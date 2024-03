Stephane sella un triunfo vital para el San Fernando

El San Fernando no se rinde. El conjunto grancanario se aferra a la permanencia en el grupo 5 de Segunda RFEF al tumbar por la mínima a uno de los candidatos al ascenso, la Gimnástica Segoviana, por 1-0. Los de Maspalomas salieron muy enchufados al Eleuterio Valerón, lo que les permitió adelantarse rápidamente rápidamente con el tanto de Stephane. Con el marcador a favor, los grancanarios supieron gestionar su ventaja y contaron con oportunidades claras de gol para obtener una victoria más cómoda. Estos tres puntos vuelven a colocar a los de Socorro en la plaza de playoff de permanencia, a un punto de la salvación.

Tras el saque de centro, el Sanfer lanzó un rápido ataque en el que Ribalta centró para el intento de remate de Saúl Sánchez, en boca de gol, pero el delantero local no llegó a conectar su testarazo por muy poco. A continuación, llegó el 1-0 tras cabecear Stephane a la red un saque de esquina.

A la media hora, el San Fernando gozó de un nuevo acercamiento con una jugada en la que el balón se le quedó suelo a Ale Ojeda para que se sacara un remate de volea que no puso en riesgo al portero Carmona. Con el desarrollo de la primera mitad, la escuadra de Juan Carlos Socorro no quitó el pie del acelerador, y siguió muy concentrado para responder a las intentonas de una Gimnástica Segoviana que fue de menos a más, pero que no pudo superar la muralla defensiva local.

El Sanfer estaba muy bien posicionado sobre el campo, esperando su oportunidad a la contra. En el minuto 42, estuvo a punto de ampliar las diferencias con una clara ocasión en la que Aythami Betancor asistió a un Rubalta, que se plantó ante Carmona, que desbarató la oportunidad.

Tras el descanso, el San Fernando siguió enchufado. Gestionaba el partido a la perfección frente a una Gimnástica que dio un paso adelante. Sin embargo, equipo sureño siguió sin dar opciones a los segovianos. En la recta determinante del choque, el equipo de Juan Carlos Socorro pudo sentenciar con una jugada en la que Ángel Galván se revolvió dentro del área para sacarse un disparo que no encontró la portería de Carmona por muy poco.