El Super Amara Bera Bera vuelve a cruzarse un año más en el camino del Rocasa Gran Canaria. El cuadro donostiarra es el nuevo líder en solitario de la Liga Guerreras Iberdrola tras imponerse al Rocasa Gran Canaria (30-22), que aguantó el tipo hasta el minuto 45, cuando las locales dieron un paso adelante y consiguieron abrir brecha hasta la diferencia de ocho goles con el que se llevaron el encuentro.

El partido comenzó muy igualado. Después de un primer tanteo de ocasiones sin goles, el encuentro tomó carrerilla y no se detendría más hasta prácticamente su final. Tras un 2-2 inicial, una exclusión de Alba Spugnini permitió al Super Amara Bera Bera tomar ventaja en el marcador hasta un 7-3. Máxima diferencia de cuatro goles para las donostiarras. Corría el minuto once de partido.

La primera parada del partido llega en el minuto 16, cuando Palomino detiene un lanzamiento rival

El Rocasa, lejos de acusar el golpe, se empleó a fondo para recortar distancias. Almudena Rodríguez cortaba la racha local e iniciaba la réplica teldense. Muy fuertes en defensa y efectivas en ataque reducían distancias hasta el 7-6. Mangué, muy efectiva desde los siete metros, ponía el partido de nuevo en tan solo un gol de diferencia.

Comenzaba un período de tanteo en el que ambos equipos compartían rendimiento, tanto de pérdidas como goles. Un ritmo frenético, con muchísima intensidad, que regalaba muchísima emoción al respetable que acudió anoche en buen número al pabellón donostiarra.

De hecho, Ana Palomino (min. 16) protagonizaba la primera parada del partido de alguna de las porteras de ambos equipos.

Con el primer tiempo a punto de fenecer, el Bera Bera ampliaba distancias de nuevo hasta los tres goles, con un 13-10. Pero un nuevo arreón del Rocasa impedía que la renta se ampliara. Mangué volvía a firmar un gol desde los siete metros para poner el 13-11.

Un gol de Sanya Mbengue -el primero de su cuenta particular tras varios intentos- firmaba el 14-12 con el que se marcharían ambos equipos a vestuarios.

Un Super Amara Bera Bera sin contemplaciones se aprovechaba de la escasa aportación ofensiva de las teldenses para volver a ampliar rentas hasta los cuatro goles (21-17) a quince minutos para el final del partido. De nuevo, el Rocasa tenía que tirar de heroica si quería aspirar a sumar en el partido. Un nuevo parcial de 0-2 devolvía ciertas esperanzas a las visitantes.

La entrega de Mangué, Gomes y Spugnini, con cinco goles cada una, es insuficiente

Pero el Bera Bera no estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. Dos nuevas pérdidas del ataque grancanario ampliaban las rentas hasta un 23-19. Y a partir de aquí, la renta no volvería a reducirse más. El partido se iba consumiendo y las de Robert Cuesta no conseguían reducir distancias.

A diez minutos para el final, el Bera Bera conseguía superar la barrera de cuatro goles por primera vez en el partido y situaba el marcador en un 24-19.

Con cinco minutos por disputarse y por muchos tiempos muertos que solicitara Robert Cuesta para intentar despertar a sus jugadoras, el Bera Bera no hizo otra cosa sino aumentar su cuantí de goles en el tramo final.

La falta de puntería teldense, unido al acierto donostiarra, hizo que finalmente la ventaja fuera de ocho tantos.