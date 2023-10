Más fuerza para la candidatura de Gran Canaria a sede del Mundial 2030. El nuevo impulso llega de la mano de un logo que lucirá, al menos hasta que haya una decisión definitiva, prevista para finales de año, la UD Las Palmas en su camiseta durante los partidos de LaLiga EA Sports y de la Copa del Rey y que figurará también en el círculo central de la pista del Gran Canaria Arena (no puede llevarlo en la casaca por su compromiso comercial con Dreamland) durante los encuentros de la Liga Endesa y de la Eurocup del equipo claretiano. Los dos clubes de fútbol y de baloncesto más representativos de la Isla, unidos una vez más por la misma causa. El icono, que simboliza la Copa del Mundo y viene acompañado a su lado de las palabras Gran Canaria por arriba y Mundial 2030 por debajo, y por el que ninguno cobrará una partida extra de la ya prevista por la institución insular a ambas entidades, fue presentado en la quinta planta del recinto de Siete Palmas en un acto en el que estuvieron Miguel Ángel Ramírez y Sitapha Savané, presidentes de ambas entidades, José Juan Arencibia, su homólogo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, y Antonio Morales y Aridany Romero, presidente y consejero de Deportes del Cabildo, respectivamente.

"Para nosotros es un orgullo ser esa punta de lanza hacia el exterior para poder dar a conocer este logo y esta insistencia en que queremos ser sede del Mundial, y ojalá se pueda cumplir y todos lo podamos disfrutar. Esperemos que no tardemos mucho tiempo en poder celebrar que vamos a ser sede el Mundial 2030", concluyó su discurso Ramírez. Savané, por su parte, destacó que "no se trata sólo de fútbol, sino de deporte en general", por lo que el Granca no podía quedarse fuera del apoyo incondicional de todos los sectores de Gran Canaria a la candidatura de la Isla como sede.

Arencibia, quien confirmó la presencia en Gran Canaria próximamente del presidente de la comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol (habrá elecciones en el primer trimestre de 2024), Pedro Rocha, aseguró que no cree que la situación convulsa que vive la RFEF y el posible juego de tronos que pueda haber en cuanto al futuro presidente pueda afectar negativamente a la candidatura isleña. "Por el tema de Rubiales es verdad que estamos en el foco, en el ojo del huracán, pero esto lo van a decidir entre la RFEF y el presidente del Gobierno español que esté en ese momento. Vuelvo a reiterar que no hay más que cuatro o cinco que nos puedan superar, yo diría que ni siquiera seis", comentó el dirigente de la FIFLP.

Por su parte, los representantes del Cabildo volvieron a recordar la "solvencia" del proyecto isleño en comparación con el de otras ciudades y a pedir "transparencia" en la elección, tal y como hicieron la semana pasada en el primero de los actos para fortalecer y dar voz a la candidatura de cara al exterior. "Este logo lo va a ver LaLiga. Este logo lo va a ver la RFEF. Este logo lo va a ver toda España. Es un mensaje claro, nítido: no nos van a doblegar en la defensa de los intereses generales de Gran Canaria", sentenció Romero, quien recordó la unión de todas las instituciones como punto fuerte de la Isla a diferencia de los que sucede en otros lugares candidatos.

Hecho insular

"Creo que reunimos las condiciones necesarias para ser sede. No vamos a permitir que el hecho insular suponga una carga negativa para un derecho que nos corresponde", insistió Morales, por su parte, en la línea de lo que había expresado el lunes de la semana anterior. También recalcó el peligro que supone para la candidatura de Gran Canaria la existencia de "lobbys mediáticos" que buscan inclinar la elección hacia un lado que perjudicaría a la Isla.

Cabe recordar que la FIFA anunció el pasado 4 de octubre que el próximo Mundial 2030 lo organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. El primero tendrá 10 campo, el segundo tres y el tercero cuatro. La peculiaridad es que habrá tres partidos inaugurales, uno en Uruguay, otro en Argentina y otro en Paraguay. El máximo organismo futbolístico internacional destacó que “en 2030, el Mundial unirá tres continentes y seis países, invitando al mundo entero a unirse a la celebración del hermoso juego, el Centenario y la propia Copa Mundial”.