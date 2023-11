La nueva vida de Mercedes Pila

Dice el rico refranero español que cuando una puerta se cierra otra se abre. Eso es lo que sucedió a María Mercedes Pila. La atleta de Ecuador tomaba parte en la prueba reina del Gran Canaria Maspalomas Maratón, la de los 42 kilómetros. Era la segunda fémina en cruzaba la línea de meta, donde le esperaba feliz su entrenador y marido, Gonzalo Bernabé, orgulloso del espíritu luchador de su mujer, que volvía a cosechar un nuevo éxito a lo largo de su trayectoria deportiva.

Detrás de ese espíritu inquebrantable se esconde la historia de una mujer que reconoce «haber sufrido violencia de género». Sin embargo todo cambiaría en su vida hace 13 años, momento en el que se cruzó con su actual marido y técnico. «Decidí dejar a aquella pareja que muchas veces era tóxica para mí y me encontré con mi esposo», relata la deportista. Para ella, resultó todo un descubrimiento el deporte «cuando empecé a entrenar y a correr».

Un mundo nuevo se abría ante sus ojos al tiempo que se encendía la llama de ese amor que le mantiene unida a Gonzalo hoy en día en tierras de Extremadura, tanto en el ámbito deportivo como en el sentimental.

En estos 13 años no ha dejado de crecer como deportista, llegando a tener en su poder el récord de la distancia de 100 kilómetros en nuestro país. Se proclamó además campeona de España de maratón en 2021 y también se ha adentrado en las carreras de montaña, logrando el segundo puesto en la Ultra Pirineos; la semana pasada repitió con un segundo puesto en la Barbudo Trail.

Con 42 kilómetros en sus piernas, reconoce que terminó muy bien la prueba grancanaria, «porque últimamente corro distancias de 100 kilómetros, de modo que esta prueba me ha servido de preparación; la verdad es que si hiciera falta empezar otra vez a correr, podría seguir haciéndolo», reconoce sonriente.

Giro de 180 grados

La vida de Mercedes Pila daba «un giro de 180 grados» tras conocer a su actual marido y entrenador, Gonzalo Bernabé. «Mi vida era un desastre», reconoce sin tapujos la ecuatoriana. «Absolutamente todo parecía oscuridad y gracias a mi esposo mi existencia ha cambiado totalmente; gracias a él y al deporte, porque un buen día me dio por correr, fue a una carrera y allí fue donde le encontré», relata feliz.

La atleta sudamericana recomienda, tanto a las mujeres como a los hombres, que salgan a hacer deporte: «En el mundo encuentras gente sana y gracias a ello mi vida puedo decir que ha cambiado. Ahora soy muy feliz. Doy las gracias a Dios por todas las cosas bonitas que, desde hace 13 años me están pasando. Mi vida es todo alegría y felicidad».

Pila lo tiene muy claro, cuando corre siente «libertad». «Cuando las piernas están bien siento que estoy volando, me encanta, corro en montaña habitualmente, porque es mi esencia, porque es a lo que estaba acostumbrada en mi país, Ecuador, pero en el asfalto siento que puedo volar y por eso en invierno suelo cambiar de distancia y compito en maratones», explica la corredora afincada ahora en Extremadura.

Esta fue su primera experiencia en este Gran Canaria Maspalomas Maratón, pero no en la Isla. Ha competido en tres ocasiones en la Transgrancanaria: «Tenía que venir a disfrutar esta prueba, le dije a mi esposo que teníamos que venir. Había corrido ya en el año 2021 en Tenerife y este ha salido todo a la perfección. He disfrutado muchísimo. Aunque que me dijeron que había cierto desnivel y algunas cuestas, para mí el recorrido ha sido como si fuera todo llano».

«A través de estas carreras podemos conocer diferentes lugares, por ejemplo, si no fuera por esta prueba seguramente no habría venido a conocer la Isla», afirma, al tiempo que agradece a la organización por las facilidades mostradas en todo momento. «Es muy bonito que la organización nos ofrezca a las mujeres que corran por debajo de las tres horas y media el tener el dorsal gratis, algo que no ocurre en ninguna otro sitio», señala la ecuatoriana.