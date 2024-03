El Rally Islas Canarias y Todo Sport defienden el protocolo de actuación en el accidente de José María Ponce y Carlos Larrodé

Después de las acusaciones vertidas por el piloto José María Ponce a raíz de su accidente en la primera etapa del 47 Rally Islas Canarias, Todo Sport, entidad que organiza esta prueba de carácter internacional, quiere mostrar su defensa en cuanto al protocolo de actuación en la salida de carretera protagonizada por el equipo inscrito con el número 66 compuesto por el propio José María Ponce y su copiloto Carlos Larrodé.

El viernes 5 de mayo de 2023, el equipo inscrito con el número 66, tomaba la salida en el 'TC2 Gáldar' a las 11:52.00. Antes de la línea de meta sufrían una salida de carretera, quedando su vehículo sobre el asfalto del propio tramo cronometrado. La deceleración fue tan fuerte que el GPS que los vehículos llevan instalados obligatoriamente por la normativa vigente saltó automáticamente debido al impacto; más de 8G según el dispositivo.

En ese instante, la alarma llegó a dirección de carrera y de inmediato se detuvo la salida del tramo y se procedió al envío de un coche R (desde el momento del accidente hasta el lugar exacto tardó 18 minutos) y una ambulancia. A partir de ahí, los equipos sanitarios tomaron el control de la situación, atendiendo a piloto y copiloto, procediendo a la excarcelación de ambos y su traslado a los centros hospitalarios. En el preciso instante de la activación del GPS, los equipos que se encontraban disputando el tramo cronometrado recibieron la bandera roja electrónica que les obligaba a realizar el resto del recorrido a una velocidad reducida.

El informe de actuación detalla el minuto a minuto de este accidente, un documento que defiende, de la primera a la última letra, Todo Sport, entidad que organiza el Rally Islas Canarias. El mismo fue generado por comisarios y empresas homologadas proveedoras de servicios, avalado por la FIA y la RFEdA y, en su momento, enviado tras su solicitud, a José María Ponce.

Valoraciones del presidente de Todo Sport, Germán Morales

"A raíz de unas entrevistas posteriores a su accidente, el señor Ponce reveló que su vehículo arrastraba problemas de frenos, primero durante unos test previos y después durante el transcurso del 'TC2 Gáldar' en el que tuvo el accidente. Él ha achacado que esa salida de carretera fue a raíz de quedarse sin frenos, es algo que no decimos nosotros, son palabras suyas. A mí me sorprende el hecho de que un deportista con su experiencia y trayectoria, con un problema mecánico de tal envergadura, haya asumido tal compromiso con la seguridad, porque no hay que olvidar que ha podido poner en riesgo la vida de los espectadores que se encontraban en el tramo".

"Por otro lado, el Rally Islas Canarias cuenta con un informe detallado, avalado por la FIA y la RFEdA, que certifica la actuación realizada y el correcto seguimiento de los protocolos. El mismo describe todos los pasos que se siguieron desde el momento de su accidente. Debo añadir que, especialistas en la materia, nos aseguran que sus lesiones, de las cuales esperamos que se pueda recuperar lo más pronto posible, no son fruto del momento de espera de las asistencias sanitarias, sino del fuerte impacto a más de 8G".

"Por tanto, con una actuación ajustada a la normativa por parte del Rally Islas Canarias, no podemos aceptar que asevere que hubo un retraso intencionado o que faltaban medios, dos expresiones vertidas por el señor Ponce en algunos medios de comunicación y que faltan a la verdad. Evidentemente, es algo que tajantemente no podemos aceptar".

"Es intolerable pensar que los oficiales y profesionales involucrados en este suceso estén equivocados, o que mientan todos a la vez, en cada minuto del proceso de actuación en el accidente del señor Ponce y el señor Larrodé. En cualquier caso, está en su derecho de demandar si así lo estima oportuno".

"Como responsable de la organización del Rally Islas Canarias, estoy absolutamente tranquilo al respecto. La FIA y la RFEdA nos han respaldado, de hecho, seguimos en el campeonato europeo y tenemos depositadas nuestras miras en retos aún mayores".

La entidad organizadora entiende, supuestamente, que el deportista ha pretendido buscar una compensación económica -más allá de la que le otorga su licencia obligatoria y por la cual, piloto y copiloto, están siendo debidamente cubiertos por los seguros de accidentes-, una cuestión que Todo Sport no acepta, como demuestra el detallado informe de actuación que refleja una correcta aplicación del protocolo.

Con esta nota de prensa, el Rally Islas Canarias ha querido salir al paso de las noticas que se han vertido en honor a la labor de oficiales y profesionales que trabajaron en el mencionado accidente de José María Ponce y Carlos Larrodé.