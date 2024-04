Martin Klizan y Gina Feistel se coronan en el TDC Series Pro

Con un graderío repleto en el Club Deportivo Yellow Bowl, en El Cortijo Club de Campo de Telde, Martin Klizan y Gina Feistel se coronaron en la penúltima entrega de los torneos correspondientes al TDC Series Pro, de categoría ITF 15.000, el segundo masculino y el tercero femenino de este mes.

Klizan, exnúmero 24 del ranking ATP, y el español Diego Barreto brindaron una emocionante final, con un tenis exquisito por ambas partes. El jugador valenciano vendió cara su derrota ante un rival que tuvo que sacar a relucir todo el potencial y el aplomo que le han dado sus años en el circuito profesional. Salvaba dos bolas de partido para imponerse en un tercer set de infarto y llevarse el título tras tres ajustadas mangas 4-6, 6-3 y 7-5.

Muy contento por su victoria, el eslovaco mostraba su agradecimiento a la organización por la invitación otorgada: “Espero que este triunfo me impulse para volver al lugar en que ya estuve durante mucho tiempo. Me he encontrado muy cómodo en la Isla, disfrutando de ella en mis ratos de descanso”.

En la final femenina, la polaca Gina Feistel, cabeza de serie número dos del torneo, se adjudicó la victoria después de un encuentro ante la alemana Emili Seibold con muchas alternativas y que se decidió (6-4, 3-6 y 7-6).

Último torneo en marcha

Este domingo mismo dio comienzo la fase previa del último torneo de las TDC Series Pro que se van a disputar este mes en El Cortijo, con la disputa de la primera ronda. Destacar el triunfo de la chipriota Olga Danilinova ante una de las cabezas de serie, la rusa Vasilia Borisova, por 6-3 y 7-5.

Por su parte, la china Shuquian Xu se imponía con facilidad a la rumana Andrea Cuna por un doble 6-0 . Por su parte, la argentina Eugenia Ceinos ganó en un duelo trepidante a la italiana afincada en Gran Canaria Victoria Vidal, en el match tie-break del tercer set (6-4, 3-6 y 11-9).

La tinerfeña Noah Rojas sucumbió ante el buen hacer de la majorera Luna di Noto por 6-4 y 6-3.

La catalana Paula Redondo accedía a la última ronda de la previa al vencer en dos disputados sets a la irlandesa Beatrice Pirtac (7-5 y 7-5). Mientras, Andrea Palazón se impuso con facilidad ante la rusa Sofia Sanguicheva (6-1 y 6-1).