Argentina y Chile igualaron este lunes 1-1 en Río de Janeiro, con goles de Lionel Messi y Eduardo Vargas, en el primer partido del Grupo A de la Copa América de Brasil. 'La Pulga' anotó de tiro libre a los 33 minutos y Vargas de cabeza a los 57, después de que el portero albiceleste Emiliano Martínez desviara un penalti de Arturo Vidal. Messi se convirtió, con 39 goles, en el máximo anotador de la selección argentina en partidos por competencias (ya lo era incluyendo amistosos) al superar por uno a Gabriel Batistuta. De estos 39 tantos, el capitán albiceleste hizo seis en Mundiales, 23 en las eliminatorias mundialistas y diez en Copas América. Vargas, por su parte, llegó a los 13 goles con la Roja en partidos de Copas América.

Minutos antes del comienzo del partido, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó un espectáculo audiovisual en homenaje al astro del fútbol argentino Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Ambos equipos ingresaron al campo de juego con la intención de adueñarse de la pelota y ser protagonistas y por ese motivo los primeros minutos fueron parejos e intensos. También hubo coincidencia en las formaciones elegidas por los seleccionadores, que optaron por jugar con cuatro defensores, tres centrocampistas y tres delanteros.

A los 11 minutos, Giovani Lo Celso se sacó su marca de encima por la izquierda, desbordó y envío un centro que Lautaro Martínez casi transforma en un gol, pero el remate del 'Toro' se fue desviado y Argentina no pudo adelantarse en el marcador. Chile estuvo cerca de anotar dos minutos después tras un mal retroceso de Argentina en un tiro de esquina, pero Nicolás Otamendi llegó a su propia área para evitar el gol. Poco después, Nicolás González tuvo tres posibilidades claras para anotar, pero Claudio Bravo le detuvo dos tiros y un potente cabezazo se fue por arriba del travesaño.

En los primeros minutos, Lo Celso eclipsó a Messi y fue el armador del equipo. Justamente a Lo Celso le hicieron una falta cerca del área, que 'la Pulga' convirtió en gol con un preciso tiro libre a los 33 minutos. A partir del gol, Argentina, que fue de menor a mayor, levantó su nivel y Chile quedó muy lejos de la portería rival.

No hubo cambios en el descanso y los mismos 22 salieron a jugar el segundo tiempo. A los 52 minutos, Vargas quedó mano a mano contra el portero Emiliano Martínez, que logró desviar el tiro, pero tras el rebote Nicolás Tagliafico le hizo penalti a Vidal al intentar rechazar la pelota. El árbitro colombiano Wilmar Roldán, que en primera instancia no había señalado la falta, consultó el VAR (sistema de videoarbitraje) y sancionó la pena máxima. A los 57, Vidal tiró el penalti fuerte al lado derecho del portero, Martínez voló y la tocó, la pelota pegó en el travesaño y Vargas la empujó con la cabeza para poner el 1-1. El gol chileno desconcertó al equipo albiceleste, que sufrió varios ataques rivales y se tuvo que retrasar en el campo para evitar encajar otro gol. Vidal, en el cetro del campo, y Vargas, en la ofensiva, se agigantaron e inquietaron a los argentinos en varios oportunidades.

Lionel Scaloni mandó al campo a Ángel Di María y Exequiel Palacios en lugar de Lo Celso y Leandro Paredes para intentar volver a tomar el control del juego. Messi, con dos tiros de media distancia, fue el más peligroso de los argentinos y Nicolás Domínguez volvió a fallar dos oportunidades claras. Sergio 'el Kun' Agüero entró a los 80 minutos y Argentina fue superior en los últimos instantes, pero Chile aguantó los embates y el partido terminó en empate.

En la próxima jornada, Argentina se enfrentará a Uruguay y Chile a Bolivia el viernes.

Messi: "Nos faltó tranquilidad"

El capitán albiceleste, Lionel Messi, dijo que a Argentina le "faltó tranquilidad" para ganarle a Chile. "Nos faltó tranquilidad, cuando estuvimos en ventaja no pudimos tenerla, la cancha mucho no ayudaba. Nos faltó tener el control de la pelota, jugar más rápido, cosa que sí hicieron ellos. El penal no lo veo pero cambia el partido", dijo 'la Pulga' a la transmisión oficial apenas terminado el encuentro. "Creo que la jugada del penal y el empate a ellos les dio más tranquilidad que a nosotros. Empezaron a manejar la pelota, nosotros no podíamos tenerla y se complicó el partido", sostuvo Messi. "Hoy queríamos empezar ganando, era importante empezar con una victoria. Jugamos contra un rival muy difícil, Uruguay también va a ser complicado, son dos partidos muy duros para empezar esta Copa América y por eso queríamos empezar ganando", añadió.

Vidal: "Gracias a Dios pudimos sacar un empate"

El centrocampista chileno Arturo Vidal dijo que la igualada los deja "muy tranquilos para lo que se viene". "Estamos regulando la intensidad, cambiando el sistema. Hoy era un partido muy difícil, tratamos de tener el orden siempre. Argentina es un gran equipo, tienen jugadores con mucho talento y está Leo que siempre te cambia los esquemas. Gracias a Dios pudimos sacar un empate que nos deja muy tranquilos para lo que viene", dijo el centrocampista a la transmisión oficial apenas terminado el encuentro. "Tenemos que tratar de atacar mejor, por fuera, y aprovechar los espacios. Fue un partido muy intenso, con Argentina siempre son muy difíciles. Sabemos que tenemos que ir mejorando y esperamos hacer una linda Copa", añadió Vidal.