Daniel Eliecer Sosa Ramírez se proclamó este fin de semana campeón de la Copa de Tejeda 2023 de Trail, tras lograr el tercer puesto de la general (primero en categoría élite) en un disputado sprint con Joaquín Guerra en la Plenilunio Tejeda Trail, última cita de la copa tras la disputa de la crono (enero) y de la circular (junio).

Daniel Sosa llegaba como líder de la competición, a falta la última prueba, una carrera nocturna, que se disputa sobre una distancia de 11,7km. La estrategia del corredor del Club Hilera fue imponer un fuerte ritmo desde el inicio para evitar complicaciones. Sin embargo, en una carrera tan corta, cualquier detalle puede influir en el resultado final “salí fuerte en los primeros tres kilómetros, pero tuve que parar a orinar y cuando arranqué de nuevo me dio un flato que me hizo sufrir hasta el kilómetro 8. A partir de ahí me volví a encontrar cómodo, pero ya iba en sexta posición y con menos de cuatro kilómetros para meta. Apreté los dientes y lo di todo para remontar dos posiciones más y colocarme cuarto a falta de 300 metros para la meta y con el tercer clasificado a pocos metros. Así que tocó jugarse el último escalón de podio al sprint y, esta vez, salió bien”.

Este tercer puesto, sumado a los dos anteriores (segundo en la crono y primero en la circular) le permitió al corredor de Valsequillo revalidar el título en la Copa de Tejeda, que ya ganó el año pasado.

También lidera la Copa de Canarias

La regularidad que Daniel Sosa exhibe en cada carrera también le vale para liderar, a estas alturas de la temporada, la clasificación de la Copa de Canarias de Carreras por Montaña, tras obtener un segundo puesto en la Pilancones Tunte Trail (Gran Canaria), un cuarto en la Yaiza Extremo Sur (Lanzarote) y un tercero en Full Moon Trail (La Palma). “Quedan tres carreras más para acabar temporada (Lanzarote, El Hierro y Tenerife) y mi objetivo intentar disputar el título”.

Tras la disputa de la última prueba en Tenerife, el 14 de octubre, Daniel Sosa centrará toda su preparación en el Campeonato de Canarias que se disputará a principios de diciembre “quiero dedicarme al 100% a preparar el Campeonato de Canarias porque mi sueño es obtener un buen resultado para formar parte de la Selección de Canarias y disputar el Campeonato de España el año que viene”.

Cuando empezó a correr pesaba 120 kilos

La historia de Daniel Sosa está marcada por el trabajo constante, el deseo de superarse cada día y una disciplina espartana con los entrenamientos y la dieta. “En 2016, cuando empecé a entrenar para correr La Noche Mágica en mi pueblo pesaba 120 kilos. En dos meses perdí 20 kilos y logré el puesto 13 en la modalidad corta (12km). A partir de ahí me convencí de que podía tener posibilidades si entrenaba duro y los resultados fueron llegando”.

El año pasado, además de ganar la Copa de Tejeda, hizo historia en Valsequillo al ser el primer corredor del municipio que ganó la distancia larga (22km) de La Noche Mágica.

Sin apoyos no podrá seguir compitiendo

El talón de Aquiles de la mayoría de los deportistas como Daniel Sosa es el económico. Competir a este nivel requiere un desembolso económico que va más allá de las posibilidades que puede ofrecer un club, porque los gastos son enormes. “Tengo la suerte de formar parte del Club Hilera que me ayuda muchísimo, pero si no llegan más apoyos no podré seguir compitiendo a este nivel el año que viene porque la mayoría de los gastos me los costeo yo”. Además de viajes (para competir y reconocimientos), inscripciones, material o la alimentación y suplementación para los entrenamientos y las carreras, Daniel trabaja con un entrenador personal y un nutricionista. El corredor de Valsequillo confía en que los resultados de esta temporada contribuyan a sumar apoyos tanto públicos como privados para poder seguir compitiendo. “También quiero agradecer a mi empresa, supermercados SPAR y a mis compañeros y compañeras las facilidades que siempre me han dado para poder asistir a las carreras”.