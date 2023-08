La atleta grancanaria de jiu jitsu brasileño, Ariadne Medina, no deja de sumar títulos internacionales a su palmarés, conquistando el oro en el Campeonato del Mundo en la modalidad de Grappling-Gi, celebrado en Polonia, en la categoría sub 17, a pesar de su juventud, ya que por edad le correspondería competir en sub 15.

