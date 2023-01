Nunca había perdido una semifinal de las nueve que había jugado anteriormente Novak Djokovic en el Open de Australia, no era el día para perder la primera. Y no lo fue. El exnúmero 1 no lo hizo ante el estadounidense Tommy Paul al que se impuso por 7-5, 6-1 y 6-2. Una victoria que le abre las puertas a su décima final en la que este domingo se enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas que, en la anterior semifinal, se impuso al ruso Karen Khachanov por 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6) y 6-3.

Djokovic y Tsitsipas jugarán la final más esperada en Melbourne (09.30 horas, Eurosport)después de la baja de Rafael Nadal. En juego estará el título pero también el 22 Grand Slam para el tenista serbio y el número 1 mundial que, el ganador, arrebatará a Carlos Alcaraz, ausente en el torneo por lesión. Djokovic empezó a toda máquina, como ya había hecho en los dos anteriores partidos. En media hora se colocó con 5-1 de ventaja. Todo parecía fácil para el serbio, que presionaba y obligaba a jugar a Paul a una velocidad no acostumbrada. Pero ese dominio desapareció después de una queja de Djokovic al juez de silla por iniciar la cuenta de tiempo para sacar, cuando iba a recoger la toalla. Perdió el ritmo y su saque (5-2) para ceder cuatro juegos seguidos ante un Paul, más sólido de fondo y más acertado con su saque. #AusOpen semifinals: ✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️#AusOpen finals: 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆❓



Will X mark the spot for @DjokerNole on Sunday?@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 pic.twitter.com/lcx6Wnm3dT — #AusOpen (@AustralianOpen) 27 de enero de 2023 El exnúmero 1 recuperó sus buenas sensaciones tras el 5-5 para acabar ganando el primer set y encadenar una racha de siete juegos seguidos y ganar el segundo set por 6-1 y cerrar el tercero cediendo solo dos juegos más, tras 2 horas y 21 minutos. De sus molestias en la pierna izquierda solo se recordaban por el vendaje que llevaba. 27 victorias seguidas Djokovic sumó este viernes su 27ª victoria consecutiva, superando a Andre Agassi (26). Un triunfo que es el penúltimo en busca de igualar el récord de Grand Slams con Rafael Nadal. Un partido que será la revancha de Tsitsipas de la final de Roland Garros en 2021 que el griego perdió tras remontar Djokovic dos sets. En sus enfrentamientos anteriores Djokovic domina por 10-2. "Quiero ganar un Grand Slam. Siento que estoy preparado" Stefanos Tsitsipas "Es una gran oportunidad para mí. Estar en la final significa mucho. Siento que estoy preparado. Estoy jugando un gran tenis, estoy disfrutando", decía Tsitsipas ante su oportunidad. "Quiero ganar un Grand Slam, sueño con ello desde pequeño y me gusta el número 1, lo fui de júnior y quiero serlo de profesional", destacaba ante el partido contra Djokovic.