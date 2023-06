Concluye un ciclo político convulso en lo tocante a la política deportiva. El Gobierno de Pedro Sánchez, sumando su primera etapa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y la actual legislatura, ha registrado cuatro ministros de Cultura y Deportes (el efímero Maxim Huerta, José Guirao, José Manuel Rodríguez Uribes y Miquel Iceta), cuatro presidentes del Consejo Superior de Deportes (María José Rienda, Irene Lozano, José Manuel Franco y Víctor Francos) y cuatro directores generales de Deportes (Mariano Soriano, Joaquín de Arístegui, Albert Soler y Fernando Molinero). Y todo en apenas cinco años, síntoma claro de la inestabilidad que ha guiado la acción del gobierno de coalición en esta materia.

En este periodo, no obstante, Pedro Sánchez ha logrado sacar adelante la nueva Ley del Deporte, actualizando el anticuado texto de 1990; y se ha profesionalizado la Liga femenina de fútbol, dos de las grandes prioridades fijadas en la agenda del Gobierno para la legislatura que está a punto de finalizar.

No obstante, el Gobierno no ha logrado solucionar la guerra abierta entre Javier Tebas y Luis Rubiales, presidentes de LaLiga y la RFEF, respectivamente, por más que se sellará una paz temporal con los pactos de Viana en plena pandemia; y el CSD se ha visto salpicado por la imputación de Albert Soler en el Caso Negreira. Años convulsos en los que, exceptuando a Rienda, los ejecutivos del deporte español no guardaban relación alguna con el deporte en el pasado.

Los presidentes del CSD durante el Gobierno de Sánchez

María José Rienda (2018-2020)

Director general: Mariano Soriano

Presidenta del Consejo Superior de Deportes -la primera mujer al frente de este organismo- y secretaria de Estado para el Deporte del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez entre junio de 2018 y enero de 2020. Antes, entre julio de 2015 y su nombramiento en 2018 fue directora general de Actividad y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía. Como deportista, desarrolló su carrera en el Equipo Nacional de Esquí entre 1989 y 2011, siendo la esquiadora española con más victorias en la Copa del Mundo, seis, y cinco veces olímpica. La granadina medió entre la Federación de Fútbol y LaLiga para renovar su convenio de coordinación y defendió el fomento del deporte femenino y el inclusivo.

Irene Lozano (2020-2021)

Director general: Joaquín María de Arístegui

Sánchez apostó por un perfil más político tras las elecciones de diciembre de 2019 y designa como secretaria de Estado a Irene Lozano, licenciada en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Filosofía por el Birkbeck College de la Universidad de Londres. Antes de desembarcar en el CSD había sido secretaria de Estado de la España Global, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Le tocó lidiar con la pandemia y las dificultades para mantener las competiciones.

La otra gran crisis que afrontó fue la guerra entre Javier Tebas, el presidente de La Liga y Luis Rubiales, el de la RFEF, quien llegó a pedir la inhabilitación de Tebas por el ‘caso Fuenlabrada’. Al final, terminó mediando entre Tebas y Rubiales, propiciando los conocidos como Pactos de Viana que propiciaron una paz efímera y fue muy importante en la profesionalización del fútbol femenino. Se fue del CSD para sumarse a la lista del PSOE para la Comunidad de Madrid, lista que lideraba Ángel Gabilondo, en las elecciones de 2021. Tras renunciar a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid en noviembre de 2021, fue nombrada directora de la Casa Árabe.

José Manuel Franco (2021-23)

Director general: Albert Soler y Fernando Molinero

Llegaba al CSD uno de los 'fontaneros' del sanchismo, un dirigente político sin ninguna experiencia en la gestión deportiva, entonces secretario general de la federación madrileña del partido. Con Franco, el Gobierno se sacó adelante la nueva Ley del Deporte y ha tenido que 'torear' con los conflictos en la Liga femenina de fútbol (nacida durante su mandato) y con el Caso Negreira, en el que se ha puesto de perfil.

Ahora, se marcha para ser cabeza de la lista socialista al Senado, dejando de ser presidente del CSD tras dos años en los que quizás ha habido demasiado silencios en temas en los que se debía haber posicionado. En 2023, el CSD dispone del mayor presupuesto de su historia (381 millones, más de un 20% respecto al año anterior), de los que 140 provienen de los Fondos Europeos.

Durante su mandato, su director Albert Soler, quien ocupó el cargo de secretario de Estado para el deporte y máximo mandatario del CSD en 2011, durante seis meses tras la renuncia de Jaime Lissavetzky. Dejó el cargo de director general de Deportes del CSD en enero de 2023, meses antes de que estallase el Caso Negreira. Soler, que fue ejecutivo del Fútbol Club Barcelona entre 2014 y 2021, fue acusado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. Y se le pide hasta 10 años de prisión.

Víctor Francos (2023)

Director general: Fernando Molinero Revert

El pasado 13 de junio, Víctor Francos Díaz fue nombrado secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) en sustitución de José Manuel Franco. Desde el 30 de marzo de 2021, Francos era el secretario general de Cultura y Deporte del Ministerio de Cultura y Deporte, puesto de la máxima confianza del ministro Iceta. Licenciado en derecho había desempeñado los cargos de director del Gabinete del ministro de Sanidad y ha sido secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública. Suya es la responsabilidad de dirigir el deporte español hasta las elecciones del 23 de julio.