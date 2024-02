Se celebró la primera jornada del IX Trofeo César Manrique para la clase internacional Optimist organizado por el Real Club Náutico de Arrecife con al patrocinio de Caixabank, Plata y Reguera Odontología Avanzada, y Naviera Armas – Trasmediterránea.

La jornada comenzaba a las 10:00 con 105 participantes en el campo de regatas con un viento que oscilo de 6 a 9 nudos y se mantuvo estable soplando del Este.

La jornada inaugural dio para cumplir con las tres regatas programadas y que finalizaron con victorias de Alba Ponce (RCNGC) en la primera, en las dos restantes e triunfo correspondió a su compañero de equipo Manuel Florido.

En la segunda prueba Mateo Roa (RCN Arrecife) que había finalizado 7º en la primera manga, mejoró hasta el segundo puesto que repetiría en la tercera para colocarse líder de la general. Tras el liderado de Roa marcha Unai Ugarte (CD Código Cero), el podio provisional absoluto y sub 16 masculino lo completa Francisco Guindín (RCN Gran Canaria). En la categoría sub 16 femenina es líder Marta Mansito (RCN Tenerife), seguida de las regatistas del RCN Gran Canaria Lili María Skomska y tercera la sub 13 Alba Ponce liderando su categoría seguida de María Guindín y Myrian Merino (Club Marítimo Varadero.

Alfonso Garcías del Real Club Náutico de Arrecife acabó la jornada como líder sub 13 masculino, le siguen Santiago Pérez (RCN Tenerife y Gonzalo Presa (CD Código Cero).

Tras las tres pruebas celebradas el Real Club Náutico de Arrecife ofreció una reponedora comida en la que no faltaron de postre los helados Kalise, las Ambrosías Tirma y un surtido de frutas de JC. Viñas..

Para la jornada del domingo están programadas otras tres regatas para cerrar el IX Trofeo César Manrique, prueba puntuable para confeccionar el equipo canario de la clase Optimist, que representará al Archipiélago en la Copa y Campeonato de España.

La cita organizada por el Real Club Náutico de Arrecife cuenta con el reconocimiento de la RFEV y la RFCV con la colaboración institucional del Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Arrecife a través de sus respectivas áreas de Deportes y Turismo. Contándose con la colaboración de Arrecife Gran Hotel & Spa, Tirma Kalise, Frutas JC Viñas y Renault Lanzarote y Fuerteventura Juan Toledo, S.L.

Consulte la clasificación aquí.