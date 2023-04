Zonca, receptor del Guaguas: "Cada partido es una guerra para mí"

¿Cómo está siendo su primera experiencia en la Superliga española?

Estoy trabajando muy a gusto con mis compañeros, se ha creado un gran grupo. Me siento muy a gusto en la Isla, trabajando para afrontar el momento más bonito de la temporada, que son los playoffs. Estamos ya en las semifinales centrados para afrontar el primer partido de la eliminatoria en Melilla este sábado. No me esperaba encontrar una química tan grande en el vestuario. En Francia me costó un poco la adaptación, pero aquí me he sentido como en Italia. Hemos logrado un equipo fuerte en el que necesitamos de todos para ganar y esa es nuestra mentalidad.

Para usted que ha jugado en algunas de las mejores ligas del mundo, ¿qué le ha parecido el nivel que se ha encontrado en España?

He jugado en Italia y en Francia, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de jugar en un equipo como el Guaguas, con el objetivo de ganar todos los partidos, era algo que me faltaba y que me está ayudando muchísimo a mejorar mi mentalidad, me estoy encontrando bien. La liga italiana y la francesa está claro que tienen un nivel superior al de la española, pero este cambio de mentalidad me puede hacer crecer mucho de cara al futuro.

Vienen de hacer una temporada regular redonda ganando todos los partidos, además de ganar los dos encuentros del playoff en cuartos ante el Arenal Emevé, pero tuvieron dos pequeños lunares como fueron la eliminación prematura en la Challenge y sobre todo en semifinales de Copa ante el Teruel. ¿Cómo han asumido ese golpe?

Tarde o temprano estaba claro que tenía que llegar alguna derrota. Si llega a pasar en algún partido de la temporada regular habría resultado una anécdota y no habría pasado nada, pero al pasar en la semifinal de Copa fue un golpe duro, porque era uno de los grandes objetivos del club. Fue un partido en el que no entramos bien en la cancha, en el que no tuvimos buenas sensaciones entre nosotros, fue todo un poco raro. Pero desde ese momento fuimos capaces de empezar de nuevo, como hemos venido haciendo en todos los partidos y con nuestra mentalidad, nuestra garra, sacarlos adelante. Teruel lo hizo bien, jugaron bien, pero nuestra mentalidad fue muy diferente que la de ellos. En la liga demostramos que éramos superiores ganando en su casa por 0-3.

¿Nota que todos los rivales cuentan con un plus de motivación cuando se enfrentan a ustedes?

Veo, salvando las distancias, casi las mismas cosas que suceden en la liga italiana con el Perugia. Ellos tienen un presidente que invierte mucho dinero en el equipo y quiere ganar todos los partidos, es algo que además no tienen ningún problema en decirlo abiertamente a la prensa, que tiene el mejor equipo del mundo y de Italia, pero al final es algo que tiene que demostrarlo en la cancha. Todos los equipos afrontan los partidos contra ellos con el cuchillo entre los dientes, para intentar ganarles uno o dos sets e incluso ganarles el partido. El deporte es así, puedes tener un mal día y que al igual que le sucedió al Perugia, pierdas un partido.

Sergio Miguel Camarero, su entrenador, afirmaba recientemente que de todos los jugadores del equipo usted es con el que más se identifica dentro de la cancha. ¿Qué opina de sus declaraciones y que relación mantiene con él?

Él es una leyenda del club, tenemos muy buena relación y una mentalidad similar. Sergio cada punto, cada entrenamiento quiere ganar al que tiene enfrente y es algo que yo siento que también lo tengo dentro de mí. Quizás no soy el mejor jugador técnicamente, pero tengo garra y un sentimiento de que cuando empieza el partido empieza la guerra y hasta que termina el último punto hay que matar al adversario (coloquialmente hablando).

Visitan este sábado al Melilla en el primer partido de semifinales, un equipo que el año pasado ganó la Copa del Rey y que es el actual campeón de la Supercopa de España. ¿Cómo afrontan esta eliminatoria ante los gladiadores?

Tengo un ejemplo de como son los gladiadores en Roma (risas), he vivido tres años allí. Tienen un gran equipo y no va a ser nada fácil afrontar el primer partido en su casa. Tenemos que pelear todos los puntos, entrar concentrados al partido y estoy seguro que no va a tener nada que ver con los otros dos partidos de la temporada regular en los que nos enfrentamos a ellos y les ganamos. Nos estamos jugando el poder ganar la liga y tenemos que estar todos muy unidos. No basta con ponerse por delante con un 2-0, ni pasa nada si nos ponemos nosotros por debajo de entrada, tenemos que ganar el partido. Es una eliminatoria e intentaremos ganar allí el primer partido para afrontar con más tranquilidad el siguiente partido en casa.

¿Qué importancia le dan a este primer partido de la serie al mejor de tres?

Es muy importante. Ya vimos como la semana pasada el Hidramar Gran Canaria perdió el primer partido en Sevilla y ahora les toca remontar en casa y ganar los dos siguientes, no es fácil. Es clave, tenemos que pelear e ir a por todas. Después si no lo conseguimos ya pensaremos en remontar en casa.

¿Qué porcentaje de favoritismo le otorga al Guaguas en esta eliminatoria?

Es algo muy difícil de decirlo, tenemos que respetar siempre a nuestro rival, pero te puedo decir que mis ganas son de que gane el Guaguas al 100%.

¿El año que viene la afición podrá seguir disfrutándote de amarillo?

Estoy muy a gusto aquí y hemos empezado a conversar con el presidente, pero ahora lo único que nos preocupa a las dos partes es conseguir este objetivo de ganar la Superliga, es algo que me hace una especial ilusión en mi primer año en el equipo.