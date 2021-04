El Augusta National, la histórica sede del Masters, vuelve a ser el objetivo del golf mundial. Y seguro que Rafa Cabrera Bello lo observa con nostalgia. Después de sus cinco participaciones consecutivas en uno de los torneos más carismáticos de este deporte, en este 2021 el golfista isleño no lo vivirá desde los greenes al no poder calificarse para la cita. Su temporada irregular no le ha permitido conseguir plaza en el primer grande de la temporada.

Un revés para el jugador del Real Club de Golf de Las Palmas, que desde que realizara su debut en Augusta en 2016 no se había perdido una edición hasta el día de hoy. “Jugar el Masters es la principal razón por la que me hice golfista”, decía el isleño antes de su estreno en el major estadounidense.

Siempre comenta que lo que le hizo soñar con convertirse en profesional fue ver a Txema Olazabal enfundarse en 1994 y 1999 la chaqueta verde, la prenda con la que se distingue al vencedor del torneo. La primera victoria del vasco llegaba cuando el grancanario todavía era un niño. Luego, ya consolidado en la élite del golf mundial, tuvo ocasión de compartir el torneo con su ídolo.

De su cinco participaciones en el Masters de Augusta, la primera resultó la más destacada en cuanto a la clasificación. El golfista del Real Club de Golf de Las Palmas firmaba el debut soñado, acabando en la decimoséptima posición de la clasificación final. Al año siguiente, en 2017, no conseguía superar el corte. Y en las tres restantes finalizaba en las posiciones 38, 36 y 51, respectivamente.

Pero en este año 2021 su trayectoria en la prestigiosa competición se ha visto cortada por unos resultado poco propicios . El jugador grancanario no ha conseguido mantener esa regularidad de la que siempre ha hecho gala durante gran parte de su carrera entre la élite del golf mundial.

El nombre de Rafa Cabrera Bello, que empezó 2021 con buen pie en su retorno al Tour Europeo después de un año ausente -cuarto en el Abu Dhabi HSBC Championship-, rompe la tradición de los últimos años; esa que le situaba junto a los miembros de la Armada española en los grandes.

Este mes, en casa

El jugador isleño intentará reponerse de esta desilusión en el circuito europeo, y en una cita muy especial para él. Será uno de los cabezas de cartel en la prueba del certamen continental que tendrá lugar en su isla entre los días 22 y 25 del presente mes.

Se trata del Gran Canaria Lopesan Open,evento que junto al Tenerife Open marcan el regreso del Tour Europeo a las Islas Canarias por primera vez desde 1995. En aquella histórica ocasión, el sueco Jarmo Sandelin derrotó al legendario Seve Ballesteros y al inglés Paul Eales por un golpe para ganar el Open de Canarias en el campo de Maspalomas. Rafa Cabrera Bello, ahora fuera del top 100 del ránking mundial, espera empezar a remontar en casa.

Sin claros favoritos

Después de los retrasos como consecuencia del coronavirus en 2020,el primer grande del golf del año, el Masters de Augusta, regresa a su fecha tradicional de abril con calles firmes, greenes vertiginosos y sin claros favoritos entre los mejores del mundo, entre los que no estará Tiger Woods, ganador de cinco ediciones, convaleciente de su accidente de tráfico. Tan solo cinco meses desde la anterior edición, celebrada en noviembre en condiciones inusualmente blandas, vuelve uno de los

más emblemáticos del circuito. El objetivo, destronar al estadounidense Dustin Johnson, quien se enfundó su primera

con un récord de 20 golpes bajo el par. Jon Rahm y Sergio García parten como las principales bazas de la reducida representación del golf español en el histórico recorrido de Augusta. | Efe