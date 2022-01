El Movistar inicia el último año de Valverde

Algún año tenía que ocurrir. Alguna vez debía escribirse un desmentido ciclista que dijese que Alejandro Valverde era casi eterno. "Va a ser mi última temporada. Cumpliré 42 años y no tendría sentido que siguiese más". Cuesta creerlo. La hora ha llegado. El ciclista murciano, el campeón del mundo 2018, cumplirá 20 años en el pelotón diciendo adiós. Cada carrera será un homenaje. Será su último Giro y su última Vuelta. Y será también la temporada en la que el ciclista deje aparcado el Tour, aunque para ello siempre habrá que esperar hasta el minuto final, porque Valverde, por temporadas, por más de cien victorias conseguidas, siempre será Valverde.

El Movistar es el único equipo español en la máxima categoría del ciclismo. Es el equipo que llegó al pelotón ciclista hace 43 años, cuando todavía 'El Bala' no había nacido. De la mano de José Miguel Echávarri, hoy jubilado, nació un conjunto de denominación de origen navarro, que al poco tiempo fue al Tour a disputarlo con Ángel Arroyo y con un chaval segoviano que se llamaba Perico Delgado y que dio a la escuadra que entonces se denominaba Reynolds el primero de los siete Tours conseguido por este conjunto histórico. Luego llegó la edad de oro con las cinco victorias de Miguel Induráin y aquel Tour 2006 que tanto costó ganar a Óscar Pereiro después de la descalificación por dopaje de Floyd Landis.

La escuadra de Telefónica se dispone a rodar este 2022 con su doble denominación masculina y femenina, donde corre la mejor ciclista de la actualidad, la neerlandesa Annemiek van Vleuten con la que esperan hacer doblete en las rondas italiana y francesa. Porque este año regresa el Tour femenino que se celebrará a la conclusión del masculino, en lo que la organización de la Grande Boucle ha denominado como un Tour de "cuatro semanas".

Cita con la Volta

Pero allí donde corra, por ejemplo en la Volta, el próximo mes de marzo, cada kilómetro, cada etapa será como un homenaje al ciclista llamado Valverde que no pudo despedirse como quería de la afición por culpa de la brutal caída que sufrió en la Vuelta durante la etapa que circuló por la sierra alicantina. "Quería despedirme con público (siempre que la pandemia dé el respiro esperado). Por eso, he seguido porque sin buenas sensaciones no lo habría hecho. Quiero que me recuerden como una gran persona y un buen deportista que siempre lo ha dado todo". En un "todo" que ha reunido un triunfo en la Vuelta, podio en Tour y Giro, victorias en Lieja, en la Volta y, por supuesto, el Mundial conquistado en Innsbruck. "Sé que he hecho disfrutar y también sé que he disfrutado".

Y aún le quedan kilómetros por recorrer y por seguir marcando el camino a un Enric Mas quien a sus 27 años recién cumplidos y decirle que debe ser un poco más agresivo si quiere ganar la Vuelta, con permiso esloveno (Tadej Pogacar, por ahora, la tiene en su calendario) y pelear entre los mejores en el Tour si ataca en montaña y resiste en los 40 kilómetros de la última contrarreloj. "Voy a ser por primera vez el líder único del Movistar en el Tour donde sé que debo mejorar un puntito más en montaña y sobre todo en contrarreloj. Afronto el año con el deseo de subir un peldaño más en la Vuelta", carrera que en 2021 acabó en segunda posición por detrás del intratable Primoz Roglic.

Será un Movistar 2020 que ha reforzado sus líneas en todos sus aspectos. Un equipo al que ha llegado el colombiano y magnífico escalador Iván Sosa, que ocupa la plaza del despedido Superman López. Un conjunto azul que ha fichado a Álex Aranburu para que gane etapas, incluido el Tour, donde no hay victorias parciales desde 2018. Y ya ha llovido demasiado. Un equipo que en el aspecto técnico será dirigido por Patxi Vila después de que la dirección del equipo decidiera prescindir de José Luis Arrieta y no precisamente por deseo del técnico navarro.

Será un año que tratarán de marcar con el color azul después de un 2021 discreto si se exceptúa la soberbia actuación de Van Vleuten en el apartado femenino pero al que le faltaron victorias masculinas, más allá de las logradas por Valverde y la regularidad de Mas en Tour y Vuelta. Y será también la temporada en la que Marc Soler ya no estará en el Movistar después de haber fichado por el UEA de Pogacar.