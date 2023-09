La gran reválida del ‘Sanfer’

La UD San Fernando, con el exjugador de la UD Juan Carlos Socorro de arquitecto, debuta mañana en El Tablero ante el CD Mensajero del veterano Uribe. El plantel sureño tratará de no cometer los mismos errores que les condenaron al descenso en 2022. Nueve incorporaciones, un técnico curtido con dos ascensos y el aliento de la afición azulina, las claves. El Atlético Paso completa la representación canaria en el Grupo V.

Con un sacrificado ascenso, bañado en sangre, sudor y lágrimas, culminado gracias a un sufrido playoff –se deshizo de Santa Brígida, Las Palmas Atlético y SD Leioa en tres prórrogas–, la UD San Fernando de Socorro regresa mañana a la Segunda RFEF ante el CD Mensajero de Yosu Uribe (12.00 horas). En mayo de 2022, descendía junto a los otros cuatro equipos canarios dejando una pobre imagen del Archipiélago. Sin embargo, gracias a una campaña forjada en la furia, vuelve con un poso de madurez.

El club de Maspalomas, que jugará en El Tablero, confía en no volver a cometer los mismos errores que le condenaron al abismo en 2022: "Contamos con una plantilla más experimentada y las cosas están más claras. Hace dos años, no conseguimos levantarnos tras varias jornadas sin ganar y eso terminó por machacarnos moralmente. Esperemos que este año, si nos llega esa situación, podamos sobrellevarlo de la mejor manera", incide Santi Hidalgo, director deportivo del Sanfer. El objetivo vital para por sellar la permanencia.

Un verano lleno de incorporaciones (nueve) y una buena preparación tras el ascenso. El San Fernando acometió trece operaciones en el mercado. Una reestructuración necesaria que mira al futuro sin complejos. "Somos un equipo humilde y con pocos recursos, a diferencia de otros equipos de la Península que puede traer jugadores de diferentes latitudes, con nuestras capacidades nos centramos en fichar a gente de la tierra".

Por su parte, Juan Carlos Socorro exjugador de la UD Las Palmas (286 pulsos en once temporadas de 1991 a 2002) afronta su segundo curso a los mandos del equipo como primer entrenador. Tras el año del ascenso, vuelve a la categoría con un desafío. Poder certificar la salvación como venganza –la 21-22 resultó cruenta–.

"La pretemporada fue muy buena, me hubiese gustado contar con más sesiones de trabajo. Al no poder entrenar por la mañana y no disponer de dobles sesiones, todo eso nos perjudicó. Sin embargo, en un cómputo general, en la fase preparatoria estuvimos muy bien".

El entrenador del Sanfer hizo balance del nuevo proyecto que lleva entre manos con la directiva y cuerpo técnico. José Fermín, segundo entrenador, los delegados Carmelo Rodríguez e Iván López completan la relación de altos cargos de la banda. Las premisas están claras. Cautela y coraje. "Somos un equipo modesto y que encara una dura campaña".

Por otra parte, el estratega hispano-venezolano se siente muy orgulloso de la labor directiva. Un esfuerzo que vale de aliento. "Estoy muy satisfecho de todos los que han llegado, así como los que vienen del filial". El plantel se encuentra en la forma precisa para comenzar un curso exigente, pero Socorro detecta una desventaja. "No nos olvidemos que jugaremos contra futbolistas que viven de esto, mientras que nuestros chicos trabajan en diferentes empleos antes de ir a entrenar". Insiste que "vamos a dejarnos el alma pero sufriremos para salvar la categoría".

Una meta que realza como "un logro muy importante para el equipo y un reto personal". La primer piedra en el camino, un rival conocido: el CD Mensajero del asturiano Josu Uribe –expreparador de la UD Las Palmas, así como del Getafe, Alavés, Elche, Hércules, Cultural Leonesa, Girona, Melilla o Avilés–. "Es un partido más, queremos empezar con buen pie", concluye Socorro, con dos ascensos de técnico y que figuró en la agenda de Las Palmas B. El cerebro de un Sanfer que afronta su gran reválida.