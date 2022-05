El jugador del Villarreal Raúl Albiol atendió a los medios tras caer ante el Liverpool en La Cerámica. El zaguero lamentó la eliminación pero destacó el esfuerzo de todo el equipo: "Nos duele mucho por la gente, por el esfuerzo que ha hecho el equipo. No ha podido ser, pero el esfuerzo del equipo ha sido increíble. Lo intentamos hasta el final. El 2-1 nos hizo mucho daño y ellos fueron superiores en este segundo tiempo".

Albiol comentó que el factor físico fue clave y en el segundo tiempo el Liverpool conservó mejor las fuerza: "Luchamos por la afición y nos duele no darles la final que merecían. Hemos pagado el esfuerzo de la primera parte, ese desgaste. Ellos son un equipo físico y rápido. Se han encontrado con el 2-1, que ha sido un golpe fuerte para nosotros. Qué más podemos pedir. Es una noche triste pero a la vez inolvidable para nosotros. Era un partido largo más si había prórroga. Habíamos hecho lo difícil pero tocaba continuar. Ellos en la segunda parte apretaron más. No hemos sabido reaccionar tras el 2-1, el equipo estaba cansado. El Liverpool está entre los mejores. Tienen una gran forma física y un buen banquillo. No pudimos mantener el ritmo de la primera parte y esto nos ha matado".

Por último, el veterano central destacó el impresionante paso del Submarino por esta Champions y agradeció el cariño de la afición: "Ha sido increíble nuestro camino en Champions. Han sido muchas noches mágicas. No ha podido ser pero esto es algo difícil de ver. Han pasado 16 años desde aquella semifinal. Toca seguir con ilusión para poder vivir más noches como esta. Toca dar las gracias a la afición".

"La gente debe estar orgullosa de este equipo"

Por su parte, el delantero del Villarreal Gerard Moreno se mostró muy satisfecho de la trayectoria que han tenido en la Liga de Campeones pese a la eliminación y señaló que debe ser motivo de orgullo. "Creo que la gente debe estar orgullosa de este equipo, de este escudo, de este club", señaló en declaraciones a Movistar en las que aseguró que dicen adiós al torneo "con la cabeza alta" y que ahora se deben centrar en los cuatro encuentros que tiene por delante en LaLiga.

"El equipo ha creído hasta el final no hemos dado un balón por perdido. Se nos puso el partido donde queríamos con el 2-0 pero el equipo quería marcar otro gol. Sabíamos que apretando arriba corríamos riesgos pero en segunda parte se notó que no pudimos mantener el ritmo", analizó.

"Su primer gol nos hizo daño, nos pegó un poco de bajón. Hay que felicitar al Liverpool y darle las gracias a nuestra afición que creyó en nosotros desde que llegó al estadio", concluyó.