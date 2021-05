Emperatrices Leonor y Maite

Leonor Rodríguez y Maite Cazorla han conquistado en la presente campaña con la camiseta del Perfumerías Avenida Salamanca los títulos de la Supercopa y de la Liga Iberdrola, además de la plata en la Euroliga. Una temporada llena de éxitos que anhela agrandarse con el Eurobasket y los Juegos Olímpicos.

«Ellas empezaron aquí, igual que todas ustedes y a base de sacrificio y mucho, pero muchísimo trabajo, han conseguido todos los logros que han hecho durante su carrera. Así que aquí las tienen, en la casa en la que comenzaron a crecer». Con estas palabras se dirigió Domingo Díaz a las más de cien jugadoras de la cantera del CB Islas Canarias que se agolpaban alrededor de Maite Cazorla y Leonor Rodríguez para disfrutar de unos minutos con dos de los referentes del baloncesto nacional y que, además, llevan el nombre de Gran Canaria alrededor del planeta.

Si ya de por sí el palmarés de ambas jugadoras presenta numerosas líneas, esta temporada ha valido para engrosar aun más esa lista que parece interminable. Desde los títulos en edad de formación cocinados a fuego lento en La Paterna, hasta los dos entorchados de la presente campaña bajo la camiseta del Perfumerías Avenida Salamanca.

Supercopa de España y Liga Iberdrola posan ya en las vitrinas de Magic Leo y de Maite, después de una temporada «de sobresaliente», como ambas jugadoras confirman, a pesar de tener que convivir con la pequeña espinita de medalla de plata en la Euroliga al perder en la final contra el todopoderoso UMMC Ekaterimburgo.

«Jugamos diez partidos en la Euroliga y perdimos solo uno. No puedes estar descontenta, al menos hablo en lo personal, porque dimos todo lo que teníamos y encima le dimos un plantón que no veas a un equipazo como el Ekaterimburgo, que no lo tuvo nada fácil para vencernos», reseña Leonor sobre ese duelo ante el conjunto ruso, en el que a pesar de haber perdido la final, se mostró sonriente junto a todas sus compañeras del Perfumerías en la entrega de premios, conocedoras del nivel entragado en la cancha ante las favoritas.

Reflexión que también transmite Maite sobre esa presea de plata. «Evidentemente todas queríamos ganar la Euroliga, pero tenemos que ser conscientes de que llegar a la final tiene un trabajo enorme detrás y tenemos que sentirnos orgullosas de estos también», subraya la base.

Orgullo nacional

Un segundo puesto que mejoraron al menos en la Liga Femenina Iberdrola, al vencer en la final del Playoff (2-1) al Valencia Basket de otra grancanaria como Leticia Romero, y que mantiene el nivel insular de la canasta por las nubes.

Piezas fundamentales en la rotación de Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías, ahora también lo serán para su homólogo en el banquillo de la selección, Lucas Mondelo.

La pizarra del seleccionador volverá a tener otro verano más jugadas preparadas para las dos grancanarias en su camino a la conquista, en primer lugar del Eurobasket, y posteriormente, en los Juegos Olímpicos de Tokio, en caso de que continúen en la convocatoria nacional.

Este mismo fin de semana arranca la concentración de la selección española en Valencia, sede en la que se disputará el campeonato continental del 17 al 27 de junio. Pero antes irá poniéndose a punto para defender las dos últimas coronas europeas conquistadas por el equipo nacional.

En L’Alquería, las dos estrellas de la Isla van a «seguir trabajando como lo hemos hecho durante este año, que creo que es lo que nos ha llevado a la selección y después ya será el entrenador el que decida si nos mantiene en la convocatoria o no», refleja Leonor, más veterana que Maite en experiencias con la elástica roja. Mientras Rodríguez suma 78 internacionalidades, Cazorla va a por su segundo partido al mando de la nave española.

Para ello, primero completarán una preparación de seis encuentros antes de arrancar el Eurobasket, todos emitidos por Teledeporte. En Toulouse, jugará un doble choque con Francia el domingo 23, a las 16.45 horas, y el lunes 24 de mayo, a las 15:05 horas. Y posteriormente viajará a Córdoba para disputar un triangular en el que Nigeria (jueves 3 de junio, 20.00 horas) y Bélgica (sábado 5 de junio, a las 17:45 h) serán los rivales.

Finalmente, de regreso a Valencia, volverán a afrontar otro triangular ante Turquía (jueves 10, a las 19.30 h.) e Italia (sábado 12, 19.30 h.), antes de entrar en materia en el Eurobasket.

En el torneo continental se medirán a Bielorrusia (jueves 17, 20.00 h.), «un equipo que tiene muy buenas tiradoras y pívots muy polivantes»; frente a Suecia (viernes 18) «que siempre suelen ser jugadoras muy parecidas entre todas»; y cerrarán la primera fase ante Eslovaquia (domingo 20), «el equipo de todos los campeonatos contra el que no te puedes relajar porque te la puede liar», según el análisis de Leonor Rodríguez.

Un periplo para volver a alzar el tercer cetro consecutivo en Europa con unas protagonistas que llevan el nombre de Gran Canaria más allá de las fronteras del Archipiélago y que tienen un legado enLa Paterna, sobre el que mirarse las futuras promesas del SPAR Gran Canaria y emularlas en sus próximos partidos.