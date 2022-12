La pizarra canaria en Letonia

La historia futbolística de Rubén Fernando Padrón y Gering, joven técnico grancanario resulta cuando menos curiosa y con grandes dosis de atrevimiento. Con solo 21 años, su apuesta le ha llevado a formar parte del cuadro técnico del FK Metta, equipo de la Primera División de Letonia. En 2011, por motivos laborales, sus progenitores, Fernando y Jessica, belga de nacimiento, se marchaban hasta Bélgica con sus hijos. Allí, nuestro protagonista, con seis años, entró a formar parte del WS Bellegen. Después de un tiempo, la familia volvía a Gran Canaria y Rubén seguía dando rienda suelta a su pasión por el fútbol en los equipos cadetes del Valsequillo y el Telde. Pero varias lesiones de tobillos le obligaron a abandonar la práctica de su deporte favorito. Una vez superado el disgusto que le supuso dejar los terrenos de juego, el joven no se rindió y empezó a dar sus primeros pasos en otra faceta, la de entrenador; lo hizo en el benjamín B del Longueras junto a Ayoze Ramírez.

Pero Rubén necesita volar en solitario y en 2017 se vuelve a Bélgica a estudiar y, de paso, ayudar a su abuela materna. Como entrenador, todavía sin titulación, continuaba haciendo su pinitos como ayudante de Cedric Georges en el equipo sub 17 del Rus Gouvy, con el que gana el campeonato provincial de Luxemburgo. Un año más tarde, compaginaba su formación académica en el instituto con la dirección técnica de los equipos benjamín y alevín del Bellegen.

En 2019 entra a formar parte de la academia del KV Kortrijk e imparte tres clases por semana en la escuela de tecnificación durante el campus de verano. En esa misma temporada, con 17 años, vuelve a formar parte del cuadro técnico del Bellegen, ahora en el representativo sub 23.

En 2020, gracias a su ímprobo trabajo, constancia y afán de superación, alcanza la Segunda División belga, concretamente en las filas del KSV Roeselares, donde tiene como rivales a los filiales del Anderlecht y Brujas, entre otros. El preparador isleño trabaja allí mano a mano con el primer entrenador, Olivier Lattrez. Todo iba bien hasta que la crisis económica motivada por la pandemia del Covid propiciaba que la propietaria de la entidad decidiera retirar al equipo de la competición.

Pese a este revés, el entrenador grancanario aprovecha para conseguir el título nacional C de forma online a través de la Comunidad Valenciana, participando en diferentes campus celebrados en Valencia, Bélgica y Países Bajos, desarrollando tanto labores de organización como entrenando.

En septiembre de ese mismo año vuelve a su tierra, Gran Canaria, para hacerse cargo del benjamín B del Acodetti y obtener el título B de UEFA a través de la Escuela de Entrenadores. También realiza un curso de analista en Valencia e interviene en campus de verano de Bélgica, Valencia y Turín (Italia).

En 2022 retorna al Acodetti para entrenar al Simusetti, filial del club, concretamente al alevín A que milita en la categoría Preferente. Poco más tarde, y una vez acabado el campeonato, Rubén parte rumbo a Letonia donde es contratado por el FS Metta; actúa como segundo entrenador del conjunto sub 13-14 de élite a las órdenes del catalán Alfonsín; tras una gran campaña, el equipo termina segundo en el campeonato nacional. Esa misma temporada también dirigió a otras tres formaciones del club, el sub 13 Attistibas, y el sub 14 y sub 15 del Meistartbas. Ya su siguiente destino sería directamente el primer conjunto de la entidad en la máxima categoría.

Abierto a un cambio de aires

Rubén, que habla cuatro idiomas, vive y sueña con la esperanza de seguir ejerciendo de entrenador. Por ahora quiere seguir en el país balcánico, donde se siente muy a gusto, «pero no descarto el cambiar de aires y dirigir a equipos de otros países, especialmente españoles». Aunque está muy ocupado con sus diversas y múltiples tareas sigue el fútbol español muy de cerca. «Veo muchos partidos», reconoce y entre ellos los del equipo de su tierra, la UD Las Palmas. «Está haciendo una gran temporada con Pimienta en el banquillo, jugando un fútbol muy directo y ganando muchos partidos, especialmente fuera de casa». De cara al nuevo año, el preparador isleño se ha marcado como meta el obtener los títulos de UEFA A y UEFA Pro, esperando que se le sigan abriendo puertas en el fútbol profesional.