pabellón de Deportes anexo al campo de fútbol Elías Riskallal.

En la Bestial Race de Gran Canaria los corredores se encontrarán con 50 obstáculos, los cuales deben superar y si no son capaces de hacerlo a la primera, tendrán una segunda oportunidad, por lo que si no la pasan tendrán que pagar con un ejercicio físico, exceptuando el Airsoft, que tiene cinco intentos.

Los corredores podrán participar en diferentes modalidades, entre las que destacan: la Élite, donde se podrá participar contra los mejores deportistas de obstáculos de las islas y en la que deben cumplir con la normativa OSO, lo que quiere decir que no se podrá fallar en ningún obstáculo; la General, que son las más divertidas y participativas de todas, donde los corredores podrán concurrir de forma individual, por equipos o en parejas, donde se les permite ayuda y pueden fallar obstáculos penalizando con #burpees. Además, está la Ninja Track, donde no se permite ayuda y los participantes se enfrentarán a los 100 metros más rápidos de obstáculos #bestiales, compitiendo junto a otros dos participantes más en una serie de duelos donde el último en llegar o el que no supere el tiempo de corte será descalificado, llegando a la final más apasionante.

El trazado tendrá dos recorridos diferentes. Uno de 12 Km, donde los runners podrán disfrutar de todos los obstáculos de la carrera, 45 en total, y de las pruebas que se están preparando y se pueden exigir más y superar los mayores desafíos contra reloj o disfrutar del recorrido junto a su equipo o pareja., con dos recorridos diferentes, y otro de 6 km, con 34 obstáculos para todos aquellos que quieran iniciarse en este tipo de competiciones.

Corredores como los canarios Manuel Luján, reciente campeón de Europa, Azman Mesand, Marouane Berradia y Tiddara Cabrera, entre otros; el madrileño Daniel Osma; los andaluces Álvaro Puerma y Beatriz Rubio; los gallegos Damián Espansandín y Paula Esteiro; el danés León Kofoed, doble campeón europeo y uno de los atletas OCR con más experiencia con tan solo 24 años; el polaco Rafa Kasza; el francés Nathan Caparros; y el polaco Jakuh Zawistowski, entre otros, serán algunos de los participantes de la modalidad de Élite de esta carrera, que cada año gana más adeptos.

El grancanario Manuel Luján, que desde 2018 participa en la Bestial Race y puede proclamarse campeón de la Bestial Race Series 2022, explicó que "esta prueba me parece una de las carreras más bestiales de las Islas. Llevo desde 2018 corriendo esta prueba y cada año se superan más y más".

"Este año he tenido la suerte de ganar en Fuerteventura, Tenerife y el Hierro y subirme al podio en Lanzarote, esos resultados me valen para ir primero en la bestial series, con lo que llego a Arucas con opciones de pelear por el primer puesto", añadió Luján, quién destacó que "durante 3 años seguidos he sido el mejor canario en la prueba reina de las islas y, este año, tras proclamarme campeón de Europa y campeón de Canarias vengo con ganas de volver a conquistar esta carrera tan bestial. Espero que sea una prueba divertida a la par que dura y que esté al gusto de todos".

Para Azman Mesand la Bestial Race es una de sus carreras preferidas. "Es un desafío que no solo me permite competir con muchos de los mejores atletas regionales, nacionales e internacionales. La carrera de mañana la afrontó con muchas ganas y voy con todo. He hecho muchos sacrificios en la Bestial Race de Gran Canaria, en la que he competido en todas sus ediciones. Voy con la mayor ilusión del mundo", comentó.

Por su parte, la gallega Paula Esteiro manifestó que "la Bestial Race de Gran Canaria es todo un clásico en mi calendario y en el de muchos corredores OCR como cierre de temporada. La primera vez que participé fue en 2017 y me sorprendió su detallista organización, la dureza de las cargas y la concentración final de obstáculos, siendo una constante en sus ediciones posteriores". Además, añadió que "ni el Covid ha podido pararla, así que voy ya a por mí sexta participación consecutiva donde cada año el nivel de participación tanto peninsular como internacional va en aumento. Siempre en busca de una gran fiesta OCR, tanto para élite como populares, estoy segura que será una prueba que todos vamos a disfrutar".

Álvaro Puerma, que lleva nueve años enfrentándose a pruebas como esta y, con la dificultad de su baja visibilidad, un 80% de ceguera en el ojo derecho y un 50% en el izquierdo, indicó que "mi intención es ir a por todas en la Bestial Race de Gran Canaria 2022, prueba en la que año pasado quedé 4º. Mis problemas en la vista nunca me han impedido seguir trabajando y luchando por lo que más me apasiona, los obstáculos".

La Bestial Race desde hace 6 años clasifica en los campeonatos más importantes a nivel mundial como el campeonato europeo como para el del mundo, siendo la única carrera de obstáculos en las Islas Canarias con esos méritos. Esta trayectoria la ha situado en varias ocasiones entre las 10 mejores carreras de España, siendo referente a nivel internacional del desarrollo de este deporte.