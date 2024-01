La Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez ya acumula 2.745 corredores confirmados, a falta del cierre de varias de sus modalidades, por lo que este sábado 27 de enero esta carrera popular en Santa Lucía de Tirajana ya se postula como una edición de récord.

Ya está decidido el número de corredores de la prueba reina de 21 kilómetros, así como de la Bolaños 10,5 kilómetros y la BP El Taro 5 kilómetros, mientras la inscripción de la Modas Cristal Caminata de la Fruta, la divertida night skating con música en directo y la modalidad roller sobre patines sigue recibiendo participantes. Ya superando con creces los inscritos de la pasada edición, la organización de la prueba con más historia de Santa Lucía ultima detalles para una jornada de más de 12 horas de actividad sin freno, que será mucho más que deporte con una programación intensa para llenar Vecindario de energía.

A las 10 horas, la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez se adueñará de Vecindario con la entrega de dorsales y la zona Expo, que calentarán motores para las salidas sucesivas de la carreras infantiles. Tres horas de diversión marcarán la mañana en Santa Lucía de Tirajana, con una programación diseñada para los atletas más jóvenes del municipio y de la isla, que romperán el hielo en esta edición 2024 y que contarán con zona de hinchables, talleres y actividades para contagiar con su alegría a los miles de participantes de la prueba.

A partir de las 17 horas, la Modas Cristal Caminata de la Fruta marcará el paso, con un recorrido sin barreras y accesible donde se congregarán las familias, grandes y pequeños/as en una gran marea de corredores/as. Con la llegada de la noche, a las 18.30 horas, Vecindario se vestirá de fiesta con la esperada 'Night Skating', una modalidad que reunirá con el mejor ambiente festivo a patines tradicionales y en línea, patinetes no eléctricos y skates. A partir de las 19 horas, el caluroso público de la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez marcará la salida de las sillas atléticas y los 'rollers' kids, para, apenas cinco minutos después, dar el pistoletazo a los rollers federados.

Las pruebas más populares, que ya acumulan más de 1.500 participantes, conquistarán las calles de Santa Lucía con sus modalidades de 5 kilómetros, 10,5 kilómetros, y la cita estrella de este sábado 27 de enero, la exigente media maratón con circuito homologado por la federación, que partirá desde el arco de salida a partir de las 20 horas.

Mientras la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez empieza a recibir a sus participantes, la música pondrá a bailar a los amantes del deporte con conciertos y actividades, el buen rollo de The Papas and The Mojo y las versiones incombustibles de Los Salvapantallas, que pondrán el broche a esta 16ª edición tras más de 12 horas de actividad frenética.

Santa Lucía, referente de deporte

El teniente de alcalde y concejal de Deportes de Santa Lucía de Tirajana, Julio Ojeda, ha celebrado esta nueva edición de la Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, "una competición ampliamente consolidada con muchísimas ediciones a sus espaldas, y que coloca al municipio como referente de deporte" con "una gran proyección de Santa Lucía en Gran Canaria y fuera de la isla con miles de atletas".

Uno de los aspectos fundamentales que caracteriza a la Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez en Vecindario "es la participación de muchísimos colectivos vinculados al deporte y centros educativos, que se vuelcan colaborando y participando activamente en la organización de este evento deportivo", en un movimiento que "marca una seña de identidad y que distingue a esta carrera como una gran fiesta del deporte". La práctica deportiva y la actividad física es un elemento que "sirve para vertebrar y garantizar la cohesión social de nuestro municipio, de manera democrática para todos los vecinos y vecinas del municipio de Santa Lucía de Tirajana", y que ayuda a seguir aumentando la oferta y la implicación de todos los sectores vinculados al mundo del deporte como clubes y deportistas a título individual, pero también de comercios y servicios.

La Gran Canaria Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana a través de la Gerencia Municipal de Deportes de Santa Lucía, el Ateneo Municipal de Santa Lucía, el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y del programa Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias a través de Canarias avanza con Europa, y la marca Islas Canarias, y el patrocinio de Damasi, Sonocom, el Taro estación de servicio, Hospiten Roca, y el Grupo Bolaños.