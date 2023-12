A la conquista de Finlandia

A sus 22 años, Rubén Padrón, grancanario con raíces belgas, ya sabe lo que es abrirse camino en el competitivo mundo de los entrenadores de fútbol. Tras fogearse en las categorías inferiores de equipos españoles y belgas, daba el salto a Letonia hace dos años, de la mano del FS Metta, club con el que lograba ganar como primer entrenador con el filial, el campeonato de la segunda división femenina letona y con el primer equipo la Copa de Letonia, además de terminar la competición liguera en la tercera posición.

Su éxito le ha abierto las puertas a otra aventura exótica en la tercera división finlandesa femenina como primer entrenador del FC Hertta con el que intentará mantener su progresión en una carrera incipiente, sin prisas, en la que paso a paso va cumpliendo sus sueños de hacerse un hueco en el leonino mundo del fútbol.

El cruce de caminos que es la vida le llevaba a iniciar su carrera en los banquillos con tan solo 14 años en el Longueras, tras ver frustradas sus opciones de ser futbolista profesional por las lesiones. Tras sus primeras experiencias en los banquillos en España y en Bélgica, emprendía con 20 años su primera experiencia alejado de su núcleo familiar en Letonia. La quiebra de su último club en Bélgica, el Roeselare, como causa derivada de los efectos del covid, hizo que regrese a España para sacarse la titulación nacional C con la Federación de Valencia y el UEFA B en Las Palmas.«No me costó adaptarme porque enseguida me metí en dinámica, al día siguiente de llegar a Letonia me puse a entrenar, además Raúl, mi compañero, también era español y entre los dos conseguimos hacer que la cosa funcionase», relata el joven entrenador grancanario.

«Las chicas son mucho más realistas que los chicos y no tienes que dar tantos rodeos para decirles las cosas»

Como entrenador principal del FS Metta femenino se hizo cargo de los dos equipos, tanto el primer equipo en primera división, con el que además de ganar la Copa de Letonia ante el todopoderoso Riga en la final, terminaron la liga en la tercera posición. Al frente del filial en la segunda división, logró ganar el campeonato, pero por su consideración de filial no se consumó el ascenso a la máxima categoría. «Esta temporada el filial jugará con otra denominación para poder aspirar a ascender de categoría», desvela Padrón.

Tras su gratificante experiencia en Letonia, el técnico isleño tenía claro que le interesaba seguir ligado al fútbol femenino y le atrajo la opción de proseguir su carrera en Finlandia, aunque el FC Hertta milita en la tercera categoría. «Finlandia ocupa el puesto 27 en el ranking de mejores países en el fútbol femenino, mientras que Letonia es el 118, por lo que los niveles de la tercera finesa y de la primera letona son similares», explica Padrón que se sintió atraído por el proyecto de su nuevo club: «Por su dimensión debería de estar compitiendo en una categoría más alta, pero debido a distintos problemas no se ha podido conseguir de momento, pero cuenta con la ventaja de ser un club 100% femenino, por lo que su crecimiento es la prioridad máxima del club».

Sus referentes son tres entrenadores ‘top’ como Pep Guardiola, José Mourinho y Marcelo Bielsa

Tras alcanzar un acuerdo ambos clubes para el traspaso del transfer internacional, el pasado 11 de diciembre dirigía su primer entrenamiento con su nuevo equipo para tener una primera toma de contacto antes de regresar a la Isla para continuar con sus vacaciones antes de iniciar la pretemporada el 2 de enero, ya que el nuevo curso no arranca hasta el próximo mes de abril y finaliza en octubre.

La complejidad del vestuario

Para Rubén Padrón no hay demasiadas diferencias entre llevar un vestuario masculino o uno femenino. «En mi caso me gusta tratar individualmente a cada jugador o jugadora, hacer evaluaciones y ahí sí que es cierto que ellas siempre te van a dar una información más completa y detallada que ellos, son más realistas que los chicos, no hace falta darles tantos rodeos para decirles las cosas, mientras que los chicos suelen tener más ego y depende de como le digas las cosas se puede llegar a ofender», explica.

«En definitiva con las chicas al faltarles autoestima en muchos casos, tienes que hacer un trabajo de motivación, mientras que en el caso de los chicos debes centrarte en hacerles ver la realidad», afirma Padrón, quien tiene su referente en tres entrenadores top a nivel mundial, cada uno con su estilo, como son Pep Guardiola, José Mourinho y Marcelo Bielsa. «Soy un entrenador que se adapta a los jugadores que tenga en cada momento y considero que es importante para ganarte su respeto que vean que todo lo que haces tiene una razón, además de ser capaz de transmitir tus ideas», concluye.