Momentos de necesidad son los que vive el San Roque tras encadenar tres derrotas por la vía rápida en el arranque de la primera vuelta, ante tres de los aspirantes al título (Guaguas, Melilla y Teruel), lo que les ha llevado a descender hasta la décima plaza a un solo punto de distancia del Club Vóley Palma, penúltimo clasificado.

Los chicos del barrio reciben este domingo (12.00 horas) a un revitalizado Léleman Conqueridor Valencia, que desde la llegada de Marcos Dreyer al banquillo han experimentado una mejoría espectacular que les ha llevado a clasificarse para la disputa de la Copa del Rey de Leganés y ascender hasta la séptima plaza de la tabla.

Los valencianos aterrizan en la Isla tras encadenar tres victorias consecutivas ante el Unicaja Costa de Almería (3-1), Club Vóley Palma (3-2) y Villena Petrer (3-0).

Ambos equipos se veían las caras en la cuarta jornada en tierras valencianas, en un partido disputado en el que los hombres de Fabián Muraco conseguían superar a los de Alberto Rodríguez en la suerte del tie-break, en un partido en el que destacó el duelo de bombarderos entre Javi Monfort (25) y Ulrik Dahl (27).

La mejoría de los rojillos en su última visita al Teruel fue evidente, en un choque en el que el equipo mereció algo más, sobre todo en un segundo set antológico de ambos equipos que se decidió por un 34-32 en favor de los turolenses. Esa mejoría debería de trasladarse a la pista de El Batán este domingo para sumar los primeros puntos de la segunda vuelta que devuelvan la sonrisa a la afición del barrio.

En la escuadra de Marcos Dreyer destaca especialmente su receptor, Javi Monfort, un seguro de vida para los valencianos que le buscarán en los momentos calientes para intentar sumar su cuarta victoria consecutiva.

A media tarde de ayer aterrizaba en la Isla, Mauro Fuentes, el receptor mexicano que llega para reforzar al equipo en esta segunda vuelta y ya se puso de inmediato a las órdenes de su entrenador, Alberto Rodríguez.

Alberto Rodríguez: “La llegada de Marcos Dreyer ha cambiado la actitud y el juego del Conqueridor”

El entrenador del San Roque considera que el equipo llega “en un momento en cuanto a resultados, en una dinámica negativa, pero no queremos perder de vista nuestro objetivo, que es el de perseguir cada fin de semana luchar por sumar puntos y ser cada vez más competitivos”. “Nos llega un momento en la liga en el que tenemos que ser capaces de dar la cara, un momento importantísimo para lograr nuestra salvación, es ahora cuando tenemos que estar más juntos que nunca y demostrarlo dentro de la cancha y ser competitivos para poder sacar puntos”, analiza.

En palabras de Alberto Rodríguez viene “un Conqueridor que batalla mucho, que ha cambiado en cuanto a actitud y a juego con la llegada de Marcos Dreyer como entrenador, aunque no han cambiado a ningún jugador, sabemos a quien nos enfrentamos y no tiene nada que ver el resultado de la primera vuelta con este segundo partido que es totalmente nuevo, con los mismos objetivos, pero en nuestra casa, donde tenemos que hacernos fuertes como lo hemos estado haciendo durante toda la temporada”.

No podía faltar el llamamiento del estratega grancanario a la fiel afición del barrio, recordando que “siempre nos apoya cada domingo y que saben que con ellos siempre somos más fuertes y los necesitamos”.

El entrenador del San Roque considera “muy importante la incorporación de Mauro Fuentes, porque hemos estado lastrando la lesión de un receptor durante toda la temporada, lo que nos ha dejado casi en cuadro”.

“Sus características eran las que necesitábamos, un jugador que es muy completo en todas las facetas, que en ataque, en recepción y sacando va muy bien”, comenta Rodríguez, quien ve en el mexicano “la pieza que nos faltaba para poder complementar el equipo y esperamos de él lo que ya ha sido capaz de demostrar en la liga española, y esa alegría que siempre suma al equipo”.

“Nos vienen por delante jornadas muy importantes e intensas y la suerte que tenemos es que él viene de jugar la Liga de México y viene en forma, por lo que se incorporará a los entrenamientos lo antes posible”, concluye el responsable del banquillo rojillo.

David Hernández: “Confiamos en que el proceso de adaptación de Mauro Fuentes al club será breve”

Para David Hernández, director deportivo del San Roque, “el fichaje de Mauro ha sido posible por una oportunidad de mercado, donde tanto el jugador como su mánager Gustavo Meczyk, se han decidido para que el jugador fichase por nuestro club, a pesar de contar con ofertas de varios clubes punteros, después de cancelarse su contrato en Israel, debido a la guerra en la franja de Gaza”.

El responsable de la parcela deportiva rojilla reconoce que “el esfuerzo económico que está realizando el club está siendo muy importante y el fichaje de Mauro lo consideramos como una nueva herramienta que el club le facilita a los jugadores y al staff técnico para que pueda ayudar a la la consecución del objetivo, que no es otro que la permanencia en la categoría”.

“Desde el club estamos muy ilusionados por su llegada a Gran Canaria, las referencias que tenemos de él son muy positivas, tanto a nivel deportivo como personal”, desvela Hernández.

Sobre el nuevo chico del barrio, el director deportivo resalta que se trata de “un receptor que destaca por su ataque, que tiene experiencia internacional con la selección de México, que viene en forma tras estar jugando estos meses en la liga mexicana, que ya conoce la Superliga porque el año pasado estuvo en el Barça y por tanto, ya conoce a nuestro colocador Guillermo Loeches, por lo que confiamos en que el proceso de adaptación que Mauro necesitará sea lo más breve posible”.

Mauro Fuentes: “El San Roque tiene opciones de pelear por meterse en el playoff”

A su llegada a la Isla el nuevo fichaje rojillo declaró que considera que el San Roque “es un club que mezcla de manera óptima los jugadores experimentados con los que se van adentrando en el voleibol profesional”. “Tienen jugadores muy experimentados como es el caso de Moisés Cezar y otros que son más jovencitos y el club maneja muy bien este tema, es algo que considero que tienen muy a favor, explica.

Mauro Fuentes destaca además “el espíritu competitivo que tienen todos los jugadores y que he podido ver en el entrenamiento que he hecho con ellos, además el poder estar en una isla con unos paisajes como los que tiene Gran Canaria y Canarias en general era algo que también me llamaba la atención, por la ubicación geográfica del club y también el poder volver a disputar la Superliga se me hace algo increíble”.

El jugador no esconde su ambición y está convencido de que “el equipo tiene opciones de pelear por meterse en el playoff, porque no estamos muy lejos de los rivales que están en posiciones más adelantadas a las nuestras y si hacemos un buen papel en las próximas paradas pienso que lo podemos lograr y poder tener la satisfacción de sentir que pudimos dar un paso más en la Liga”.

Mauro Fuentes apunta también como una de las principales causas para decantarse por el San Roque “la confianza que le tengo a Guillermo Loeches, compartió cancha conmigo el año pasado en el Barça y le considero una persona dedicada al voleibol y me dio muchas referencias buenas del club”.

Tras su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros y el cuerpo de trabajo se mostró contento con “el grupo de trabajo, es buenísimo, se manejaron cuestiones estadísticas a la hora de analizar a nuestro rival, que es Léleman Conqueridor, las sesiones de cancha son muy tácticas, en las que hay que estar muy atento para ser conscientes de todo lo que se está realizando, para hacer un estudio y un entrenamiento adaptado al rival de cada semana y eso es algo que me gustó mucho, al igual que ver que todos los jugadores con los que comparto cancha están decididos y motivados y dar su 100% en cada momento”.

Por último habló del cuerpo técnico y de todas las partes integrantes del club, de las que afirmó que “hacen un gran trabajo y me han recibido con los brazos abiertos”.