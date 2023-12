La figura de Santi Aldama sigue creciendo en el seno de unos Memphis Grizzlies que sonríen desde el regreso al equipo del díscolo Ja Morant, tras cumplir 25 partidos de suspensión. Los de Tennessee sumaron su segundo triunfo en dos encuentros gracias a la victoria por 116-103 ante los Indiana Pacers. Supuso además su retorno a Memphis puesto que su primer partido fue el martes a domicilio en la cancha de los New Orleans Pelicans, donde se lució con 34 puntos, seis rebotes y ocho asistencias, además de protagonizar la canasta ganadora sobre la bocina (113-115).

En esta ocasión, el estadio FedExForum de Memphis recibió a Morant con un ambiente excepcional y el base devolvió la cortesía con 20 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias.

"Estuvo bien, estuvo bien. Me encantó. Obviamente, como dije, esta es mi familia así que me encantó poder jugar de nuevo frente a ellos y definitivamente me encantó conseguir una victoria", dijo Morant nada más acabar el partido en la retransmisión local de Memphis.

"Simplemente me encantó. No me hagas ponerme emocional delante de la cámara...", bromeó.

Desmond Bane (31 puntos, seis rebotes y siete asistencias) fue el máximo anotador de los Grizzlies, que también contaron con 21 puntos y 7 rebotes de Jaren Jackson Jr.

Por su parte, el grancanario Santi Aldama aportó 13 puntos, tres rebotes y dos asistencias en los 25 minutos que permaneció en pista, además de obtener el mejor diferencial +/- del partido con un +24.

Estas dos victorias seguidas han devuelto parte de la ilusión perdida a los Grizzlies, que todavía tienen por delante mucho trabajo para remontar su triste arranque de temporada (balance de 8-19 ahora).

Por su parte, los Pacers (14-13) continúan dando sensaciones preocupantes y llevan cinco derrotas en siete partidos desde que perdieron la final del NBA In-Season Tournament contra Los Angeles Lakers.

Tyrese Haliburton consiguió 17 puntos y 14 asistencias para unos Pacers que son el ataque más anotador de la liga pero que esta noche se quedaron lejos de los 128 puntos de media que habían metido hasta hoy por encuentro.