Campus con geles y mascarillas

La normativa sanitaria de los viveros. Forjar talento con mascarillas, geles hidroalcohólicos, grupos reducidos -máximo de veinte alumnos- y toma de temperatura a la entrada. Los campus de verano de fútbol pasan revisiones semanales por parte de las autoridades y se adaptan a los tiempos poscovid. La 'nueva normalidad' se rige por lo publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del pasado 20 de junio en el apartado '3.1.3 Deportes'. El peso normativo afecta a las 23 iniciativas formativas que han alzado el telón en la Isla y que superan el millar de niños y niñas -desde los tres hasta los catorce años-.

El Campus Vitolo contabiliza 371 inscritos y mañana entra en acción la quinta sede de Corralejo (Fuerteventura). En Gran Canaria, ya están en funcionamiento los escenarios de formación en el estadio Alfonso Silva (Las Palmas de Gran Canaria), Santa Brígida, La Atalaya de Guía y Melenara hasta el próximo agosto.

Emilio Santana Rivero es el cerebro de la séptima edición del campus del jugador internacional del Atlético de Madrid y exjugador de la UD. "Se impone la distancia de seguridad de un metro y medio entre los niños de diferentes grupos. Ponemos el tope en 12 jóvenes. Los dos auxiliares sí deben llevar guantes para servir el desayuno. La figura del auxiliar no pertenece al grupo de trabajo [integrado por los niños y su monitor]. Cada niño tiene su balón y su bote de agua. Solo bebe desde ese envase. No comparten ningún elemento de entrenamiento; se les entrega el gel. La limpieza de manos es obligatoria y bajo diferentes protocolos como al entrar o salir. Los grupos no se mezclan, todo queda marcado por pegatinas y carteles", advierte el responsable de la escuela deportiva.

Las medidas sanitarias han obligado al Campus de Vitolo ha suspender el torneo de fútbol por sedes. "A las 9.00 horas, cada sector está bien diferenciado. Cada monitor se hace cargo de su sector. A la hora de comer, se sientan por grupos", realza Santana Rivero.

Innovar y crecer. El vivero de Vitolo ha creado el departamento de preparación física para los futbolistas de mayores de 13 años. Entrenamiento con balón, trabajo específico y personalizado para no perder el estado físico en el verano. También disponen de un área de preparación para porteros. Rubén Sánchez es el director deportivo de esta aventura didáctica que crece en tiempos geles y mascarillas.

"El precio de la inscripción para la plaza durante seis meses es de 245 euros. Pero también cabe la opción de abonar por dos semanas [35 euros cada siete días]. Hay seguro de accidente y responsabilidad civil". Confirma Santana Rivero que debe adjuntar un informe al consistorio capitalino cada semana. Cada sede no puede superar los 200 niños. Dispone de 30 monitores y diez auxiliares. Hay control de entrada y salida con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Informe médico de puño y letra

La novena edición del Campus de Verano 2020 José Ojeda Centro de Tecnificación tiene su propio protocolo sanitario -fue presentado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Instituto Municipal de Deportes (IMD)-. Dirigido por el exjugador del Universidad y entrenador nacional, es otro de los referentes de calidad y formación integral. Hanán Martín Velázquez es el ideólogo del escrito contra el virus. "Se trata de educar y afrontar la situación con el máximo de garantías. Los primeros días fueron los más complicados, pero el sacrificio merece la pena. Los alumnos no están acostumbrados a entrar de forma escalonada, así como a interactuar muy poco durante el ejercicio", relata el preparador físico.

"Hemos estructurado el protocolo en tres fases: llegada, durante y salida. Lo primero fue descentralizar la entrada y pusimos varias vías de acceso a la instalación de Las Rehoyas. Así evitamos aglomeraciones. En esa entrada tomamos la temperatura corporal [con la pistola electrónica]. Cuando el niño ya está en la instalación deportiva, se le aplica el gel hidroalcohólico y accede a la zona más próxima a vestuarios".

La concentración se reduce a grupetos de tres a cuatro niños. En cada una de las entradas, el uso de mascarillas es obligatoria. El deportista deja su bolsa en la caseta.

"Y se le adjudica un grupo que será el mismo del inicio al fin de la semana. De esta manera, si ocurre algo extraño [un positivo, subida de la temperatura, fiebre...], tenemos controlado el entorno del futbolista. El salto al campo es escalonado y tienen el mismo espacio para entrenar. El trabajo físico es sin la prenda. Por su parte, el entrenador sí debe llevarla en todo momento".

Adiós a los petos

Hanán Martín desvela otra de los puntos de obligado cumplimiento del 'protocolo Ojeda': "Todo persona adulta que pise el césped, tiene que llevar mascarilla.Los deportistas son los únicos que no. Además, ya vienen todos equipados para no utilizar el vestuario, al que solo se accede para dejar su bolsa". Ni duchas, ni cambio de ropa. "No se hace vida en el vestuario, solo es una punto de paso".

Ya en la fase dos -el durante-, Hanán recuerda que "el material fue desinfectado el día anterior y se repite el ritual tras la sesión. Los balones, conos, redes....Todos pasan por el dispensador con forma de pistola del producto desinfectante. Reseñar que no utilizamos petos. Es una prenda que tiende a compartirse y pasarse de manos".

El acceso a vestuarios es por grupos de tres. Hay un punto de lavado de manos en la caseta. Tras el desayuno, se lavan las manos y vuelven a la zona de entreno.

Los técnicos del consistorio solicitaron la revisión del escrito sanitario y brindaron el visto bueno. La visita de un inspector suele ser rutinaria. "El protocolo está entregado a todas las autoridades y es muy similar al del resto de campus. ¿Diferencias? En el campo de Las Rehoyas te puedes permitir disponer de varios puntos de entrada".

En el Campus de Vitolo, cada jugador tiene su balón. El vivero de José Ojeda no lo considera fundamental. "La normativa no te obliga a que cada niño disponga de un balón personificado. Insisto, al final del día todo el material se desinfecta", aclara Hanán Martín.

La otra arista formativa

Salida escalonada, un último baño de gel hidroalcohólico y nueva supervisión a los grupos de 16 efectivos. "No pueden pisarse en las diferentes zonas de desayuno o vestuarios. Tampoco en las puertas. No ha sido fácil, los tres primeros días fueron muy ajetreados. Es tremendamente didáctico, un plan sanitario que se convierte en el mejor ejercicio de prevención", finaliza el preparador físico del campus de Las Rehoyas.

Las prendas se lavan en las residencias de cada niño. Está prohibido cambiarse en el vestuario.

Ojeda acepta el doble desafío.Formar desde el balón y con mascarillas. Un campus como vehículo de enseñanza contra el virus. "Han sido semanas de enorme carga de trabajo. Son muchas horas de preparación. Montar la infraestructura fue un reto mayúsculo. Mantenemos nuestro compromiso de formar y entretener bajo el idioma del fútbol. Una plataforma que exige el mayor de los protocolos como el sentido común. Estas medidas son necesarias, amparadas por el respaldo de las autoridades. Cada niño es una gran responsabilidad. Debes estar a la altura".

Dos campus y la misma lucha titánica contra el virus. Los tiempos cambian. Baños de gel, entrega del desayuno con guantes, prohibido saltarse los protocolos de entrada y salida, vestuarios con un mínimo de actividad. Las escuelas de Vitolo y José Ojeda son solo un botón de una gran constelación de factorías.

Escuelas de magia y hábitos. "Estamos para instruir; no todo es ser Messi. Aprenden a regatear y a enfrentarse al virus", repiten. Viveros y escuelas en un océano de gel.