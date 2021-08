Ray Zapata, ganador de una medalla de plata en Tokio 2020, en la prueba de suelo de Gimnasia Artística, aún lo está asimilando. El pasado uno de agosto el lanzaroteño finalizó en segunda posición, empatado con el primero, en la final de suelo en gimnasia artística y se llevó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

Tras repasar su trayectoria de vida y como deportista desde su llegada a Lanzarote con apenas diez años, en un ambiente distendido donde recordó su primer acercamiento a la gimnasia en una entrevista en El Larguero en la Cadena SER, donde afirma que “convencido de que iba a ser medallista”, pero los mensajes que le llegaban de alrededor no siempre eran tan optimistas. “Me han subestimado, pero es lo que llevan haciendo toda mi vida, ya me da igual”, confiesa.

Además, hizo una reflexión sobre el racismo en España.

"Bueno, yo realmente en esos temas no me meto, pero sí que es verdad que no sé por qué ha venido tantísima polémica con el tema del color de la piel de los deportistas, porque realmente eso no pasa en otros países. Tendríamos que estar contentos todos y orgullosos de que nosotros, independientemente del color que tengamos, que ya sabemos que somos negros, ya lo sabemos, no hace falta que nos lo diga a nadie, no hace falta tampoco decirlo a nosotros... tenemos que estar contentos todos... negros, blancos, chinos... pero representamos España y yo salgo allí y me siento más español que nadie. Y si me voy a Jamaica voy a ser más jamaicano que a nadie. Simplemente por el hecho de que estoy haciendo lo que me gusta y me están apoyando y estoy dando lo mejor de mí a un país. Yo soy de donde estoy en ese momento. No me olvido de mis raíces, por supuesto que no, pero hay que estar orgulloso, tenemos que estar orgullosos y tenemos que aplaudir, aplaudir a todos los españoles independientemente de su color de piel", contó.

Rayderley habló de cuando llegó a España, concretamente a Lanzarote. "Sí, llegué con diez años y la verdad es que me quería ir porque estaba todo muy cerrado aquí en España, en Lanzarote, Canarias y Santo Domingo estuvo mucho más abierto. Estuve viviendo ahí hasta los 17 años, ahí me fui a Barcelona".

Zapata aseguró que ha sido víctima de un episodio de racismo en España, pero "yo no le he prestado atención a eso. Simplemente digo 'he hecho más por tu país que lo que puedas hacer tú en tu vida, entera. Me da igual que quien seas", zanjó.